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  • Mudah menghilangkan kusut sehari-hari Mudah menghilangkan kusut sehari-hari Mudah menghilangkan kusut sehari-hari

    Easy Touch Alat Penguap Berdiri

    GC488/60

    Mudah menghilangkan kusut sehari-hari

    Penguap pakaian EasyTouch baru kami ini dirancang agar ringkas namun bertenaga. Solusi penguapan praktis ini cocok untuk menghilangkan kusut sehari-hari.

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    Easy Touch Alat Penguap Berdiri

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    Mudah menghilangkan kusut sehari-hari

    Dengan penguap berdiri praktis dari Philips

    • 1800W, 35 g/mnt
    • Pelat uap 40% lebih besar*
    • Lubang pengisian 80% lebih besar*
    • 5 setelan uap
    20% lebih bertenaga* dengan semburan uap terus-menerus 35 g/mnt

    20% lebih bertenaga* dengan semburan uap terus-menerus 35 g/mnt

    Penguap EasyTouch 20% lebih bertenaga* dibandingkan model pendahulunya dengan 35 g/mnt semburan uap terus-menerus yang terkonsentrasi melalui nozel sehingga dapat menghilangkan kerutan hanya dengan beberapa sapuan

    5 tingkat uap untuk berbagai jenis kain

    5 tingkat uap untuk berbagai jenis kain

    Atur tingkat uap pilihan Anda untuk hasil optimal pada beragam jenis kain.

    Desain ringkas agar mudah disimpan

    Desain ringkas agar mudah disimpan

    Desain ringkas dan mudah disimpan.

    Rapikan lebih banyak sekali jalan berkat pelat uap yang 40% lebih besar*.

    Rapikan lebih banyak sekali jalan berkat pelat uap yang 40% lebih besar*.

    Penguap ini juga dilengkapi dengan pelat uap yang 40% lebih besar* dibandingkan model sebelumnya. Hal ini memungkinkan Anda menjangkau area kain yang lebih luas agar penguapan lebih efisien.

    Tangki air 1,4L dengan lubang pengisian 80% lebih besar*

    Tangki air 1,4L dengan lubang pengisian 80% lebih besar*

    Tangki air lepas-pasang bervolume 1,4L juga dilengkapi dengan lubang pengisian yang 80% lebih besar* dibandingkan model sebelumnya. Hal ini memudahkan proses pengisian dan pembersihan sehingga kebersihan tangki air lebih terjaga.

    Tiang ganda yang dapat disesuaikan untuk berbagai setelan tinggi

    Tiang ganda yang dapat disesuaikan untuk berbagai setelan tinggi

    Terintegrasi dengan tiang ganda yang dapat disesuaikan untuk menggantung pakaian Anda saat menggunakan penguap. Selain itu, tiang ini juga dapat dilipat agar mudah disimpan.

    Pembersihan kerak dengan Easy Rinse untuk penggunaan efektif yang tahan lama

    Pembersihan kerak dengan Easy Rinse untuk penggunaan efektif yang tahan lama

    Perpanjang masa pakai alat dengan menggunakan fungsi pembersihan kerak Easy Rinse secara teratur.

    StyleMat agar menguapi lebih mudah

    StyleMat agar menguapi lebih mudah

    Solusi dukungan StyleMat Premium memudahkan untuk mendapatkan hasil yang rapi.

    Gantungan pakaian terpadu

    Gantungan pakaian terpadu

    Gantungan pakaian terpadu memudahkan Anda menggantung pakaian, seperti kemeja, gaun, dan celana panjang saat sedang menggunakan alat penguap

    Aman digunakan pada semua pakaian

    Aman digunakan pada semua pakaian

    Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra dan kasmir.

    Uap membunuh lebih dari 99% bakteri dan tungau debu*

    Uap membunuh lebih dari 99% bakteri dan tungau debu*

    Uap panas menyegarkan pakaian Anda dan membunuh lebih dari 99% bakteri dan tungau debu*. Anda tidak perlu sering-sering mencuci atau dry-cleaning pakaian Anda. Selain menghemat waktu dan uang, hal ini juga membuat pakaian lebih tahan lama.

    Sarung tangan untuk perlindungan ekstra selama penguapan

    Sarung tangan untuk perlindungan ekstra selama penguapan

    Disertai sarung tangan tahan panas untuk melindungi tangan Anda selama penguapan.

    Spesifikasi Teknis

    • Mudah digunakan

      Aman untuk pakaian yang bisa disetrika
      Bahkan untuk pakaian yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti sutra
      Kapasitas tangki air
      1.400  ml
      Tangki air lepas-pasang
      Ya
      Isi ulang kapan saja saat digunakan
      Ya
      Panjang kabel listrik
      1,8  m

    • Aksesori yang disertakan

      Gantungan pakaian
      Ya
      Sarung tangan untuk perlindungan ekstra
      Ya
      StyleMat
      Ya
      Tiang ganda yang dapat disesuaikan
      Ya

    • Garansi

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Ya

    • Menghilangkan kusut dengan cepat

      Daya
      1.800  W
      Uap konstan
      35  g/min
      Uap vertikal
      Ya
      Tegangan
      220–240  V
      Siap digunakan
      2  minute(s)
      Tingkat uap dapat diubah
      5

    • Ramah lingkungan

      Petunjuk pengguna
      100% kertas daur ulang

    • Ukuran dan berat

      Berat setrika
      0,33  kg
      Dimensi kemasan (LxTxP)
      34,5 x 40 x 40 cm  cm
      Berat kardus
      0,1  kg
      Dimensi produk (PxTxL)
      27,7 x 31,5 x 30,9 cm  cm
      Berat total dengan kemasan
      4,8  kg
      Berat setrika + dudukan
      3,45  kg
      Dimensi tiang diperpanjang
      155  cm

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    • ** diuji oleh lembaga pihak ketiga untuk tipe bakteri Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 dengan waktu penguapan selama 1 menit (Standar Teknis untuk Desinfeksi 2002-2.1.5)
    • Dibandingkan dengan GC509
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