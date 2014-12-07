Menghilangkan kusut dengan lebih cepat*

Hidup itu bukan sekadar mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, karena itu Anda ingin agar tugas tersebut selesai secepat mungkin. Dengan uap tanpa henti, semprotan uap, dan fungsi semprot, setrika ini dirancang untuk menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.