Philips Avent Mangkuk kecil batita 6 bulan+
Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan
Mangkuk kecil batita Philips Avent SCF706/00 untuk tahapan perkembangan anak Anda
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Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
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Philips Avent Mangkuk kecil batita 6 bulan+
Mendukung proses makan melalui pembelajaran yang menyenangkan Mangkuk yang dirancang untuk batita
Dikembangkan bersama psikolog anak terkemuka
Alas anti-selip - membantu mencegah tumpahan
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Berat dan dimensi
Dimensi F-box
44 (L) X 170 (P) X 240 (T)
milimeter Berat produk
0,090
kg Dimensi bersih produk tanpa alat pelengkap
40 (T) X 140 (L) X 140 (P)
milimeter Jumlah F-box dalam A-box
6
Negara asal
Buatan Cina
Y
Mudah digunakan
Bisa digunakan dalam microwave
Y
Item yang disertakan
Buku resep
TIDAK Mangkuk kecil
1
pcs
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