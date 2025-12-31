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Dihentikan

Headphone DJ Profesional

A5PRO/00

Headphone DJ Profesional

Armin van Buuren yang sudah 5 kali memenangkan penghargaan DJ Terbaik Dunia, berkolaborasi dengan Philips untuk menghadirkan headphone A5-PRO. Didukung pengalamannya, A5 dirancang untuk memenuhi standar dan tuntutan tertinggi para DJ internasional dan profesional di industri ini.

Lihat semua manfaat

berkolaborasi dengan Armin van Buuren

Headphone DJ Profesional

  • Driver 50 mm/closed-back

  • Over-ear

  • Bantalan di sekeliling telinga

  • Bisa dilipat

Driver 50 mm didesain untuk menangani daya sebesar 3500 mW

Driver 50 mm didesain untuk menangani daya sebesar 3500 mW

Driver neodymium 50 mm berdaya tinggi, dirancang untuk daya sebesar 3500 mW dari sumber apa pun. Suara yang dihasilkan jernih, dinamis, dan bebas distorsi, bahkan pada volume tinggi atau daya input audio yang tinggi.

Putaran ear-shells 90 derajat untuk monitoring DJ

Putaran ear-shells 90 derajat untuk monitoring DJ

Deidesain dengan mengutamakan DJ profesional, earpiece pada headphone ini bisa berputar 90° – untuk mendengarkan dengan satu telinga saat menggabungkan trek musik. Putaran ini juga bisa berguna bahkan saat mendengarkan musik dengan santai, saat harus mengalihkan perhatian ke suara-suara di luar.

Headband paduan baja dengan engsel aluminium untuk meningkatkan daya tahan

Headband paduan baja dengan engsel aluminium untuk meningkatkan daya tahan

Philips A5-PRO menggabungkan konstruksi kokoh dan kecocokan yang luar biasa. Dengan lapisan teranodasi yang keras dan struktur aluminium yang kokoh namun ringan, ini adalah perangkat yang tepat untuk mendampingi kegiatan DJ yang aktif.

Spesifikasi Teknis

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