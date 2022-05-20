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  • Setrika Philips Terbaik Seri 500 Setrika Philips Terbaik Seri 500 Setrika Philips Terbaik Seri 500

    500 Series Setrika

    DST0510/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Setrika Philips Terbaik Seri 500

    Setrika Philips seri 500 hadir dengan bobot super ringan yang memudahkan penggunaan, memiliki daya listrik rendah, serta memiliki gagang yang mudah digenggam.

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    500 Series Setrika

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    Setrika Philips Terbaik Seri 500

    Setrika Philips seri 500 ringan dan rendah daya.

    • Daya rendah 350 watt.
    • Kabel dengan panjang 1,6 m.
    • Tapak setrika anti lengket.
    • Membunuh 99,99% bakteri.
    • Bobot ringan mudah digunakan.
    Setrika Philips seri 500 memiliki daya rendah 350 watt.

    Setrika Philips seri 500 memiliki daya rendah 350 watt.

    Setrika Philips seri 500 hadir secara khusus untuk menunjang Anda karena cocok digunakan di berbagai jenis hunian, baik rumah tinggal, apartemen, bahkan kamar kost sekalipun karena memiliki daya rendah hanya 350 watt saja. Dilengkapi dengan lapisan anti lengket, setrika listrik terbaik ini pun sangat licin untuk dapat digunakan pada berbagai jenis material bahan pada pakaian Anda dan keluarga.

    Tapak setrika ujung ramping untuk menjangkau seluruh area.

    Tapak setrika ujung ramping untuk menjangkau seluruh area.

    Philips setrika seri 500 memiliki tapak berujung ramping sehingga dapat mencapai area pakaian yang sulit dijangkau, termasuk bagian kerah dan celah antara kancing. Dengan tekstur pada gagang setrika sehingga mudah digenggam dan ergonomis, Anda pun bisa menyetrika pakaian seluruh keluarga dengan nyaman.

    Kontrol suhu yang mudah

    Kontrol suhu yang mudah

    Kontrol suhu yang ditingkatkan mudah dioperasikan dan akurat. Suhu untuk pakaian akan selalu tepat.

    Membasmi 99,99% bakteri* dalam 10 detik

    Membasmi 99,99% bakteri* dalam 10 detik

    Seri 500 membasmi 99,99% bakteri* dari pakaian Anda hanya dalam 10 detik

    Gagang yang nyaman dengan tekstur yang mudah digenggam

    Gagang yang nyaman dengan tekstur yang mudah digenggam

    Tekstur pada gagang setrika membuat genggaman terasa nyaman dan ergonomis, sehingga pas di tangan dan tidak terlepas saat menyetrika.

    Lampu indikator suhu memberi tanda bahwa setrika sudah cukup panas

    Lampu indikator suhu memberi tanda bahwa setrika sudah cukup panas

    Indikator lampu menyala saat setrika sedang dipanaskan dan akan mati saat suhu tapak setrika sudah mencapai tingkat yang ditetapkan.

    Penggulung kabel untuk memudahkan penyimpanan

    Penggulung kabel untuk memudahkan penyimpanan

    Kabel dapat digulung mengelilingi dudukan tumit, agar alat mudah disimpan.

    Setrika yang ringan membantu memudahkan menyetrika

    Setrika yang ringan membantu memudahkan menyetrika

    Setrika ringan yang dipadu dengan lapisan anti-lengket ini membuat setrika meluncur dengan lebih licin di atas pakaian dan menghilangkan kusut dengan lebih cepat.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Berat setrika
      0,7  kg
      Daya
      350 W
      Tegangan
      220  V
      Dimensi produk
      21,9 x 10,1 x 11,4  cm

    • Mudah digunakan

      Ultra ringan dan nyaman
      Ya
      Panjang kabel listrik
      1,6  m
      Mencapai bagian yang sulit
      Alur kancing
      Kabel tahan lama
      Ya
      Gagang yang nyaman
      Ya
      Mudah menggulung kabel
      Ya

    • Licin

      Tapak setrika
      Tapak setrika non-stick

    • Kontrol penuh

      Kontrol suhu yang mudah
      Ya
      Lampu indikator suhu
      Ya

    Badge-D2C

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    • Diuji secara eksternal di kain katun pada E.Coli, S. Aureus, dan C. Albicans, waktu aplikasi 10 detik.
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