Putaran ear-shells 90 derajat untuk monitoring DJ

Deidesain dengan mengutamakan DJ profesional, earpiece pada headphone ini bisa berputar 90° – untuk mendengarkan dengan satu telinga saat menggabungkan trek musik. Putaran ini juga bisa berguna bahkan saat mendengarkan musik dengan santai, saat harus mengalihkan perhatian ke suara-suara di luar.