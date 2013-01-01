SCF671/17
Mudah dikombinasikan dengan pemberian ASI
Botol kaca Natural kami membantu menjadikan proses pemberian susu botol lebih alami bagi bayi dan Anda. Dot dilengkapi desain kelopak yang nyaman agar mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi dapat mengombinasikan antara ASI dan susu botol dengan mudah.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Botol kaca Natural tahan terhadap panas dan kejutan suhu mendadak. Karenanya, aman disimpan di dalam kulkas, dihangatkan, dan dapat disterilkan.
Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.
Kelopak di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan tanpa menjadikan dot mengempis. Bayi Anda akan menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.
Katup ganda inovatif didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol dan bukan ke perut bayi.
Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.
Botol susu Philips Avent Natural terbuat dari bahan bebas BPA* (kaca, polipropilena, dan silikon).
Kaca borosilikat berkualitas premium ini memastikan kualitas tertinggi untuk kemurnian terbaik.
Botol Philips Avent Natural kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent, kecuali botol dan gagang cangkir Classic. Saran kami, hanya gunakan botol Natural dengan dot Natural.
Desain
Bahan
Item yang disertakan
Mudah digunakan
Botol
Fungsi
Tahap perkembangan
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