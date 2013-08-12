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  • Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi. Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi. Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.

    Philips Fidelio Fidelio Headphone dengan mikrofon

    L2BO/00

    Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.

    Headphone Fidelio L2 dengan mikrofon mengombinasikan standar suara tertinggi dan kenyamanan untuk pengalaman mendengarkan yang autentik. Dirancang secara profesional untuk menghadirkan suara alami seperti yang sebenarnya. Dirancang khusus untuk kenyamanan yang tahan lama.

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    Philips Fidelio Fidelio Headphone dengan mikrofon

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    Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.

    • Audio resolusi tinggi
    • Over-ear
    • Bantalan busa memory mewah
    • Lipatan datar
    Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk teraslinya

    Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk teraslinya

    Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone Fidelio memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio. Frekuensi tinggi yang luas dan lembut, yang dimiliki rangkaian headphone Fidelio, membuat Anda bisa menikmati pengalaman terbaik saat mendengarkan koleksi musik Hi-Res atau sumber musik biasa.

    Driver speaker neodymium berventilasi optimal definisi tinggi

    Driver speaker neodymium berventilasi optimal definisi tinggi

    Driver neodymium merespons semua kedinamisan musik Anda. Desain ini mencakup ventilasi di tengah yang menekankan pada frekuensi tengah dan rendah, menghasilkan energi akustik yang memberikan bass terkontrol dan hebat dan jangkauan tengah yang transparan. Driver juga dilengkapi kumparan suara ringan yang memberikan sistem yang gesit untuk merespons kecepatan musik dan menghasilkan suara HD.

    Earshell aluminium yang didesain khusus untuk persisi akustik

    Earshell aluminium yang didesain khusus untuk persisi akustik

    Earshell aluminium dipilih untuk kekuatannya mengurangi vibrasi dan resonansi yang tidak diinginkan. Earshell dipasang pada lapisan plastik canggih untuk membuat headphone lebih stabil. Sebagai hasilnya, mereka meredam vibrasi seefektif mungkin untuk suara yang akurat dan tajam.

    Earpad busa memory dirancang untuk pemakaian ergonomis

    Earpad busa memory dirancang untuk pemakaian ergonomis

    Setiap material yang digunakan untuk Fidelio L2 telah dipilih secara hati-hati untuk kenyamanan mendengar yang lebih lama. Earpad busa memory mewah memberikan kenyamanan ergonomis. Bukan hanya bentuk busa yang pas dengan bentuk telinga, tetapi juga membentuk segel yang menjaga respons bass terbaik dan mengurangi suara luar yang tidak diinginkan.

    Speaker dimiringkan ke sudut alami telinga untuk kejelasan

    Speaker dimiringkan ke sudut alami telinga untuk kejelasan

    Driver pra-miring menyamai sudut alami lubang telinga yang menghubungkan langsung suara ke liang telinga. Hal ini berarti sedikit kolorasi yang dapat terjadi ketika suara direfleksikan ke telinga bagian luar, bersama dengan suara yang nyata dan kenyamanan luar biasa.

    Arsitektur belakang semi terbuka akustik untuk suara alami

    Arsitektur belakang semi terbuka akustik untuk suara alami

    Desain belakang semi terbuka menggabungkan suara seimbang dan transparan dari bagian belakang yang terbuka dengan bass dalam dan isolasi noise yang muncul dari bagian belakang yang sepenuhnya tertutup. Ini termasuk bahan tenun anti akustik ke dalam sekat gerigi akustik untuk isolasi noise terkendali, kebocoran minimal dan mengurangi noise lingkungan.

    Remote universal, mikrofon, adapter 6,3 mm dan kantong

    Remote universal, mikrofon, adapter 6,3 mm dan kantong

    Remote universal, mikrofon, adapter 6,3 mm dan kantong.

    Speaker diuji secara cermat untuk keseimbangan suara terbaik

    Speaker diuji secara cermat untuk keseimbangan suara terbaik.

    Isolasi suara dahsyat dan pengalaman mendengar yang luas

    Isolasi suara yang luar biasa sambil mempertahankan pengalaman musik dalam ruangan.

    Bahan premium termasuk aluminium dan kulit asli

    Desain premium dalam aluminium, kulit asli, kulit protein, dan kain biasa.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Semi terbuka
      Respons frekuensi
      6 - 40 000  Hz
      Diameter speaker
      40 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Kepekaan
      105  dB
      Input daya maksimum
      200  mW
      Distorsi (THD)
      THD < 0,1%

    • Konektivitas

      Kompatibel dengan:
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
      Konektor ekstra
      Konektor ekstra diperlukan untuk model Nokia, Sony Ericsson, dan SAMSUNG yang lebih tua. Hubungi Tim layanan konsumen di www.support.philips.com untuk bantuan.

    • Kardus Luar

      Panjang
      21.9  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      2
      Panjang
      8.6  inci
      Lebar
      20.4  cm
      Berat kotor
      1.531  kg
      Panjang
      26  cm
      GTIN
      1 87 12581 69071 4
      Lebar
      8.0  inci
      Panjang
      10.2  inci
      Berat bersih
      0.706  kg
      Berat kotor
      3.375  lb
      Berat bersih
      1.556  lb
      Berat tara
      0.825  kg
      Berat tara
      1.819  lb

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      24  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      19.5  cm
      Tinggi
      10.2  cm
      Panjang
      9.4  inci
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      87 12581 69071 7
      Lebar
      7.7  inci
      Berat kotor
      0.689  kg
      Tinggi
      4.0  inci
      Berat bersih
      0.353  kg
      Berat kotor
      1.519  lb
      Berat bersih
      0.778  lb
      Berat tara
      0.336  kg
      Berat tara
      0.741  lb

    • Aksesori

      Kantung penyimpan
      Y
      Kabel audio
      dengan mikrofon dan tombol jawab
      Kabel audio 3,5 mm
      Y
      Stopkontak adapter
      3,5 - 6,3 mm

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Foto kemasan

    Item lain dalam kotak

    • kantung lembut
    • Kontrol in-line iPhone
    Badge-D2C

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