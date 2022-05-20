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Setrika Philips Terbaik Seri 500
Setrika Philips seri 500 hadir dengan bobot super ringan yang memudahkan penggunaan, memiliki daya listrik rendah, serta memiliki gagang yang mudah digenggam.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Setrika Philips seri 500 hadir secara khusus untuk menunjang Anda karena cocok digunakan di berbagai jenis hunian, baik rumah tinggal, apartemen, bahkan kamar kost sekalipun karena memiliki daya rendah hanya 350 watt saja. Dilengkapi dengan lapisan anti lengket, setrika listrik terbaik ini pun sangat licin untuk dapat digunakan pada berbagai jenis material bahan pada pakaian Anda dan keluarga.
Philips setrika seri 500 memiliki tapak berujung ramping sehingga dapat mencapai area pakaian yang sulit dijangkau, termasuk bagian kerah dan celah antara kancing. Dengan tekstur pada gagang setrika sehingga mudah digenggam dan ergonomis, Anda pun bisa menyetrika pakaian seluruh keluarga dengan nyaman.
Kontrol suhu yang ditingkatkan mudah dioperasikan dan akurat. Suhu untuk pakaian akan selalu tepat.
Seri 500 membasmi 99,99% bakteri* dari pakaian Anda hanya dalam 10 detik
Tekstur pada gagang setrika membuat genggaman terasa nyaman dan ergonomis, sehingga pas di tangan dan tidak terlepas saat menyetrika.
Indikator lampu menyala saat setrika sedang dipanaskan dan akan mati saat suhu tapak setrika sudah mencapai tingkat yang ditetapkan.
Kabel dapat digulung mengelilingi dudukan tumit, agar alat mudah disimpan.
Setrika ringan yang dipadu dengan lapisan anti-lengket ini membuat setrika meluncur dengan lebih licin di atas pakaian dan menghilangkan kusut dengan lebih cepat.
Spesifikasi teknis
Mudah digunakan
Licin
Kontrol penuh
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