2 year warranty
Dihentikan
HTS5533/98
Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.
Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.
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