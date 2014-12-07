GC1418/35
Menghilangkan kusut dengan lebih cepat*
Hidup itu bukan sekadar mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, karena itu Anda ingin agar tugas tersebut selesai secepat mungkin. Dengan uap tanpa henti, semprotan uap, dan fungsi semprot, setrika ini dirancang untuk menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Fungsi semprotan menghasilkan kabut halus yang membasahi kain secara merata sehingga lebih mudah untuk menyetrika kain kusut.
Setrika uap ini dapat digunakan dengan air keran biasa dan tombol-geser calc clean memudahkan untuk menghilangkan kerak pada setrika. Untuk menjaga kinerja setrika uap Philips, gunakan fungsi pembersihan kerak ini sebulan sekali saat menggunakan air keran biasa.
Tapak setrika Philips dilapisi dengan lapisan khusus non-stick agar licin di atas semua kain.
Pintu pengisian tangki air mencegah air agar tidak tumpah secara tidak sengaja dari tangki
Dengan putaran fleksibel ke segala arah, Anda dapat dengan mudah menggerakkan setrika di atas papan setrika
Setelan uap yang dapat diubah memungkinkan Anda memilih kadar uap yang pas untuk setiap kain, sehingga Anda memperoleh hasil menyetrika yang profesional.
Mengelola pengapuran
Mudah digunakan
Menghilangkan kusut dengan mudah & cepat
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