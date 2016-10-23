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  • Langkah-langkah sederhana untuk makanan bayi yang sehat Langkah-langkah sederhana untuk makanan bayi yang sehat Langkah-langkah sederhana untuk makanan bayi yang sehat

    Philips Avent Pembuat makanan bayi Essential

    SCF862/02

    Langkah-langkah sederhana untuk makanan bayi yang sehat

    Siapkan makanan bayi bernutrisi dalam 3 langkah mudah: kukus, blender, sajikan. Teknologi uap berputar memasak makanan secara merata sambil tetap menjaga kandungan gizi, tekstur, dan cairan untuk proses memblender yang cepat dan mudah. Desainnya yang pintar menjadikannya mudah digunakan dan dibersihkan.

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    Philips Avent Pembuat makanan bayi Essential

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    Langkah-langkah sederhana untuk makanan bayi yang sehat

    • Kukus, blender, dan sajikan
    • Pengukusan sehat
    • Waktu makan jadi lebih mudah
    Cara mengukus unik untuk memasak dengan sehat

    Cara mengukus unik untuk memasak dengan sehat

    Mengukus adalah cara memasak yang sehat. Teknologi uap melingkar kami mensirkulasikan uap dari bawah ke atas, memastikan semua bahan matang merata. Semua nutrisi, tekstur, dan cairan yang dihasilkan disimpan untuk diblender kemudian.

    Cukup kukus, blender & sajikan makanan bayi yang sehat

    Cukup kukus, blender & sajikan makanan bayi yang sehat

    Pembuat makanan bayi ini menggabungkan mengukus dan memblender, memudahkan Anda menyiapkan dan menyajikan makanan bayi. Mulai dengan mengukus bahan, kemudian blender hingga konsistensi yang diinginkan, lalu sajikan.

    Dari puree hingga potongan padat, cocok untuk setiap tahap penyapihan

    Dari puree hingga potongan padat, cocok untuk setiap tahap penyapihan

    Dari buah-buahan dan sayuran yang diblender sangat halus hingga menggabungkan beberapa bahan seperti daging, ikan dan mengolahnya menjadi tekstur yang lebih padat, pembuat makanan bayi ini memudahkan Anda menyiapkan makanan sehat untuk setiap tahap penyapihan.

    Langkah lebih singkat untuk memblender mudah

    Langkah lebih singkat untuk memblender mudah

    Desain tutup tabung pintar ini menjaga agar tidak ada bahan makanan yang keluar dari tabung, mencegah makanan masuk ke dalam tangki air. Memblender jadi mudah, dengan lebih sedikit langkah dari mengukus sampai memblender.

    Bukaan tangki air besar untuk pembersihan mudah

    Bukaan tangki air besar untuk pembersihan mudah

    Bukaan tangki air ekstra besar di pembuat makanan bayi ini menjadikannya mudah dibersihkan dan diisi ulang, agar Anda bisa memasak dengan uap bersih, setiap saat. Pembuat makanan bayi ini juga aman dicuci dalam mesin pencuci piring (tabung, tutup tabung, dan pisau).

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      220-240  volt
      Daya
      330  W
      Panjang kabel
      80  m
      Frekuensi
      50-60  Hz
      Klasifikasi Keamanan
      Kelas 1
      Kapasitas tangki air
      180 ml
      Kapasitas tabung blender
      1050 ml, 400ml (untuk memblender bahan makanan)
      Warna
      Dental white/Peppermint
      Kapasitas keranjang makanan
      720ml
      Pengaman
      Saklar kunci tabung untuk penggunaan aman

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      1,44  kg
      Dimensi F-box
      300 L x 260 T x 210 D  milimeter
      Dimensi produk
      280 L x 204 T x 148 D  milimeter

    • Negara asal

      Tiongkok
      Y

    • Item yang disertakan

      Spatula
      1 buah
      Pengukus/blender
      1 buah
      Keranjang makanan
      1  pcs

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      • 1 tahun +
      • 6 - 12 bulan
      • 6 bulan+

    Badge-D2C

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