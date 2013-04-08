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  • Fidelitas tinggi, kualitas premium Fidelitas tinggi, kualitas premium Fidelitas tinggi, kualitas premium

    Philips Fidelio Headphone dengan mikrofon

    S2WT/00

    Fidelitas tinggi, kualitas premium

    Headphone Fidelio S2 Philips dirancang secara presisi untuk menghadirkan suara alami yang seimbang, mengungkap setiap detail sesuai keinginan artis. Suara luar biasa dihadirkan dalam desain ringan namun awet untuk kenyamanan dan kesenangan sejati sambil beraktivitas.

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    Philips Fidelio Headphone dengan mikrofon

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    Fidelitas tinggi, kualitas premium

    Ke mana pun Anda pergi

    • Audio resolusi tinggi
    • In-ear
    • Penutup silikon ultra-lembut
    • Kabel pipih
    Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk teraslinya

    Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk teraslinya

    Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone Fidelio memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio. Frekuensi tinggi yang luas dan lembut, yang dimiliki rangkaian headphone Fidelio, membuat Anda bisa menikmati pengalaman terbaik saat mendengarkan koleksi musik Hi-Res atau sumber musik biasa.

    Driver neodymium 13,5 mm berdaya tinggi untuk suara luar biasa

    Driver neodymium 13,5 mm berdaya tinggi untuk suara luar biasa

    Setiap driver speaker dipilih dengan cermat, disetel, dan diuji sebelum dipasangkan untuk menjamin suara alami yang paling seimbang. Driver 13,5 mm menggunakan magnet neodymium berdaya tinggi untuk memberikan dentuman bass yang dalam, frekuensi menengah transparan, dan frekuensi tinggi yang diperhalus.

    Driver kontrol gerakan berlapis untuk frekuensi tinggi yang diperhalus

    Driver kontrol gerakan berlapis untuk frekuensi tinggi yang diperhalus

    Driver kontrol gerakan berlapis atau Layered Motion Control (LMC) memiliki diafragma polimer yang menyelubungi lapisan gel peredam. Berbeda dari driver satu lapisan biasa untuk frekuensi audio lebih tinggi yang kaku dan mereproduksi timbre yang tak terkendali dan tak alami, driver LMC multi-lapisan kami membentuk batasan lentur untuk menahan lapisan gel. Gel ini menyerap dan meredam energi berlebih, sehingga menghasilkan respons frekuensi yang halus dan lebih rata, yang artinya rentang frekuensi tinggi yang lebih seimbang, alami, dan halus.

    Rangka logam dirancang khusus mengurangi getaran dan resonansi

    Rangka logam dirancang khusus mengurangi getaran dan resonansi

    Rangka logam dirancang dengan cermat untuk mengurangi resonansi dan getaran untuk memberikan suara yang autentik dan presisi, yang ditandai oleh detail suara yang luar biasa.

    Earphone ergonomis yang sangat pas dengan tekanan yang tersebar

    Earphone ergonomis yang sangat pas dengan tekanan yang tersebar

    Earphone Fidelio S2 dibentuk agar pas dengan lekuk alami telinga dan juga menyebarkan tekanan. Konstruksi campuran tembaga yang ringan serta bahan superior menjamin kenyamanan jangka panjang, sehingga Anda bisa merasa sangat nyaman saat sedang menikmati musik.

    Lapisan berkilau anti-gores untuk perlindungan tambahan

    Lapisan berkilau anti-gores untuk perlindungan tambahan

    Earshell yang didesain ergonomis dilindungi dengan lapisan kilap tinggi seperti lapisan pernis piano putih klasik, yang memberikan tampilan dan kesan premium dan juga daya tahan dan tahan goresan. Lapisan pelindung membuat earphone mudah dibersihkan dan mudah dibawa ke mana pun Anda pergi. Hanya perlu dilap dan akan terlihat seperti baru.

    Beralih antara musik dan panggilan dengan kontrol dan mikrofon in-line

    Beralih antara musik dan panggilan dengan kontrol dan mikrofon in-line

    Headphone in-ear Fidelio S2 dilengkapi remote dan mikrofon in-line agar Anda bisa dengan mudah beralih antara musik dan panggilan. Tetap terhubung dengan orang-orang penting, dan juga musik Anda, setiap saat.

    Kabel pipih yang awet membuat headphone Anda bebas kusut

    Kabel pipih yang awet membuat headphone Anda bebas kusut

    Setiap aspek headphone in-ear Fidelio didesain secara cermat untuk memberikan pengalaman menikmati musik yang istimewa – setiap saat. Kabel pipih dua warna inovatif, yang dibuat dari bahan berkualitas tinggi yang awet dan bergaya, memiliki fitur anti-kusut, sehingga Anda bebas menikmati musik kapan saja, tanpa membuang waktu dan tenaga untuk mengurai kabel yang kusut. Cerdas, mulus, dan mudah.

    Ujung silikon ultra-lembut dalam 5 ukuran untuk pemakaian yang pas dan nyaman

    Ujung silikon ultra-lembut dalam 5 ukuran untuk pemakaian yang pas dan nyaman

    Earphone in-ear Fidelio S2 dilengkapi dengan 5 pasang ujung silikon yang mengunci secara akustik untuk memastikan pemakaian yang pas dan nyaman dalam jangka waktu lama.

    Kantong pelindung untuk menyimpan headphone saat tidak digunakan

    Kantong pelindung untuk menyimpan headphone saat tidak digunakan

    Headphone in-ear Fidelio memiliki kantong pembawa dan pelindung yang bergaya. Terbuat dari bahan EVA yang dibentuk khusus, Anda bisa mengandalkan kantong awet ini untuk menyimpan headphone Fidelio dengan aman – dan bergaya – setiap saat.

    Rangka luar campuran tembaga untuk daya tahan namun ringan

    Rangka luar campuran tembaga untuk daya tahan namun ringan

    Desain semi-closed back untuk keseimbangan suara dan ekstensi bass

    Desain semi-closed back yang dipadukan dengan driver besar kualitas premium menjamin ekstensi bass yang lebih baik, sementara desainnya dioptimalkan untuk meminimalisir kebocoran suara. Saluran penyeimbang tekanan depan memungkinkan suara yang lebih mendetail dan seimbang sehingga mengurangi efek tersendat untuk memberikan pengalaman dengar yang lebih alami.

    2 Ujung Busa Comply™ untuk pemakaian pas dan nyaman, juga meredam kebisingan

    Tingkatkan pengalaman mendengar dengan Comply® Foam Tips bypack, yang dilengkapi dengan 2 pilihan yang disesuaikan. S-series tips yang nyaman memberikan pemakaian yang pas dengan kenyamanan sepanjang hari yang luar biasa, sementara Ts-series memberikan isolasi noise yang luar biasa dan memungkinkan Anda tenggelam ke dalam musik.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Semi-closed
      Respons frekuensi
      5 - 40.000  Hz
      Diameter speaker
      13.5  milimeter
      Kepekaan
      107  dB
      Input daya maksimum
      40  mW
      Impedansi
      22  ohm

    • Konektivitas

      Koneksi Kabel
      3,5 mm 4 pole (1,2 M)
      Kompatibel dengan:
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. *Konektor tambahan tersedia melalui dukungan pelanggan untuk Sony Ericsson, model lama NOKIA dan SAMSUNG

    • Aksesori

      Kantung penyimpan
      Y

    • Desain

      Warna
      Putih

    Badge-D2C

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