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  • Selalu menjaga kehigienisan gelas-sedotan Anda Selalu menjaga kehigienisan gelas-sedotan Anda Selalu menjaga kehigienisan gelas-sedotan Anda

    Philips Avent Gelas Sedotan

    SCF764/00

    Selalu menjaga kehigienisan gelas-sedotan Anda

    Set sedotan pengganti Philips Avent SCF764/00 dengan sikat menyertakan 2 set sedotan yang bisa diganti dan satu sikat pembersih. Artinya, sedotan dalam gelas selalu terjaga kebersihannya dan higienis untuk digunakan kapan saja!

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    Philips Avent Gelas Sedotan

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    Selalu menjaga kehigienisan gelas-sedotan Anda

    Sedotan silikon pengganti dengan sikat pembersih

    • Set sedotan pengganti
    • Dengan sikat
    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

    Semua bagian aman untuk mesin cuci piring

    .

    Spesifikasi Teknis

    • Negara asal

      Tiongkok
      Y

    • Item yang disertakan

      Sikat
      1  pcs
      Sedotan pengganti
      2 set

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      • 12 bulan+
      • 18+ bulan

    Badge-D2C

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