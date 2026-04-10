HD1175/40
Halus pada kain, kuat pada gaya
Setrika kering paling canggih dari Philips dengan tapak setrika anti-lengket CeraPlus untuk hasil yang halus dan mudah pada semua pakaian yang bisa disetrika. Desainnya yang ringan dan pegangan ergonomis membuat menyetrika lebih nyaman dari sebelumnya.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Tapak setrika CeraPlus baru dari Philips meluncur dengan mulus pada setiap pakaian yang dapat disetrika untuk hasil sempurna tanpa usaha. Tapak ini tidak lengket pada pakaian, tahan gores, dan mudah dibersihkan
Menghilangkan kerutan dengan efektif pada kain tebal dan halus hanya dalam beberapa gosokan untuk hasil rapi pada semua pakaian Anda
Berkat bobot perangkat yang ringan, Anda dapat menyetrika pakaian tanpa usaha berlebih bahkan selama sesi yang lebih lama
Dirancang untuk kinerja tahan lama dan teruji untuk menahan penggunaan intensif, memastikan kelancaran dan keandalan yang konsisten dari waktu ke waktu.
Ideal juga untuk kain halus yang dapat disetrika, Kontrol Suhu Mudah kami mengatur suhu yang tepat untuk semua kebutuhan Anda, termasuk sintetis dan sutra
Dirancang dengan bentuk ergonomis yang nyaman dan pas di tangan Anda, gagang setrika memastikan pegangan yang aman, tidak licin dan kontrol yang mudah saat menyetrika
Setrika memanas dalam waktu kurang dari satu menit, sehingga siap kapan pun Anda butuhkan. Tanpa menunggu lama atau membuang waktu, cukup nyalakan dan mulai menghilangkan kerutan dengan segera
Setrika mudah disimpan karena kabel dapat dililitkan di sekitar penyangga tumit dengan pengait kabel yang praktis
Lampu indikator mati ketika suhu menyetrika yang diperlukan telah tercapai, sehingga Anda selalu tahu kapan setrika siap digunakan
Alur tombol membuat menyetrika di sekitar kancing dan jahitan menjadi cepat dan mudah, sehingga Anda dapat menyetrika kemeja dengan nyaman tanpa gangguan
Ujung presisi pada tapak setrika memudahkan Anda menjangkau area-area sulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.
Spesifikasi Umum
Spesifikasi Teknis
Keamanan
Berat dan Dimensi
Desain
Aksesori/Kompatibilitas
Keramahan lingkungan
Negara Asal
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.