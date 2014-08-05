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Monitor LED dengan Kontrol Sentuh

191EL2SB/00

4

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Layar LED yang ramping dan menarik dengan warna alami

Dengan desain yang ramping dan menarik, layar LED 191E2 generasi baru dengan SmartContrast dan SmartImage Lite ini adalah pilihan yang tepat untuk semua kebutuhan Anda

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Layar LED yang ramping dan menarik dengan warna alami

  • E Line lebar 18.5'' (47 cm)

  • HD

Energy Star untuk efisiensi energi dan konsumsi daya rendah

Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov

SmartContrast 20000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

Lapisan mengilap untuk meningkatkan dekorasi Anda

Lapisan mengilap yang menarik dan elegan yang pas dan melengkapi dekorasi Anda.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
2
1

05/08/2014

Singapore

Singapore

A Decent FHD Monitor

I bought this monitor as it is a FHD monitor. My req. were FHD resolution and LED backlit display with DVI/HDMI connectivity. I connected it with a DVI-D cable with my GPU. The picture quality is decent, good viewing angle, but the blacks are not completely black as like many panels. Response is good, nice to watch movies or play games. Using for 2 years+ no trouble yet. Recommended.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 224EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 224EL2SB LED monitor with HDMI, Audio, SmartTouch

02/05/2021

Malaysia

Malaysia

The monitor displays pictures perfectly

I want to be assisted. My monitor used to work perfectly until it started flashing on and off the screen very fast whenever l switch it on. Later on after about 3 hours if l keep on switching on and off. Sometimes l it try after an hour or 2 until it eventually show up the screen until l switch it off again. Sometimes I just leave So the problem is on switching it on only. It takes a lot of time flashing. This is the only problem l'm facing but everything else it works perfectly.

Keunggulan

Magnificent picture quality

Kekurangan

Flashing on and off when switched on

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 221EL2SB LED monitor with Touch Control

Tanggal Penggunaan 2019-05-02

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk 221EL2SB LED monitor with Touch Control

Tanggal Penggunaan 2019-05-02

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