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Dihentikan
HP4867/00
Keringkan dan tata rambut dengan mudah dari akar hingga ujung
Ingin hasil akhir berkilau lurus pada blow dry Anda? SalonDry 'n' Straight dilengkapi daya pengeringan ion 1800W plus sisir mengambang untuk membantu Anda memperoleh gaya lurus sempurna seluruhnya.
1800W
Sisir mengambang
IonBoost
Aliran udara diarahkan ke sisir yang meluncur di rambut untuk mendapatkan hasil rambut lurus yang indah dengan sangat mudah. Sisir tersebut dapat digunakan untuk pelurusan rambut yang presisi atau untuk memperindah tampilan.
Sisir mengambang mengikuti lekuk kepala Anda dan memungkinkan Anda meluruskan rambut dari akar hingga ujungnya.
Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa diatur dengan mudah untuk mendapatkan penataan rambut yang sempurna. Enam pengaturan yang berbeda memberikan kontrol penuh untuk penataan yang khusus dan akurat.
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