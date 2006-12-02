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  • Hasil memuaskan, kerja ringan Hasil memuaskan, kerja ringan Hasil memuaskan, kerja ringan

    Penghasil uap bertekanan

    GC8280/02

    Hasil memuaskan, kerja ringan

    Tangguh namun ringkas, sistem penyetrikaan ini menghasilkan uap bertekanan tinggi terus-menerus, menjadikan proses menyetrika cepat dan mudah. Berkat tangki air 1,4 liter yang bisa dilepas, Anda dapat menyetrika selama berjam-jam tanpa gangguan.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Penghasil uap bertekanan

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    Hasil memuaskan, kerja ringan

    Uap kuat terus menerus dengan tangki air 1,4 liter

    Tekanan hingga 5 bar

    Tekanan hingga 5 bar

    Makin banyak uapnya, makin cepat pula proses menyetrikanya. Uap kuat yang dihasilkan secara konsisten dan menembus ke dalam kain membuat proses menyetrika lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik. Daya uap dapat diatur sesuai kebutuhan.

    Tangki air lepas-pasang 1,4 liter ekstra besar

    Tangki air lepas-pasang 1,4 liter ekstra besar

    Untuk memudahkan menyetrika, Anda perlu banyak uap. Keluaran uap tinggi berarti harus sering mengisi ulang. Tangki air 1,4L yang ekstra besar mengurangi kebutuhan pengisian ulang.

    Siap digunakan dalam 2 menit dengan isi ulang tanpa batas

    Siap digunakan dalam 2 menit dengan isi ulang tanpa batas

    Uap siap digunakan dalam 2 menit dan dapat diisi ulang kapan saja selama menyetrika.

    Tapak setrika SteamGlide menghasilkan uap berdaya tinggi dan meluncur mulus

    Tapak setrika SteamGlide menghasilkan uap berdaya tinggi dan meluncur mulus

    Tapak setrika yang didesain khusus ini menggabungkan lapisan keramik istimewa agar bisa meluncur mulus pada semua kain dan ventilasi yang dirancang khusus untuk menghilangkan kusut yang membandel

    Jangkau bagian tersulit dengan steam tip

    Steam tip yang unik menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus untuk menjangkau bagian tersempit dan tersulit agar diperoleh hasil penyetrikaan terbaik.

    Semburan uap terus-menerus hingga 140 g/mnt untuk menghilangkan kusut dengan cepat

    Semburan uap terus-menerus hingga 140 g/mnt dari sejumlah kecil air yang dipompa ke dalam perebus setiap saat. Untuk menghilangkan kusut secara sempurna dan cepat.

    Tampilan LCD untuk mengganti setelan dengan mudah

    Tampilan LCD untuk mengganti setelan dengan mudah.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Frekuensi
      50-60
      Tegangan
      220 - 240
      Jumlah watt perebus
      1200
      Jumlah watt setrika
      800

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      6,06
      Dimensi produk
      350 x 350 x 250

    • Mudah digunakan

      Kontrol
      • Lampu suhu siap
      • Pengaturan uap yang bervariasi
      Mencapai bagian yang sulit
      • Alur kancing
      • Ujung beruap
      Mudah diatur dan disimpan
      • Penyimpanan kabel dan selang yang mudah
      • Saluran masukan air ektra besar
      Tangki air
      Sebening kristal

    • Licin

      Tapak setrika
      Tapak setrika SteamGlide

    • Penyetrikaan yang nyaman

      Panjang kabel
      2,5  m
      Kenyamanan tambahan
      • Kunci setrika
      • Kunci pemicu uap
      Manajemen anti-kerak
      Easy Rinse
      Panjang selang
      • 1,9  m
      • 1,9  m
      Tidak bocor
      Sistem penghenti tetesan
      Aman digunakan
      • Pengaman pemutus arus listrik otomatis apabila setrika ditinggalkan tanpa diawasi
      • Pencegah terlalu panas
      • Pengaman pemutus arus listrik yang bisa diprogram
      Bisa diisi air keran
      Y

    • Menghilangkan kusut

      Penggunaan Vertikal
      Semburan uap vertikal terus-menerus
      Tapak setrika
      Pola lubang uap optimal

    Badge-D2C

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