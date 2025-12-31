2 year warranty
Dihentikan
A5PRO/00
Headphone DJ Profesional
Armin van Buuren yang sudah 5 kali memenangkan penghargaan DJ Terbaik Dunia, berkolaborasi dengan Philips untuk menghadirkan headphone A5-PRO. Didukung pengalamannya, A5 dirancang untuk memenuhi standar dan tuntutan tertinggi para DJ internasional dan profesional di industri ini.
Driver 50 mm/closed-back
Over-ear
Bantalan di sekeliling telinga
Bisa dilipat
Driver neodymium 50 mm berdaya tinggi, dirancang untuk daya sebesar 3500 mW dari sumber apa pun. Suara yang dihasilkan jernih, dinamis, dan bebas distorsi, bahkan pada volume tinggi atau daya input audio yang tinggi.
Deidesain dengan mengutamakan DJ profesional, earpiece pada headphone ini bisa berputar 90° – untuk mendengarkan dengan satu telinga saat menggabungkan trek musik. Putaran ini juga bisa berguna bahkan saat mendengarkan musik dengan santai, saat harus mengalihkan perhatian ke suara-suara di luar.
Philips A5-PRO menggabungkan konstruksi kokoh dan kecocokan yang luar biasa. Dengan lapisan teranodasi yang keras dan struktur aluminium yang kokoh namun ringan, ini adalah perangkat yang tepat untuk mendampingi kegiatan DJ yang aktif.
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