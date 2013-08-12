Item lain dalam kotak
- kantung lembut
- Kontrol in-line iPhone
L2BO/00
Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.
Headphone Fidelio L2 dengan mikrofon mengombinasikan standar suara tertinggi dan kenyamanan untuk pengalaman mendengarkan yang autentik. Dirancang secara profesional untuk menghadirkan suara alami seperti yang sebenarnya. Dirancang khusus untuk kenyamanan yang tahan lama.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone Fidelio memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio. Frekuensi tinggi yang luas dan lembut, yang dimiliki rangkaian headphone Fidelio, membuat Anda bisa menikmati pengalaman terbaik saat mendengarkan koleksi musik Hi-Res atau sumber musik biasa.
Driver neodymium merespons semua kedinamisan musik Anda. Desain ini mencakup ventilasi di tengah yang menekankan pada frekuensi tengah dan rendah, menghasilkan energi akustik yang memberikan bass terkontrol dan hebat dan jangkauan tengah yang transparan. Driver juga dilengkapi kumparan suara ringan yang memberikan sistem yang gesit untuk merespons kecepatan musik dan menghasilkan suara HD.
Earshell aluminium dipilih untuk kekuatannya mengurangi vibrasi dan resonansi yang tidak diinginkan. Earshell dipasang pada lapisan plastik canggih untuk membuat headphone lebih stabil. Sebagai hasilnya, mereka meredam vibrasi seefektif mungkin untuk suara yang akurat dan tajam.
Setiap material yang digunakan untuk Fidelio L2 telah dipilih secara hati-hati untuk kenyamanan mendengar yang lebih lama. Earpad busa memory mewah memberikan kenyamanan ergonomis. Bukan hanya bentuk busa yang pas dengan bentuk telinga, tetapi juga membentuk segel yang menjaga respons bass terbaik dan mengurangi suara luar yang tidak diinginkan.
Driver pra-miring menyamai sudut alami lubang telinga yang menghubungkan langsung suara ke liang telinga. Hal ini berarti sedikit kolorasi yang dapat terjadi ketika suara direfleksikan ke telinga bagian luar, bersama dengan suara yang nyata dan kenyamanan luar biasa.
Desain belakang semi terbuka menggabungkan suara seimbang dan transparan dari bagian belakang yang terbuka dengan bass dalam dan isolasi noise yang muncul dari bagian belakang yang sepenuhnya tertutup. Ini termasuk bahan tenun anti akustik ke dalam sekat gerigi akustik untuk isolasi noise terkendali, kebocoran minimal dan mengurangi noise lingkungan.
Remote universal, mikrofon, adapter 6,3 mm dan kantong.
Speaker diuji secara cermat untuk keseimbangan suara terbaik.
Isolasi suara yang luar biasa sambil mempertahankan pengalaman musik dalam ruangan.
Desain premium dalam aluminium, kulit asli, kulit protein, dan kain biasa.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Dimensi kemasan
Aksesori
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.