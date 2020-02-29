GC488/60
Mudah menghilangkan kusut sehari-hari
Penguap pakaian EasyTouch baru kami ini dirancang agar ringkas namun bertenaga. Solusi penguapan praktis ini cocok untuk menghilangkan kusut sehari-hari.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Penguap EasyTouch 20% lebih bertenaga* dibandingkan model pendahulunya dengan 35 g/mnt semburan uap terus-menerus yang terkonsentrasi melalui nozel sehingga dapat menghilangkan kerutan hanya dengan beberapa sapuan
Atur tingkat uap pilihan Anda untuk hasil optimal pada beragam jenis kain.
Desain ringkas dan mudah disimpan.
Penguap ini juga dilengkapi dengan pelat uap yang 40% lebih besar* dibandingkan model sebelumnya. Hal ini memungkinkan Anda menjangkau area kain yang lebih luas agar penguapan lebih efisien.
Tangki air lepas-pasang bervolume 1,4L juga dilengkapi dengan lubang pengisian yang 80% lebih besar* dibandingkan model sebelumnya. Hal ini memudahkan proses pengisian dan pembersihan sehingga kebersihan tangki air lebih terjaga.
Terintegrasi dengan tiang ganda yang dapat disesuaikan untuk menggantung pakaian Anda saat menggunakan penguap. Selain itu, tiang ini juga dapat dilipat agar mudah disimpan.
Perpanjang masa pakai alat dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy Rinse secara teratur.
Solusi dukungan StyleMat Premium memudahkan untuk mendapatkan hasil yang rapi.
Gantungan pakaian terpadu memudahkan Anda menggantung pakaian, seperti kemeja, gaun, dan celana panjang saat sedang menggunakan alat penguap
Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra dan kasmir.
Uap panas menyegarkan pakaian Anda dan membunuh lebih dari 99% bakteri dan tungau debu*. Anda tidak perlu sering-sering mencuci atau dry-cleaning pakaian Anda. Selain menghemat waktu dan uang, hal ini juga membuat pakaian lebih tahan lama.
Disertai sarung tangan tahan panas untuk melindungi tangan Anda selama penguapan.
Mudah digunakan
Aksesori yang disertakan
Garansi
Menghilangkan kusut dengan cepat
Ramah lingkungan
Ukuran dan berat
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