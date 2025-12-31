2 year warranty
Dihentikan
S3/00
Suara in-ear yang membahana
Headphone in-ear tingkat audiophile ini memiliki spektrum suara yang luas dan alami, dengan kenyamanan luar biasa dan ukuran yang pas. Sepasang kabel kepang dan konektor MMCX bawaan memungkinkan Anda untuk mendengar setiap detail suara saat terhubung dengan pemutar hi-res.
Hibrida tiga arah
arsitektur akustik
Audio resolusi tinggi
Bersiaplah untuk menikmati pengalaman musik in-ear yang menghanyutkan. Driver dinamis 6 mm berfungsi khusus untuk menghadirkan suara bass yang kencang dan menghentak. Driver balanced-armature ganda tidak hanya menciptakan midrange yang seimbang, tetapi frekuensi tinggi yang sangat detail.
Berkat tabung akustik oval dan penutup ear-tip memory foam Comply yang tersedia dalam 3 ukuran, setiap perangkat headphone ini bisa terpasang dengan sempurna. Anda bisa menikmati setiap detail dalam musik Anda, bahkan saat mendengarkan di tempat yang cukup berisik. Desain ear-hook membuat headphone akan tetap terpasang di telinga.
Dengan headphone ini, Anda bisa menikmati tiap detail nada. Jika dihubungkan ke perangkat beresolusi tinggi, Anda dapat menikmati keunggulan audio lossless-yang kualitas audionya mirip dengan rekaman aslinya.
Ulasan