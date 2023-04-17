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  • Power bank berdaya super Power bank berdaya super Power bank berdaya super

    Power bank USB

    DLP7721C/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Power bank berdaya super

    Kapasitas 20.000 mAh yang besar dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Mengisi daya perangkat Anda dengan cepat melalui USB-C PD 3.0 Maks. 20 W atau port USB-A dengan output QC 3.0 Maks. 18 W.

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    Power bank USB

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    Power bank berdaya super

    dengan paket daya cadangan portabel

    • 20.000 mAh
    • 3 port pengisian daya USB
    • QC 3.0 dan PD 3.0
    • PPS

    3 port USB mengisi daya tiga perangkat secara bersamaan

    3 port USB untuk mengisi daya tiga perangkat secara bersamaan

    Port pengisian daya USB-C PD 20 W

    Dilengkapi dengan port pengisian cepat USB-C (Power Delivery) PD 20 W.

    USB-A dengan pengisian daya cepat QC

    Teknologi pengisian cepat Quick Charge (QC) mempercepat pengisian dengan meningkatkan tegangan dan arus. Teknologi ini menggunakan protokol Quick Charge guna mengoptimalkan kecepatan pengisian daya untuk perangkat yang kompatibel sehingga mempersingkat waktu pengisian daya

    Mengisi 50% dalam 30 menit

    Pengisian cepat - Isi daya ponsel Anda hingga 50% hanya dalam 30 menit.

    Pengisian daya menggunakan USB-C Programmable Power Supply (PPS)

    PPS (Programmable Power Supply) adalah standar teknologi pengisian cepat untuk perangkat USB-C. Teknologi ini menyesuaikan voltase dan arus secara real-time, bergantung pada status pengisian daya perangkat, menyediakan daya maksimum. Cara cerdas untuk mengurangi waktu pengisian daya dengan aman.

    Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, & arus berlebih

    Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih

    Berfungsi di mana pun - cocok saat Anda tidak di dekat sumber daya

    Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.

    Lampu indikator LED

    Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain dan lapisan

      Bahan-bahan
      PC + ABS

    • Kardus Luar

      Panjang
      34  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      18
      Panjang
      13.4  inci
      Lebar
      24  cm
      Panjang
      22.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 13553 3
      Lebar
      9.4  inci
      Panjang
      8.9  inci

    • Kardus Dalam

      Panjang
      22  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      6
      Panjang
      8.7  inci
      Lebar
      10.7  cm
      Panjang
      20.5  cm
      Lebar
      4.2  inci
      Panjang
      8.1  inci
      GTIN
      2 48 95229 13553 0

    • Kompatibilitas

      Kompatibel dengan
      Perangkat pengisian daya USB

    • Daya

      Kapasitas Baterai
      20.000 mAh 74 Wh
      Masukan daya
      Tipe-C 5 V/3 A, MicroUSB 5 V/2 A
      Keluaran
      USB-C Maks. 20 W USB-A Maks. 18 W

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17  cm
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      3.5  cm
      Panjang
      6.7  inci
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 13553 6
      Lebar
      3.7  inci
      Tinggi
      1.4  inci

    • Dimensi produk

      Panjang
      13.6  cm
      Lebar
      6.8  cm
      Tinggi
      2.75  cm
      Lebar
      2.7  inci
      Tinggi
      5.4  inci
      Lebar
      1.1  inci
      Berat
      0.355  kg
      Berat
      0.783  lb

    • Aksesori

      Kabel
      Kabel pengisi daya USB-C
      Petunjuk Pengguna
      Petunjuk Pengguna

    Badge-D2C

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