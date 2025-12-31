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HTS5533 5.1 Home theater

HTS5533/98

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Speaker bertenaga dengan bas pipa ganda untuk suara terbaik

Speaker bertenaga dengan bas pipa ganda untuk suara terbaik

Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.

Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

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