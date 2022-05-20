Setrika Philips seri 500 memiliki daya rendah 350 watt.

Setrika Philips seri 500 hadir secara khusus untuk menunjang Anda karena cocok digunakan di berbagai jenis hunian, baik rumah tinggal, apartemen, bahkan kamar kost sekalipun karena memiliki daya rendah hanya 350 watt saja. Dilengkapi dengan lapisan anti lengket, setrika listrik terbaik ini pun sangat licin untuk dapat digunakan pada berbagai jenis material bahan pada pakaian Anda dan keluarga.