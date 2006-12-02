GC8280/02
Hasil memuaskan, kerja ringan
Tangguh namun ringkas, sistem penyetrikaan ini menghasilkan uap bertekanan tinggi terus-menerus, menjadikan proses menyetrika cepat dan mudah. Berkat tangki air 1,4 liter yang bisa dilepas, Anda dapat menyetrika selama berjam-jam tanpa gangguan.
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Makin banyak uapnya, makin cepat pula proses menyetrikanya. Uap kuat yang dihasilkan secara konsisten dan menembus ke dalam kain membuat proses menyetrika lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik. Daya uap dapat diatur sesuai kebutuhan.
Untuk memudahkan menyetrika, Anda perlu banyak uap. Keluaran uap tinggi berarti harus sering mengisi ulang. Tangki air 1,4L yang ekstra besar mengurangi kebutuhan pengisian ulang.
Uap siap digunakan dalam 2 menit dan dapat diisi ulang kapan saja selama menyetrika.
Tapak setrika yang didesain khusus ini menggabungkan lapisan keramik istimewa agar bisa meluncur mulus pada semua kain dan ventilasi yang dirancang khusus untuk menghilangkan kusut yang membandel
Steam tip yang unik menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus untuk menjangkau bagian tersempit dan tersulit agar diperoleh hasil penyetrikaan terbaik.
Semburan uap terus-menerus hingga 140 g/mnt dari sejumlah kecil air yang dipompa ke dalam perebus setiap saat. Untuk menghilangkan kusut secara sempurna dan cepat.
Tampilan LCD untuk mengganti setelan dengan mudah.
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Mudah digunakan
Licin
Penyetrikaan yang nyaman
Menghilangkan kusut
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