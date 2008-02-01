Wadah Air Ekstra Besar

Mulailah menghabiskan lebih banyak waktu untuk menikmati kopi Anda, dan bukan untuk mempersiapkannya saja! Dengan Wadah Air Ekstra-Besar pada SENSEO® HD7982/70 Anda dapat membuat 8 cangkir kopi, artinya, lebih nyaman dan tidak perlu sering mengisi ulang.