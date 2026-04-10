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  • Halus pada kain, kuat pada gaya Halus pada kain, kuat pada gaya Halus pada kain, kuat pada gaya

    Setrika Kering Philips Dry Iron

    HD1175/40

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Halus pada kain, kuat pada gaya

    Setrika kering paling canggih dari Philips dengan tapak setrika anti-lengket CeraPlus untuk hasil yang halus dan mudah pada semua pakaian yang bisa disetrika. Desainnya yang ringan dan pegangan ergonomis membuat menyetrika lebih nyaman dari sebelumnya.

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    Setrika Kering Philips Dry Iron

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    Halus pada kain, kuat pada gaya

    Tapak setrika terbaik pada Setrika Kering Philips

    • Tapak setrika CeraPlus BARU meluncur halus di semua kain—bahkan yang halus—tanpa menempel atau membakar
    • Menghilangkan kerutan dengan efektif hanya dalam beberapa gosokan untuk hasil yang lebih cepat dan sempurna setiap kali
    • Desain ringan mengurangi kelelahan lengan, membuat sesi menyetrika lebih lama menjadi mudah
    • Kontrol Suhu Mudah menangani semua jenis kain dengan aman, dari sutra hingga katun
    • Memanas dalam waktu kurang dari 1 menit sehingga Anda dapat mulai menyetrika segera
    Tapak setrika CeraPlus baru untuk menyetrika dengan mulus pada setiap pakaian

    Tapak setrika CeraPlus baru untuk menyetrika dengan mulus pada setiap pakaian

    Tapak setrika CeraPlus baru dari Philips meluncur dengan mulus pada setiap pakaian yang dapat disetrika untuk hasil sempurna tanpa usaha. Tapak ini tidak lengket pada pakaian, tahan gores, dan mudah dibersihkan

    Menghilangkan kerutan dengan efektif hanya dalam beberapa gosokan

    Menghilangkan kerutan dengan efektif hanya dalam beberapa gosokan

    Menghilangkan kerutan dengan efektif pada kain tebal dan halus hanya dalam beberapa gosokan untuk hasil rapi pada semua pakaian Anda

    Setrika ringan untuk sesi panjang tanpa lelah

    Setrika ringan untuk sesi panjang tanpa lelah

    Berkat bobot perangkat yang ringan, Anda dapat menyetrika pakaian tanpa usaha berlebih bahkan selama sesi yang lebih lama

    Dijamin anti-lengket bahkan setelah 200 jam menyetrika

    Dijamin anti-lengket bahkan setelah 200 jam menyetrika

    Dirancang untuk kinerja tahan lama dan teruji untuk menahan penggunaan intensif, memastikan kelancaran dan keandalan yang konsisten dari waktu ke waktu.

    Ideal untuk kain halus berkat kontrol Suhu Mudah

    Ideal untuk kain halus berkat kontrol Suhu Mudah

    Ideal juga untuk kain halus yang dapat disetrika, Kontrol Suhu Mudah kami mengatur suhu yang tepat untuk semua kebutuhan Anda, termasuk sintetis dan sutra

    Gagang ergonomis untuk pegangan lebih baik

    Gagang ergonomis untuk pegangan lebih baik

    Dirancang dengan bentuk ergonomis yang nyaman dan pas di tangan Anda, gagang setrika memastikan pegangan yang aman, tidak licin dan kontrol yang mudah saat menyetrika

    Panas dalam waktu kurang dari 1 menit

    Panas dalam waktu kurang dari 1 menit

    Setrika memanas dalam waktu kurang dari satu menit, sehingga siap kapan pun Anda butuhkan. Tanpa menunggu lama atau membuang waktu, cukup nyalakan dan mulai menghilangkan kerutan dengan segera

    Penyimpanan mudah dengan pengait kabel praktis

    Penyimpanan mudah dengan pengait kabel praktis

    Setrika mudah disimpan karena kabel dapat dililitkan di sekitar penyangga tumit dengan pengait kabel yang praktis

    Lampu ‘suhu siap’ setrika

    Lampu ‘suhu siap’ setrika

    Lampu indikator mati ketika suhu menyetrika yang diperlukan telah tercapai, sehingga Anda selalu tahu kapan setrika siap digunakan

    Alur kancing mempercepat proses menyetrika di area kancing dan lipatan

    Alur kancing mempercepat proses menyetrika di area kancing dan lipatan

    Alur tombol membuat menyetrika di sekitar kancing dan jahitan menjadi cepat dan mudah, sehingga Anda dapat menyetrika kemeja dengan nyaman tanpa gangguan

    Ujung presisi untuk menjangkau area-area sulit

    Ujung presisi untuk menjangkau area-area sulit

    Ujung presisi pada tapak setrika memudahkan Anda menjangkau area-area sulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Dry Iron
      Waktu pemanasan
      60 detik
      Mudah diatur dan disimpan
      Ya
      Setrika ultra-ringan
      Ya
      Ujung lubang uap presisi
      Ya
      Lampu indikator
      Ya
      Bahan tapak setrika
      Tapak setrika CeraPlus
      Kinerja gosokan tapak setrika
      Ya
      Ketahanan gores tapak setrika
      Ya
      Pengingat pembersihan kerak
      Tidak
      Kepala setrika dengan ujung runcing
      Ya
      Penyimpanan kabel daya
      Ya
      Steker listrik terintegrasi
      Ya
      Kebebasan kabel listrik (putar)
      Ya
      Garansi/Jaminan
      2 tahun
      Perlindungan anti-terbakar
      Ya

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      350 W
      Frekuensi
      50-60 Hz
      Tegangan
      220 V

    • Keamanan

      Mati otomatis
      Tidak
      Tombol Daya Hidup/Mati
      Tidak
      Aman untuk pakaian yang bisa disetrika
      Tidak

    • Berat dan Dimensi

      Dimensi produk (LxTxP)
      11 x 11,3 x 24 cm
      Dimensi kemasan (PxTxL)
      11,4 x 13,6 x 24,4 cm
      Panjang kabel listrik
      1,7 m
      Berat setrika
      0,66kg
      Berat Produk
      0,66kg
      Berat Kemasan
      0,13kg
      Berat total dengan kemasan
      0,79kg

    • Desain

      Warna
      Merah muda

    • Aksesori/Kompatibilitas

      Jenis baterai
      Tanpa baterai

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan produk
      F-box
      Kemasan
      F-box
      Menggunakan plastik daur ulang
      Tidak
      Petunjuk Pengguna
      Kertas
      Indeks kemudahan perbaikan
      Tidak

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Indonesia

    Badge-D2C

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