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Layar ramah lingkungan yang berkelanjutan
Layar LED Philips AMVA dengan Webcam membantu Anda berkolaborasi dan berkomunikasi, menghemat waktu dan uang Anda.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
PowerSensor adalah ‘sensor manusia’ bawaan yang memancarkan dan menerima sinyal inframerah yang tidak berbahaya untuk menentukan pengguna ada di sekitar dan secara otomatis akan mengurangi kecerahan monitor saat pengguna menjauhi meja, memotong biaya listrik hingga 80 persen dan memperpanjang masa pakai monitor
Layar LED AMVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kerja standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang jernih bahkan dalam mode putar 90 derajat
SmartErgoBase adalah alas monitor yang menghadirkan kenyamanan tampilan ergonomis dan menjaga kabel tetap rapi. Alas ini dapat dimiringkan dan berputar ke berbagai sudut untuk memastikan kenyamanan maksimal. Tinggi dudukan yang dapat disesuaikan menjamin tingkat tampilan yang optimal, mengurangi kelalahan fisik dari hari kerja yang panjang, sementara manajemen kabel mengurangi kekacauan dan menjaga ruang kerja tetap rapi dan profesional.
Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
Berkat SmartErgoBase yang canggih, monitor Philips dapat diturunkan hingga hampir ke tingkat meja untuk sudut pandang yang nyaman. Jarak bezel ke meja yang rendah adalah solusi yang tepat jika Anda menggunakan kacamata bifokal, trifokal, atau progresif untuk pekerjaan komputasi Anda. Selain itu, ini juga memungkinkan pengguna dengan tinggi yang sangat berbeda untuk menggunakan monitor dalam pengaturan sudut dan ketinggian yang diinginkan, membantu mengurangi keletihan dan ketegangan otot.
Webcam dan mikrofon tertanam memungkinkan Anda untuk melihat dan berkomunikasi dengan kolega dan klien. Solusi mudah ini memungkinkan Anda untuk berkolaborasi dan berbagi, menghemat waktu yang berharga dan biaya yang terkait dengan perjalanan.
DisplayPort merupakan sambungan digital dari PC ke Monitor tanpa konversi apa pun. Dengan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan standar DVI, sepenuhnya mendukung kabel hingga 15 meter dan transfer data 10,8 Gbps/dtk. Dengan performa tinggi dan latensi nol, Anda mendapatkan tingkat pencitraan dan penyegaran tercepat - menjadikan DisplayPort pilihan terbaik untuk tidak hanya penggunaan di kantor atau di rumah, tetapi juga untuk game dan file, mengedit video, dan lainnya. Fitur ini juga mengedepankan interoperabilitas melalui penggunaan berbagai adaptor.
Hub USB memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menghubungkan perangkat multimedia plug and play seperti perangkat memori USB, kamera, HDD portabel, kamera Web, PDA, Printer, dan banyak perangkat lain yang memiliki koneksi USB. Hub USB 2.0 yang mudah dijangkau pada monitor memungkinkan sinyal USB 2.0 untuk memasuki komputer. Perhatikan bahwa banyak perangkat seperti kamera dan HDD mungkin perlu dihidupkan secara independen, karena mereka memiliki persyaratan daya yang lebih tinggi dari yang diberikan oleh monitor Hub USB.
Rangka monitor Philips ini bebas dari brominated flame retardant dan polyvinyl chloride (bebas PVC-BFR)
Dengan menyalakan sakelar 0 watt yang terletak praktis di sisi belakang monitor, Anda dapat sepenuhnya memutuskan daya AC ke monitor Anda. Hal ini menghasilkan konsumsi daya nol, sehingga makin mengurangi jejak karbon Anda
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Dudukan
Daya
Dimensi
Berat
Kondisi pengoperasian
Keramahan lingkungan
Kepatuhan dan standar
Kabinet
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