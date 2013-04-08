S2WT/00
Fidelitas tinggi, kualitas premium
Headphone Fidelio S2 Philips dirancang secara presisi untuk menghadirkan suara alami yang seimbang, mengungkap setiap detail sesuai keinginan artis. Suara luar biasa dihadirkan dalam desain ringan namun awet untuk kenyamanan dan kesenangan sejati sambil beraktivitas.See all benefits
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Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone Fidelio memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio. Frekuensi tinggi yang luas dan lembut, yang dimiliki rangkaian headphone Fidelio, membuat Anda bisa menikmati pengalaman terbaik saat mendengarkan koleksi musik Hi-Res atau sumber musik biasa.
Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 13,5 mm menggunakan magnet neodymium berdaya tinggi untuk memberikan dentuman bass yang dalam, frekuensi menengah transparan, dan frekuensi tinggi yang diperhalus.
Driver kontrol gerakan berlapis atau Layered Motion Control (LMC) memiliki diafragma polimer yang menyelubungi lapisan gel peredam. Berbeda dari driver satu lapisan biasa untuk frekuensi audio lebih tinggi yang kaku dan mereproduksi timbre yang tak terkendali dan tak alami, driver LMC multi-lapisan kami membentuk batasan lentur untuk menahan lapisan gel. Gel ini menyerap dan meredam energi berlebih, sehingga menghasilkan respons frekuensi yang halus dan lebih rata, yang artinya rentang frekuensi tinggi yang lebih seimbang, alami, dan halus.
Rangka logam dirancang dengan cermat untuk mengurangi resonansi dan getaran untuk memberikan suara yang autentik dan presisi, yang ditandai oleh detail suara yang luar biasa.
Earphone Fidelio S2 dibentuk agar pas dengan lekuk alami telinga dan juga menyebarkan tekanan. Konstruksi campuran tembaga yang ringan serta bahan superior menjamin kenyamanan jangka panjang, sehingga Anda bisa merasa sangat nyaman saat sedang menikmati musik.
Earshell yang didesain ergonomis dilindungi dengan lapisan kilap tinggi seperti lapisan pernis piano putih klasik, yang memberikan tampilan dan kesan premium dan juga daya tahan dan tahan goresan. Lapisan pelindung membuat earphone mudah dibersihkan dan mudah dibawa ke mana pun Anda pergi. Hanya perlu dilap dan akan terlihat seperti baru.
Headphone in-ear Fidelio S2 dilengkapi remote dan mikrofon in-line agar Anda bisa dengan mudah beralih antara musik dan panggilan. Tetap terhubung dengan orang-orang penting, dan juga musik Anda, setiap saat.
Setiap aspek headphone in-ear Fidelio didesain secara cermat untuk memberikan pengalaman menikmati musik yang istimewa – setiap saat. Kabel pipih dua warna inovatif, yang dibuat dari bahan berkualitas tinggi yang awet dan bergaya, memiliki fitur anti-kusut, sehingga Anda bebas menikmati musik kapan saja, tanpa membuang waktu dan tenaga untuk mengurai kabel yang kusut. Cerdas, mulus, dan mudah.
Earphone in-ear Fidelio S2 dilengkapi dengan 5 pasang ujung silikon yang mengunci secara akustik untuk memastikan pemakaian yang pas dan nyaman dalam jangka waktu lama.
Headphone in-ear Fidelio memiliki kantong pembawa dan pelindung yang bergaya. Terbuat dari bahan EVA yang dibentuk khusus, Anda bisa mengandalkan kantong awet ini untuk menyimpan headphone Fidelio dengan aman – dan bergaya – setiap saat.
Desain semi-closed back yang dipadukan dengan driver besar kualitas premium menjamin ekstensi bass yang lebih baik, sementara desainnya dioptimalkan untuk meminimalisir kebocoran suara. Saluran penyeimbang tekanan depan memungkinkan suara yang lebih mendetail dan seimbang sehingga mengurangi efek tersendat untuk memberikan pengalaman dengar yang lebih alami.
Tingkatkan pengalaman mendengar dengan Comply® Foam Tips bypack, yang dilengkapi dengan 2 pilihan yang disesuaikan. S-series tips yang nyaman memberikan pemakaian yang pas dengan kenyamanan sepanjang hari yang luar biasa, sementara Ts-series memberikan isolasi noise yang luar biasa dan memungkinkan Anda tenggelam ke dalam musik.
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