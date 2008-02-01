HD7982/70
Wadah Air Ekstra Besar
Mulailah menghabiskan lebih banyak waktu untuk menikmati kopi Anda, dan bukan untuk mempersiapkannya saja! Dengan Wadah Air Ekstra-Besar pada SENSEO® HD7982/70 Anda dapat membuat 8 cangkir kopi, artinya, lebih nyaman dan tidak perlu sering mengisi ulang.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Kapasitas 1,2 liter pada Wadah Air Ekstra Besar menampung air untuk 8 cangkir kopi SENSEO® segar. Ini mengurangi durasi waktu penyiapan kopi. Anda pun bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk menikmati kopi dengan mudah dan tanpa repot
Wadah Air Ekstra Besar untuk mesin kopi SENSEO® bisa dicuci dalam mesin cuci piring dan mudah dijaga kebersihannya.
Wadah Air Ekstra Besar untuk pembuat kopi SENSEO® bisa dilepas dengan mudah. Memudahkan dan mempercepat pengisian ulang dan pembersihan wadah.
Negara asal
Spesifikasi teknis
Berat dan dimensi
Penyelesaian
Komponen dapat diganti
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