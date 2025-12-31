Driver neodymium 40 mm yang dioptimalkan untuk suara asli yang jernih

Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 40 mm menggunakan magnet neodymium berdaya tinggi untuk memberikan suara berdefinisi tinggi dalam rentang suara yang luas, sehingga menghasilkan hingga detail terkecil.