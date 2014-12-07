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  • Menghilangkan kusut dengan lebih cepat* Menghilangkan kusut dengan lebih cepat* Menghilangkan kusut dengan lebih cepat*

    FeatherLight Setrika uap

    GC1418/35

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan
    1 Award

    Menghilangkan kusut dengan lebih cepat*

    Hidup itu bukan sekadar mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, karena itu Anda ingin agar tugas tersebut selesai secepat mungkin. Dengan uap tanpa henti, semprotan uap, dan fungsi semprot, setrika ini dirancang untuk menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.

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    FeatherLight Setrika uap

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    Menghilangkan kusut dengan lebih cepat*

    Menghemat waktu menyetrika hingga 30%

    • Tapak setrika non-lengket
    • 400 W
    Semprotan halus yang membasahi kain secara merata

    Semprotan halus yang membasahi kain secara merata

    Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus yang membasahi kain secara merata sehingga lebih mudah untuk menyetrika kain kusut.

    Geseran Calc clean akan menghilangkan kerak dengan mudah dari setrika Anda

    Geseran Calc clean akan menghilangkan kerak dengan mudah dari setrika Anda

    Setrika uap ini dapat digunakan dengan air keran biasa dan tombol-geser calc clean memudahkan untuk menghilangkan kerak pada setrika. Untuk menjaga kinerja setrika uap Philips, gunakan fungsi pembersihan kerak ini sebulan sekali saat menggunakan air keran biasa.

    Lapisan tapak setrika non-stick

    Lapisan tapak setrika non-stick

    Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus non-stick agar licin di atas semua kain.

    Pintu pengisian tangki air mencegah air tumpah

    Pintu pengisian tangki air mencegah air tumpah

    Pintu pengisian tangki air mencegah air agar tidak tumpah secara tidak sengaja dari tangki

    Bisa diputar 360º untuk kemudahan manuver

    Dengan putaran fleksibel ke segala arah, Anda dapat dengan mudah menggerakkan setrika di atas papan setrika

    Setelan uap yang dapat diubah agar pas dengan setiap pakaian

    Setelan uap yang dapat diubah memungkinkan Anda memilih kadar uap yang pas untuk setiap kain, sehingga Anda memperoleh hasil menyetrika yang profesional.

    Spesifikasi Teknis

    • Mengelola pengapuran

      Solusi calc clean
      Membersihkan sendiri

    • Mudah digunakan

      Kabel bisa diputar
      Kabel bisa diputar 360 derajat
      Panjang kabel daya
      1,8  m

    • Menghilangkan kusut dengan mudah & cepat

      Tapak setrika
      Tidak lengket
      Daya
      400  W
      Semprotan
      Y
      Setelan uap yang dapat diubah
      Y

    Badge-D2C

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    • Diuji-bandingkan dengan setrika Philips HD1172 pada berbagai jenis kain
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