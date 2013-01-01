SCF764/00
Selalu menjaga kehigienisan gelas-sedotan Anda
Set sedotan pengganti Philips Avent SCF764/00 dengan sikat menyertakan 2 set sedotan yang bisa diganti dan satu sikat pembersih. Artinya, sedotan dalam gelas selalu terjaga kebersihannya dan higienis untuk digunakan kapan saja!See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
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