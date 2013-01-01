Cari istilah

ID
EN
  • Menghangatkan di mana saja, kapan saja Menghangatkan di mana saja, kapan saja Menghangatkan di mana saja, kapan saja

    Philips Avent Penghangat botol saat bepergian

    SCF256

    Menghangatkan di mana saja, kapan saja

    Untuk saat-saat ketika Anda perlu menyusui bayi sewaktu bepergian, penghangat botol ini bisa menghangatkan susu kapan saja, di mana saja. Air rebus di dalam termos akan tetap panas selama 6 jam dan botol dapat dihangatkan dalam 2,5 menit.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Penghangat botol saat bepergian

    Produk serupa

    See all Penghangat botol bayi
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Menghangatkan di mana saja, kapan saja

    • Menghangatkan susu saat bepergian
    • Menghangatkan dengan cepat
    • Tutup pelindung gelas
    • Juga menghangatkan makanan bayi
    Menghangatkan botol susu dalam 2,5 menit saja

    Menghangatkan botol susu dalam 2,5 menit saja

    Penghangat botol ini dapat menghangatkan 6oz susu hanya dalam 2,5 menit*.

    Tutup penuang mudah

    Tutup penuang mudah

    Tutup penuang mudah didesain untuk mencegah tumpahan di saat bepergian. Memiliki posisi buka dan tutup yang jelas dan mudah dibersihkan.

    Tutup pelindung gelas

    Tutup pelindung gelas

    Tutup pelindung pada gelas menjaga botol susu aman di dalam untuk memastikan penghangatan yang cepat dan aman.

    Panduan referensi menghangatkan

    Panduan referensi menghangatkan

    Pada gelas tercantum panduan referensi penghangatan, yang mengindikasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghangatkan semua ukuran botol Philips Avent, tergantung suhu susu.

    Menghangatkan beberapa item

    Menghangatkan beberapa item

    Hangatkan banyak botol dengan air panas dari satu termos yang sudah diisi (500 ml).

    Menghangatkan botol dengan panas untuk susu hangat di saat bepergian

    Tanpa listrik. Penghangat botol ini dapat dibawa ke mana pun. Air rebus dalam termos akan tetap panas selama 6 jam dan dapat dipakai menghangatkan beberapa botol.

    Mudah digunakan

    Tempatkan botol di dalam gelas, buka tutup penuang termos air panas, dan tuangkan isinya ke dalam gelas. Putar tutup pada gelas untuk menghangatkan botol susu dengan cepat, mudah, dan aman.

    Kompatibel dengan botol dan wadah Philips Avent

    Penghangat botol ini sepenuhnya kompatibel dengan semua botol dan wadah Philips Avent*. Gunakan untuk menghangatkan botol dan wadah makanan bayi dengan praktis.

    Spesifikasi Teknis

    • Bahan Produk

      Bahan Produk
      Baja anti karat (termos), PP (gelas dan tutup pelindung), PP/ABS (tutup penuang)

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk
      200xø104,36  milimeter
      Dimensi kemasan ritel
      105*105*207 mm

    • Negara asal

      Diproduksi di
      Cina

    • Item yang disertakan

      Penghangat botol
      1  pcs

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • Untuk botol 180 ml (6 oz) dengan suhu 20ºC
    • Kantung ASI dan botol 2 oz/60 ml Philips Avent tidak dapat digunakan dalam penghangat botol ini.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.