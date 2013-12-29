GC504/39
Pakaian bebas kusut setiap hari
Steamer pakaian Philips DailyTouch yang baru ini dirancang untuk menghilangkan kusut dengan mudah setiap hari. Cukup gantungkan pakaian pada hanger terpadu dan lihat betapa cepatnya uap menghilangkan kusut saat kepala steamer digerakkan ke sekitar kain.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Uap yang kuat secara terus menerus ditiupkan dari nozel, memungkinkan Anda menghilangkan kusut hanya dengan beberapa sapuan.
Kepala steamer khusus yang ergonomis memiliki pelat uap XL untuk membantu mendapatkan hasil dengan cepat.
Gantungan pakaian khusus memudahkan Anda menggantung pakaian seperti kemeja, gaun, dan celana saat sedang menggunakan steamer.
Tiang terpadu yang bisa disesuaikan untuk menggantung pakaian saat sedang menggunakan steamer. Tiang ini bisa dilipat agar mudah disimpan.
Tangkai air lepas-pasang berukuran besar dan bening cocok untuk penguapan selama 30 menit. Mudah diisi ulang dengan lubang pengisian besar.
Selang uap terbuat dari bahan silikon yang merupakan pilihan aman dan sehat untuk digunakan dengan uap. Karena keamanan dan kesehatan keluarga Anda sangat penting, maka selang uap tidak menggunakan PVC.
Steamer ini aman digunakan pada semua pakaian. Solusi hebat untuk kain halus seperti sutra.
Dilengkapi sarung tangan untuk melindungi tangan selama penguapan.
Manajemen kerak
Aksesori
Spesifikasi Teknis
Mudah digunakan
Keberlanjutan
Menghilangkan kusut dengan mudah & cepat
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