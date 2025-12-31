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Dihentikan

Philips FidelioHeadphone In ear dengan mikrofon

S3/00

Suara in-ear yang membahana

Headphone in-ear tingkat audiophile ini memiliki spektrum suara yang luas dan alami, dengan kenyamanan luar biasa dan ukuran yang pas. Sepasang kabel kepang dan konektor MMCX bawaan memungkinkan Anda untuk mendengar setiap detail suara saat terhubung dengan pemutar hi-res.

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Ke mana pun Anda pergi

Suara in-ear yang membahana

  • Hibrida tiga arah

  • arsitektur akustik

  • Audio resolusi tinggi

Spektrum suara yang luas dan alami

Bersiaplah untuk menikmati pengalaman musik in-ear yang menghanyutkan. Driver dinamis 6 mm berfungsi khusus untuk menghadirkan suara bass yang kencang dan menghentak. Driver balanced-armature ganda tidak hanya menciptakan midrange yang seimbang, tetapi frekuensi tinggi yang sangat detail.

Terpasang sempurna, pas dipakai

Berkat tabung akustik oval dan penutup ear-tip memory foam Comply yang tersedia dalam 3 ukuran, setiap perangkat headphone ini bisa terpasang dengan sempurna. Anda bisa menikmati setiap detail dalam musik Anda, bahkan saat mendengarkan di tempat yang cukup berisik. Desain ear-hook membuat headphone akan tetap terpasang di telinga.

Audio Resolusi Tinggi. Dengarkan tiap detail

Dengan headphone ini, Anda bisa menikmati tiap detail nada. Jika dihubungkan ke perangkat beresolusi tinggi, Anda dapat menikmati keunggulan audio lossless-yang kualitas audionya mirip dengan rekaman aslinya.

Spesifikasi Teknis

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