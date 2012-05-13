Cari istilah

ID
EN
  • Cantik memukau Cantik memukau Cantik memukau

    Brilliance Monitor LCD IPS, lampu latar LED

    229C4QHSW/00

    Cantik memukau

    Monitor Philips Blade 2 baru dengan desain ultra ramping yang bergaya dan layar IPS tampilan lebar siap memberikan performa memukau

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Brilliance Monitor LCD IPS, lampu latar LED

    Produk serupa

    See all Monitor rumah
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Cantik memukau

    Layar IPS performa tinggi Ultra Ramping

    • Blade 2
    • 21,5" (54,6 cm)
    • Layar Full HD
    Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna

    Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna

    Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut - bahkan dalam mode Pivot 90 derajat! Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna hidup, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

    SmartImage: Pengalaman layar ramah pengguna yang dioptimalkan

    SmartImage: Pengalaman layar ramah pengguna yang dioptimalkan

    SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

    SmartKolor untuk gambar memukau yang kaya

    SmartKolor untuk gambar memukau yang kaya

    SmartKolor adalah teknologi canggih perluasan warna yang dapat meningkatkan rentang warna visual tampilan. Dengan meningkatkan tingkat penguatan RGB layar ini, fitur ini memungkinkan Anda mendapatkan gambar memukau yang kaya dan semarak untuk pengalaman foto dan video yang luar biasa.

    SmartTxt untuk pengalaman membaca yang dioptimalkan

    SmartTxt untuk pengalaman membaca yang dioptimalkan

    SmartTxt adalah algoritme canggih yang meningkatkan pembacaan aplikasi berbasis teks seperti dokumen PDF atau ebook yang biasanya memerlukan fokus dan konsentrasi lebih.

    SmartContrast 20000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

    SmartContrast 20000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

    Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

    HDMI-ready untuk hiburan Full HD

    HDMI-ready untuk hiburan Full HD

    Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

    Kontrol Sentuh Modern

    Kontrol Sentuh Modern

    Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.

    Desain bergaya dan ultra-ramping untuk tampilan modern

    Ragam baru monitor Philips menggunakan LED ultra-ramping generasi terbaru sehingga memungkinkan desain yang lebih ramping dibandingkan generasi sebelumnya. Tampilan ramping tidak hanya memungkinkan monitor terlihat estetis, tetapi juga menghemat ruang di meja kerja!!

    Material ramah lingkungan yang memenuhi standar internasional

    "Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED. Kunjungi Philips @ http://www.asimpleswitch.com/global/ untuk mempelajari lebih lanjut.

    Energy Star untuk efisiensi energi dan konsumsi daya rendah

    Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      21,5 inci/54,6 cm
      Rasio Aspek
      16:9
      Tipe panel LCD
      LCD IPS
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,248 x 0,248 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Kecerahan
      250  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Sudut tampilan
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      Penyempurnaan gambar
      SmartImage
      Area tampilan yang efektif
      475,2 (H) x 267,3 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      Y
      SmartResponse (tipikal)
      7 md (Abu-abu hingga Abu-abu)*

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • VGA (Analog )
      • HDMI
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau
      Audio (In/Out)
      HDMI audio out

    • Mudah

      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Kenyamanan pengguna
      • Menu
      • Turbo
      • Tombol Daya
      • Masukan
      • SmartImage
      Bahasa Tampilan Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Portugis
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      Kemudahan lain
      Kunci Kensington

    • Dudukan

      Kemiringan
      -3/+15  derajat

    • Daya

      Catu daya
      • Eksternal
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      <0,3W
      Mode menyala
      25 W (metode pengujian EnergyStar 5.0)
      Mode siaga
      <0,3W
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)

    • Dimensi

      Produk dengan dudukan (mm)
      509 x 401 x 180  milimeter
      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      565 x 533 x 139  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      509 x 316 x 34  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      4,67  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      2,73  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      1,74  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 hingga 40  °C
      MTBF
      30.000  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 hingga 60  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      • Bebas Merkuri
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • BSMI
      • Tanda CE
      • FCC Kelas B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Kabinet

      Selesai
      Mengkilat
      Kaki
      Putih
      Bezel depan
      Putih
      Tutup belakang
      Putih

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.