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Dihentikan

SalonDry 'n StraightPengering rambut

HP4867/00

Keringkan dan tata rambut dengan mudah dari akar hingga ujung

Ingin hasil akhir berkilau lurus pada blow dry Anda? SalonDry 'n' Straight dilengkapi daya pengeringan ion 1800W plus sisir mengambang untuk membantu Anda memperoleh gaya lurus sempurna seluruhnya.

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SalonDry 'n Straight

Keringkan dan tata rambut dengan mudah dari akar hingga ujung

  • 1800W

  • Sisir mengambang

  • IonBoost

Sisir pelurus menangkap dan mengarahkan rambut dengan mudah

Aliran udara diarahkan ke sisir yang meluncur di rambut untuk mendapatkan hasil rambut lurus yang indah dengan sangat mudah. Sisir tersebut dapat digunakan untuk pelurusan rambut yang presisi atau untuk memperindah tampilan.

Sisir mengambang memungkinkan Anda meluruskan rambut dari akar ke ujung

Sisir mengambang mengikuti lekuk kepala Anda dan memungkinkan Anda meluruskan rambut dari akar hingga ujungnya.

Enam kecepatan yang fleksibel dan setelan suhu untuk pengendalian penuh

Enam kecepatan yang fleksibel dan setelan suhu untuk pengendalian penuh

Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur dengan mudah untuk mendapatkan penataan rambut yang sempurna. Enam pengaturan yang berbeda memberikan kontrol penuh untuk penataan yang khusus dan akurat.

Spesifikasi Teknis

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