2 year warranty
Dihentikan
EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.
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3.2
dari 5
24
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
01/05/2012
Singapore
EXCELLENT CLARITY SOUND AND MY FAMILY LOVE IT SO MUCH, ESPECIALLY WITH SUB WOOFER AS ADDITIONAL SOUND IMPACT. STRONGLY RECOMMENDED FOR OTHERS TO BUY TOO. WORTH BUYING
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3220 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3220 2.1 Home theater
Mian_HweeYeo
30/05/2011
Singapore
Modern design, small but powerful. crystal clear sounds.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3220 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3220 2.1 Home theater
AlexLee
29/05/2011
Singapore
Works perfectly well and its looks good with my philips lcd on the console
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3220 2.1 Home theater
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk HTS3220 2.1 Home theater