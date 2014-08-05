2 year warranty
Dihentikan
Layar LED yang ramping dan menarik dengan warna alami
Dengan desain yang ramping dan menarik, layar LED 191E2 generasi baru dengan SmartContrast dan SmartImage Lite ini adalah pilihan yang tepat untuk semua kebutuhan Anda
E Line lebar 18.5'' (47 cm)
HD
Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov
Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.
Lapisan mengilap yang menarik dan elegan yang pas dan melengkapi dekorasi Anda.
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4.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Mamshad
05/08/2014
Singapore
A Decent FHD Monitor
I bought this monitor as it is a FHD monitor. My req. were FHD resolution and LED backlit display with DVI/HDMI connectivity. I connected it with a DVI-D cable with my GPU. The picture quality is decent, good viewing angle, but the blacks are not completely black as like many panels. Response is good, nice to watch movies or play games. Using for 2 years+ no trouble yet. Recommended.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 224EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 224EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ba Roy
02/05/2021
Malaysia
The monitor displays pictures perfectly
I want to be assisted. My monitor used to work perfectly until it started flashing on and off the screen very fast whenever l switch it on. Later on after about 3 hours if l keep on switching on and off. Sometimes l it try after an hour or 2 until it eventually show up the screen until l switch it off again. Sometimes I just leave So the problem is on switching it on only. It takes a lot of time flashing. This is the only problem l'm facing but everything else it works perfectly.
Keunggulan
Magnificent picture quality
Kekurangan
Flashing on and off when switched on
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 221EL2SB LED monitor with Touch Control
Tanggal Penggunaan 2019-05-02
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk 221EL2SB LED monitor with Touch Control
Tanggal Penggunaan 2019-05-02