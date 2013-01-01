SCF256
Menghangatkan di mana saja, kapan saja
Untuk saat-saat ketika Anda perlu menyusui bayi sewaktu bepergian, penghangat botol ini bisa menghangatkan susu kapan saja, di mana saja. Air rebus di dalam termos akan tetap panas selama 6 jam dan botol dapat dihangatkan dalam 2,5 menit.See all benefits
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Penghangat botol ini dapat menghangatkan 6oz susu hanya dalam 2,5 menit*.
Tutup penuang mudah didesain untuk mencegah tumpahan di saat bepergian. Memiliki posisi buka dan tutup yang jelas dan mudah dibersihkan.
Tutup pelindung pada gelas menjaga botol susu aman di dalam untuk memastikan penghangatan yang cepat dan aman.
Pada gelas tercantum panduan referensi penghangatan, yang mengindikasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghangatkan semua ukuran botol Philips Avent, tergantung suhu susu.
Hangatkan banyak botol dengan air panas dari satu termos yang sudah diisi (500 ml).
Tanpa listrik. Penghangat botol ini dapat dibawa ke mana pun. Air rebus dalam termos akan tetap panas selama 6 jam dan dapat dipakai menghangatkan beberapa botol.
Tempatkan botol di dalam gelas, buka tutup penuang termos air panas, dan tuangkan isinya ke dalam gelas. Putar tutup pada gelas untuk menghangatkan botol susu dengan cepat, mudah, dan aman.
Penghangat botol ini sepenuhnya kompatibel dengan semua botol dan wadah Philips Avent*. Gunakan untuk menghangatkan botol dan wadah makanan bayi dengan praktis.
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