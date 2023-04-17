DLP7721C/00
Power bank berdaya super
Kapasitas 20.000 mAh yang besar dengan baterai Li-polimer yang aman. Tidak perlu repot lagi saat ponsel Anda kehabisan baterai. Mengisi daya perangkat Anda dengan cepat melalui USB-C PD 3.0 Maks. 20 W atau port USB-A dengan output QC 3.0 Maks. 18 W.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
3 port USB untuk mengisi daya tiga perangkat secara bersamaan
Dilengkapi dengan port pengisian cepat USB-C (Power Delivery) PD 20 W.
Teknologi pengisian cepat Quick Charge (QC) mempercepat pengisian dengan meningkatkan tegangan dan arus. Teknologi ini menggunakan protokol Quick Charge guna mengoptimalkan kecepatan pengisian daya untuk perangkat yang kompatibel sehingga mempersingkat waktu pengisian daya
Pengisian cepat - Isi daya ponsel Anda hingga 50% hanya dalam 30 menit.
PPS (Programmable Power Supply) adalah standar teknologi pengisian cepat untuk perangkat USB-C. Teknologi ini menyesuaikan voltase dan arus secara real-time, bergantung pada status pengisian daya perangkat, menyediakan daya maksimum. Cara cerdas untuk mengurangi waktu pengisian daya dengan aman.
Proteksi cerdas terhadap panas, voltase, dan arus berlebih
Meski Anda tidak di dekat pengisi daya dinding atau mobil, Anda bisa mengisi daya baterai perangkat dengan paket baterai praktis ini. Paket baterai cerdas ini mengisi daya terlebih dulu, jadi Anda cukup melepas paket setelah digunakan dan tetap memiliki baterai yang penuh.
Lampu LED bersinar lembut agar Anda segera mengetahui bahwa unit memiliki daya.
Desain dan lapisan
Kardus Luar
Kardus Dalam
Kompatibilitas
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
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