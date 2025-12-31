Terpasang sempurna, pas dipakai

Berkat tabung akustik oval dan penutup ear-tip memory foam Comply yang tersedia dalam 3 ukuran, setiap perangkat headphone ini bisa terpasang dengan sempurna. Anda bisa menikmati setiap detail dalam musik Anda, bahkan saat mendengarkan di tempat yang cukup berisik. Desain ear-hook membuat headphone akan tetap terpasang di telinga.