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Dihentikan
DLK5528C/00
USB-C 3.1 Hub dapat diperluas menjadi Mini HUB 5-Port
USB-C 3.1 serbaguna yang bisa diperluas ke 5 Port: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 soket USB-A 3.0 dengan kecepatan transfer 5 Gbps. Output maksimum 100 W Tipe-C. Output USB-A maks 17 W.
USB 3.1 Tipe-C
USB 3.0
PD3.0
Banyak port USB-C dan USB-A memungkinkan Anda untuk memperluas MacBook / MacBook Pro atau perangkat berkemampuan USB-C lainnya agar terhubung ke semua perangkat USB yang Anda butuhkan saat mengisi daya melalui pengisi daya USB-C.
HDMI adalah koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital serta audio multichannel digital. Dengan menghilangkan konversi ke sinyal analog, cara ini memberikan kualitas gambar dan suara yang sempurna, benar-benar bebas dari noise. HDMI sepenuhnya kompatibel dengan DVI.
Mendukung kecepatan transfer USB 3.0 kecepatan tinggi 5 Gbps.
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