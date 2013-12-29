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  • Pakaian bebas kusut setiap hari Pakaian bebas kusut setiap hari Pakaian bebas kusut setiap hari
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    DailyTouch Alat Uap Pakaian

    GC504/39

    Pakaian bebas kusut setiap hari

    Steamer pakaian Philips DailyTouch yang baru ini dirancang untuk menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari. Cukup gantungkan pakaian pada hanger terpadu dan lihat betapa cepatnya uap menghilangkan kusut saat kepala steamer digerakkan ke sekitar kain.

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    DailyTouch Alat Uap Pakaian

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    Pakaian bebas kusut setiap hari

    Dengan uap kuat tanpa henti

    • 1600 W
    • Tiang dengan gantungan bisa disesuaikan
    • Sarung tangan
    Uap terus menerus yang kuat

    Uap terus menerus yang kuat

    Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan dari nozel, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.

    Pelat uap XL untuk hasil yang cepat

    Pelat uap XL untuk hasil yang cepat

    Kepala steamer khusus yang ergonomis memiliki pelat uap XL untuk membantu mendapatkan hasil dengan cepat.

    Gantungan pakaian khusus

    Gantungan pakaian khusus

    Gantungan pakaian khusus memudahkan Anda menggantung pakaian seperti kemeja, gaun, dan celana saat sedang menggunakan steamer.

    Tiang dapat disesuaikan

    Tiang dapat disesuaikan

    Tiang terpadu yang bisa disesuaikan untuk menggantung pakaian saat sedang menggunakan steamer. Tiang ini bisa dilipat agar mudah disimpan.

    Tangki air besar lepas-pasang

    Tangki air besar lepas-pasang

    Tangkai air lepas-pasang berukuran besar dan bening cocok untuk penguapan selama 30 menit. Mudah diisi ulang dengan lubang pengisian besar.

    Selang uap silikon bebas PVC

    Selang uap silikon bebas PVC

    Selang uap terbuat dari bahan silikon yang merupakan pilihan aman dan sehat untuk digunakan dengan uap. Karena keamanan dan kesehatan keluarga Anda sangat penting, maka selang uap tidak menggunakan PVC.

    Aman digunakan pada kain halus, seperti sutera

    Aman digunakan pada kain halus, seperti sutera

    Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra.

    Sarung tangan untuk perlindungan ekstra selama penguapan

    Sarung tangan untuk perlindungan ekstra selama penguapan

    Dilengkapi sarung tangan untuk melindungi tangan selama penguapan.

    Spesifikasi Teknis

    • Manajemen kerak

      Bisa diisi air keran
      Ya

    • Aksesori

      Sarung tangan untuk perlindungan ekstra
      Y
      Gantungan pakaian
      Y
      Tiang dapat disesuaikan
      Y

    • Spesifikasi Teknis

      Voltase
      220 - 240  V

    • Mudah digunakan

      Mengisi dan membuang air
      Tangki air lepas-pasang
      Aman untuk semua bahan kain
      Bahkan untuk bahan halus seperti sutera
      Isi ulang kapan saja
      Y
      Kapasitas tangki air
      1.400  ml
      Panjang kabel listrik
      1,6  m
      Panjang selang
      1,3  m
      Waktu pemanasan
      60  s

    • Keberlanjutan

      Selang uap silikon
      Y

    • Menghilangkan kusut dengan mudah & cepat

      Semburan uap terus-menerus
      33  g/min
      Daya
      1600  W
      Pelat uap XL
      Y

    Badge-D2C

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