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  • Wadah Air Ekstra Besar Wadah Air Ekstra Besar Wadah Air Ekstra Besar

    SENSEO® XL Tangki air

    HD7982/70

    Wadah Air Ekstra Besar

    Mulailah menghabiskan lebih banyak waktu untuk menikmati kopi Anda, dan bukan untuk mempersiapkannya saja! Dengan Wadah Air Ekstra-Besar pada SENSEO® HD7982/70 Anda dapat membuat 8 cangkir kopi, artinya, lebih nyaman dan tidak perlu sering mengisi ulang.

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    SENSEO® XL Tangki air

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    Wadah Air Ekstra Besar

    untuk hingga 8 cangkir kopi SENSEO® segar

    • Untuk SENSEO Original
    • Kapasitas 1,2l / 8 cangkir kopi
    • Kapasitas air +70%
    Kapasitas 1,2 liter agar tidak sering mengisi ulang

    Kapasitas 1,2 liter agar tidak sering mengisi ulang

    Kapasitas 1,2 liter pada Wadah Air Ekstra Besar menampung air untuk 8 cangkir kopi SENSEO® segar. Ini mengurangi durasi waktu penyiapan kopi. Anda pun bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk menikmati kopi dengan mudah dan tanpa repot

    Bisa dicuci dalam mesin cuci piring agar mudah dibersihkan

    Bisa dicuci dalam mesin cuci piring agar mudah dibersihkan

    Wadah Air Ekstra Besar untuk mesin kopi SENSEO® bisa dicuci dalam mesin cuci piring dan mudah dijaga kebersihannya.

    Wadah air XL lepas-pasang agar mudah diisi ulang dan dibersihkan

    Wadah Air Ekstra Besar untuk pembuat kopi SENSEO® bisa dilepas dengan mudah. Memudahkan dan mempercepat pengisian ulang dan pembersihan wadah.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Buatan
      Polandia

    • Spesifikasi teknis

      Kapasitas tangki air
      1,2  l
      Kapasitas tangki air
      8  cups

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      0,45  kg
      Dimensi produk (PxLxT)
      294 x 178 x 140  mm

    • Penyelesaian

      Bahan bodi utama
      Plastik

    • Komponen dapat diganti

      Tipe produk yang cocok
      HD7810, HD7811, HD7812, HD7814/62, HD7814/60, HD7817, HD7819, HD7803, HD7804, HD781, HD6553, HD6554, HD6556

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