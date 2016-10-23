SCF862/02
Langkah-langkah sederhana untuk makanan bayi yang sehat
Siapkan makanan bayi bernutrisi dalam 3 langkah mudah: kukus, blender, sajikan. Teknologi uap berputar memasak makanan secara merata sambil tetap menjaga kandungan gizi, tekstur, dan cairan untuk proses memblender yang cepat dan mudah. Desainnya yang pintar menjadikannya mudah digunakan dan dibersihkan.See all benefits
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Mengukus adalah cara memasak yang sehat. Teknologi uap melingkar kami mensirkulasikan uap dari bawah ke atas, memastikan semua bahan matang merata. Semua nutrisi, tekstur, dan cairan yang dihasilkan disimpan untuk diblender kemudian.
Pembuat makanan bayi ini menggabungkan mengukus dan memblender, memudahkan Anda menyiapkan dan menyajikan makanan bayi. Mulai dengan mengukus bahan, kemudian blender hingga konsistensi yang diinginkan, lalu sajikan.
Dari buah-buahan dan sayuran yang diblender sangat halus hingga menggabungkan beberapa bahan seperti daging, ikan dan mengolahnya menjadi tekstur yang lebih padat, pembuat makanan bayi ini memudahkan Anda menyiapkan makanan sehat untuk setiap tahap penyapihan.
Desain tutup tabung pintar ini menjaga agar tidak ada bahan makanan yang keluar dari tabung, mencegah makanan masuk ke dalam tangki air. Memblender jadi mudah, dengan lebih sedikit langkah dari mengukus sampai memblender.
Bukaan tangki air ekstra besar di pembuat makanan bayi ini menjadikannya mudah dibersihkan dan diisi ulang, agar Anda bisa memasak dengan uap bersih, setiap saat. Pembuat makanan bayi ini juga aman dicuci dalam mesin pencuci piring (tabung, tutup tabung, dan pisau).
Spesifikasi teknis
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