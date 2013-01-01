Menghangatkan di mana saja, kapan saja

Untuk saat-saat ketika Anda perlu menyusui bayi sewaktu bepergian, penghangat botol ini bisa menghangatkan susu kapan saja, di mana saja. Air rebus di dalam termos akan tetap panas selama 6 jam dan botol dapat dihangatkan dalam 2,5 menit.