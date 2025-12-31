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Hub USB C

DLK5528C/00

USB-C 3.1 Hub dapat diperluas menjadi Mini HUB 5-Port

USB-C 3.1 serbaguna yang bisa diperluas ke 5 Port: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 soket USB-A 3.0 dengan kecepatan transfer 5 Gbps. Output maksimum 100 W Tipe-C. Output USB-A maks 17 W.

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Output USB-C 100 W

USB-C 3.1 Hub dapat diperluas menjadi Mini HUB 5-Port

  • USB 3.1 Tipe-C

  • USB 3.0

  • PD3.0

Banyak port USB-C dan USB-A

Banyak port USB-C dan USB-A memungkinkan Anda untuk memperluas MacBook / MacBook Pro atau perangkat berkemampuan USB-C lainnya agar terhubung ke semua perangkat USB yang Anda butuhkan saat mengisi daya melalui pengisi daya USB-C.

HDMI out untuk video digital definisi tinggi dan audio digital

HDMI out untuk video digital definisi tinggi dan audio digital

HDMI adalah koneksi digital langsung yang dapat membawa video HD digital serta audio multichannel digital. Dengan menghilangkan konversi ke sinyal analog, cara ini memberikan kualitas gambar dan suara yang sempurna, benar-benar bebas dari noise. HDMI sepenuhnya kompatibel dengan DVI.

Mendukung transfer data USB 3.0

Mendukung kecepatan transfer USB 3.0 kecepatan tinggi 5 Gbps.

Spesifikasi Teknis

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