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  • Mudah dikombinasikan dengan pemberian ASI Mudah dikombinasikan dengan pemberian ASI Mudah dikombinasikan dengan pemberian ASI

    Philips Avent Botol susu kaca Natural

    SCF671/17

    Mudah dikombinasikan dengan pemberian ASI

    Botol kaca Natural kami membantu menjadikan proses pemberian susu botol lebih alami bagi bayi dan Anda. Dot dilengkapi desain kelopak yang nyaman agar mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi dapat mengombinasikan antara ASI dan susu botol dengan mudah.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Philips Avent Botol susu kaca Natural

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    Mudah dikombinasikan dengan pemberian ASI

    Menempel pada mulut bayi secara alami

    • 1 Botol
    • 4oz/120ml
    • Dot aliran untuk bayi baru lahir
    • 0 bulan+
    Tahan panas

    Tahan panas

    Botol kaca Natural tahan terhadap panas dan kejutan suhu mendadak. Karenanya, aman disimpan di dalam kulkas, dihangatkan, dan dapat disterilkan.

    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Menempel pada mulut bayi secara alami berkat dot lebar seperti payudara

    Dot lebar seperti payudara memudahkan mulut bayi menempel secara alami seperti pada payudara, sehingga bayi mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol.

    Kelopak Unik sehingga dot lembut dan fleksibel tetapi tidak mudah kempis

    Kelopak Unik sehingga dot lembut dan fleksibel tetapi tidak mudah kempis

    Kelopak di dalam dot meningkatkan kelembutan dan kelenturan tanpa menjadikan dot mengempis. Bayi Anda akan menikmati proses menyusu yang lebih nyaman dan memuaskan.

    Sistem anti kolik canggih dengan katup ganda inovatif

    Sistem anti kolik canggih dengan katup ganda inovatif

    Katup ganda inovatif didesain untuk mengurangi kolik dan rasa tidak nyaman dengan mengalirkan udara ke botol dan bukan ke perut bayi.

    Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah

    Mudah digunakan dan dibersihkan, pemasangan cepat dan mudah

    Leher botol lebar, sehingga mudah diisi dan dibersihkan. Hanya memiliki beberapa komponen, sehingga cepat dan mudah dipasang.

    Botol ini bebas BPA*

    Botol ini bebas BPA*

    Botol susu Philips Avent Natural terbuat dari bahan bebas BPA* (kaca, polipropilena, dan silikon).

    Kaca pharmaceutical-grade

    Kaca borosilikat berkualitas premium ini memastikan kualitas tertinggi untuk kemurnian terbaik.

    Kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent

    Botol Philips Avent Natural kompatibel dengan rangkaian produk Philips Avent, kecuali botol dan gagang cangkir Classic. Saran kami, hanya gunakan botol Natural dengan dot Natural.

    Spesifikasi Teknis

    • Desain

      Desain botol
      • Bentuk ergonomis
      • Leher lebar

    • Bahan

      Botol
      • Bebas BPA*
      • Gelas
      Dot
      • Silikon
      • Bebas BPA*

    • Item yang disertakan

      Botol Susu
      1  pcs

    • Mudah digunakan

      Mudah digunakan
      • Perakitan mudah
      • Mudah membersihkan
      • Mudah digenggam
      • Aman untuk mesin pencuci piring & microwave

    • Botol

      Bahan
      Bebas BPA*
      Kapasitas
      4oz/120ml

    • Fungsi

      Menempel pada mulut bayi
      Mudah mengombinasikan antara ASI dan susu botol
      Dot
      • Kelopak unik yang nyaman
      • Sistem anti-kolik canggih
      • Dot ekstra lembut dan lentur
      • Menempel pada mulut bayi secara alami

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      0-12 bulan

    Badge-D2C

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