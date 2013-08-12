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  • Layar ramah lingkungan yang berkelanjutan Layar ramah lingkungan yang berkelanjutan Layar ramah lingkungan yang berkelanjutan

    Brilliance Monitor LCD AMVA, lampu latar LED

    241P4QPYKEB/00

    Layar ramah lingkungan yang berkelanjutan

    Layar LED Philips AMVA dengan Webcam membantu Anda berkolaborasi dan berkomunikasi, menghemat waktu dan uang Anda.

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    Brilliance Monitor LCD AMVA, lampu latar LED

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    Layar ramah lingkungan yang berkelanjutan

    dengan Webcam hemat waktu dan uang

    • P Line
    • 24" (61 cm)
    • Layar Full HD
    PowerSensor menghemat biaya listrik hingga 80%

    PowerSensor menghemat biaya listrik hingga 80%

    PowerSensor adalah ‘sensor manusia’ bawaan yang memancarkan dan menerima sinyal inframerah yang tidak berbahaya untuk menentukan pengguna ada di sekitar dan secara otomatis akan mengurangi kecerahan monitor saat pengguna menjauhi meja, memotong biaya listrik hingga 80 persen dan memperpanjang masa pakai monitor

    LED AMVA untuk kontras super tinggi dan tampilan lebar, gambar yang jelas

    LED AMVA untuk kontras super tinggi dan tampilan lebar, gambar yang jelas

    Layar LED AMVA Philips menggunakan teknologi penyesuaian vertikal multi-domain yang ditingkatkan yang memberi Anda rasio kontras statis sangat tinggi untuk gambar ekstra jelas dan terang. Aplikasi kerja standar bisa dikerjakan dengan mudah, namun secara khusus layar ini cocok untuk foto, penelusuran web, film, game, dan aplikasi grafis yang sulit. Dengan teknologi manajemen piksel yang dioptimalkan memberikan sudut pandang ekstra luas 178/178 derajat, sehingga menghasilkan gambar yang jernih bahkan dalam mode putar 90 derajat

    SmartErgoBase memungkinkan penyesuaian ergonomis ramah pengguna

    SmartErgoBase memungkinkan penyesuaian ergonomis ramah pengguna

    SmartErgoBase adalah alas monitor yang menghadirkan kenyamanan tampilan ergonomis dan menjaga kabel tetap rapi. Alas ini dapat dimiringkan dan berputar ke berbagai sudut untuk memastikan kenyamanan maksimal. Tinggi dudukan yang dapat disesuaikan menjamin tingkat tampilan yang optimal, mengurangi kelalahan fisik dari hari kerja yang panjang, sementara manajemen kabel mengurangi kekacauan dan menjaga ruang kerja tetap rapi dan profesional.

    Speaker stereo bawaan untuk multimedia

    Speaker stereo bawaan untuk multimedia

    Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.

    Jarak bezel ke meja yang rendah untuk kenyamanan pembacaan maksimum

    Jarak bezel ke meja yang rendah untuk kenyamanan pembacaan maksimum

    Berkat SmartErgoBase yang canggih, monitor Philips dapat diturunkan hingga hampir ke tingkat meja untuk sudut pandang yang nyaman. Jarak bezel ke meja yang rendah adalah solusi yang tepat jika Anda menggunakan kacamata bifokal, trifokal, atau progresif untuk pekerjaan komputasi Anda. Selain itu, ini juga memungkinkan pengguna dengan tinggi yang sangat berbeda untuk menggunakan monitor dalam pengaturan sudut dan ketinggian yang diinginkan, membantu mengurangi keletihan dan ketegangan otot.

    Webcam untuk terhubung dan berkolaborasi

    Webcam dan mikrofon tertanam memungkinkan Anda untuk melihat dan berkomunikasi dengan kolega dan klien. Solusi mudah ini memungkinkan Anda untuk berkolaborasi dan berbagi, menghemat waktu yang berharga dan biaya yang terkait dengan perjalanan.

    DisplayPort menawarkan audio dan video melalui satu kabel panjang

    DisplayPort merupakan sambungan digital dari PC ke Monitor tanpa konversi apa pun. Dengan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan standar DVI, sepenuhnya mendukung kabel hingga 15 meter dan transfer data 10,8 Gbps/dtk. Dengan performa tinggi dan latensi nol, Anda mendapatkan tingkat pencitraan dan penyegaran tercepat - menjadikan DisplayPort pilihan terbaik untuk tidak hanya penggunaan di kantor atau di rumah, tetapi juga untuk game dan file, mengedit video, dan lainnya. Fitur ini juga mengedepankan interoperabilitas melalui penggunaan berbagai adaptor.

    Hub USB dengan 3 port untuk koneksi yang mudah

    Hub USB memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menghubungkan perangkat multimedia plug and play seperti perangkat memori USB, kamera, HDD portabel, kamera Web, PDA, Printer, dan banyak perangkat lain yang memiliki koneksi USB. Hub USB 2.0 yang mudah dijangkau pada monitor memungkinkan sinyal USB 2.0 untuk memasuki komputer. Perhatikan bahwa banyak perangkat seperti kamera dan HDD mungkin perlu dihidupkan secara independen, karena mereka memiliki persyaratan daya yang lebih tinggi dari yang diberikan oleh monitor Hub USB.

    Rangka bebas PVC-BFR

    Rangka monitor Philips ini bebas dari brominated flame retardant dan polyvinyl chloride (bebas PVC-BFR)

    Konsumsi daya nol dengan sakelar 0 watt

    Dengan menyalakan sakelar 0 watt yang terletak praktis di sisi belakang monitor, Anda dapat sepenuhnya memutuskan daya AC ke monitor Anda. Hal ini menghasilkan konsumsi daya nol, sehingga makin mengurangi jejak karbon Anda

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      24 inci/61 cm
      Rasio Aspek
      16:9
      Tipe panel LCD
      LCD AMVA
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,276 x 0,276 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Kecerahan
      250  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 M
      Rasio kontras (standar)
      5000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Waktu respons (standar)
      4 md (Abu-abu ke Abu-abu)*
      Sudut tampilan
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      Penyempurnaan gambar
      SmartImage
      Area tampilan yang efektif
      531,4 (H) x 298,9 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
      sRGB
      Y

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • DisplayPort x 1
      • DVI-D (digital, HDCP)
      • VGA (Analog )
      USB
      USB 2.0 x 3
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau
      Audio (In/Out)
      • Masukan audio PC
      • Mikrofon
      • Keluaran headphone

    • Mudah

      Speaker Internal
      1,5Wx2
      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8/7/Vista
      Kenyamanan pengguna
      • SmartImage
      • Volume
      • PowerSensor
      • Menu
      • Tombol Daya
      Bahasa Tampilan Layar
      • Portugis Brasil
      • Ceko
      • Belanda
      • Indonesia
      • Finlandia
      • Prancis
      • Jerman
      • Yunani
      • Hongaria
      • Italia
      • Jepang
      • Korea
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Swedia
      • Cina Tradisional
      • Turki
      • Ukraina
      Kemudahan lain
      • Kunci Kensington
      • Dudukan VESA (100x100mm)
      Perangkat lunak kontrol
      SmartControl Premium
      Webcam terpasang
      Kamera 2,0 megapiksel dengan mikrofon dan indikator LED

    • Dudukan

      Pengaturan tinggi
      130  milimeter
      Putar
      90 derajat
      Putaran
      -65/+65  derajat
      Kemiringan
      -5/20  derajat

    • Daya

      Mode ECO
      15 W (khas)
      Catu daya
      • Bawaan
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      Nol watt dengan Sakelar nol
      Mode menyala
      21,6 W (khas) (metode pengujian EnergyStar 6.0)
      Mode siaga
      0,1W
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)

    • Dimensi

      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      626 x 422 x 273  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      565 x 353 x 61  milimeter
      Produk dengan dudukan (tinggi maks)
      565 x 521 x 220  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      7,93  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      5,30  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      3,10  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      MTBF
      30.000  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • EnergyStar 6.0
      • PowerSensor
      • TCO Certified Edge
      • RoHS
      Plastik daur ulang pasca konsumen
      65%
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %
      Zat Tertentu
      • Rangka bebas PVC/BFR
      • Bebas merkuri

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • BSMI
      • Tanda CE
      • cETLus
      • FCC Kelas B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 6.0
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • WEEE

    • Kabinet

      Selesai
      Tekstur
      Kaki
      Hitam
      Bezel depan
      Hitam
      Tutup belakang
      Hitam

    Badge-D2C

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