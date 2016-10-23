Langkah-langkah sederhana untuk makanan bayi yang sehat

Siapkan makanan bayi bernutrisi dalam 3 langkah mudah: kukus, blender, sajikan. Teknologi uap berputar memasak makanan secara merata sambil tetap menjaga kandungan gizi, tekstur, dan cairan untuk proses memblender yang cepat dan mudah. Desainnya yang pintar menjadikannya mudah digunakan dan dibersihkan.