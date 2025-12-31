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Dihentikan

FidelioHeadphone dengan konektor Lightning

M2L/00

Suara Resolusi Tinggi

Headphone M2L menghadirkan suara khas Fidelio dengan resolusi tinggi secara langsung di perangkat iOS Anda, tanpa distorsi atau gangguan sinyal, berkat konektor Lightning dan DAC bawaannya. Nikmati suara jernih mendetail di mana saja dengan penuh gaya.

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Suara Resolusi Tinggi

  • Driver/closed-back 40 mm

  • On-ear

  • Bantalan busa memory mewah

  • Lipatan datar

Driver neodymium 40 mm yang dioptimalkan untuk suara asli yang jernih

Driver neodymium 40 mm yang dioptimalkan untuk suara asli yang jernih

Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 40 mm menggunakan magnet neodymium berdaya tinggi untuk memberikan suara berdefinisi tinggi dalam rentang suara yang luas, sehingga menghasilkan hingga detail terkecil.

Konektor Lightning™ yang dioptimalkan untuk perangkat iOS

Konektor Lightning™ yang dioptimalkan untuk perangkat iOS

Philips Fidelio M2L dilengkapi dengan konektor Lightning™, yang dilengkapi dengan sinyal digital jernih langsung ke headphone. Menjaga sinyal digital membantu mengurangi gangguan sinyal dan meningkatkan pemisahan stereo.

DAC dan amp terintegrasi untuk musik resolusi tinggi di mana saja

DAC dan amp terintegrasi untuk musik resolusi tinggi di mana saja

Konverter digital-ke-analog (DAC) yang terintegrasi ke Philips Fidelio M2L memberikan Anda kebebasan dan mobilitas untuk menikmati musik resolusi tinggi kapan pun dan di mana pun. Tanpa kerumitan harus membawa alat tambahan ketika Anda sedang bepergian.

Spesifikasi Teknis

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