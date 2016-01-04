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  • Makanan bayi bergizi tanpa repot Makanan bayi bergizi tanpa repot Makanan bayi bergizi tanpa repot

    4-in-1 healthy baby food maker

    SCF875/01

    Makanan bayi bergizi tanpa repot

    Kami memahami bahwa makanan bergizi sangat penting bagi perkembangan bayi yang sehat. Pembuat makanan bayi bergizi dari Philips Avent membantu Anda mempersiapkan makanan rumahan lezat, yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi, dengan cara yang mudah.

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    4-in-1 healthy baby food maker

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    Makanan bayi bergizi tanpa repot

    • Fungsi kukus, blender, defrost & reheat
    • Pengukusan sehat
    • Mengukus & memblender dalam satu tabung
    • Saran & resep penyapihan
    Cara mengukus unik untuk memasak dengan sehat

    Cara mengukus unik untuk memasak dengan sehat

    Mengukus adalah cara memasak yang sehat. Teknologi unik kami mensirkulasikan uap dari bawah ke atas, memastikan semua bahan matang merata. Semua nutrisi, tekstur, dan cairan yang dihasilkan disimpan untuk diblender kemudian.

    Dari mengukus hingga memblender, semuanya dalam satu tabung praktis

    Dari mengukus hingga memblender, semuanya dalam satu tabung praktis

    Anda akan menemukan semua yang dibutuhkan untuk membuat makanan bayi bergizi dalam satu tabung. Setelah bahan-bahan dikukus, Anda hanya perlu mengangkat tabung, membaliknya, dan meletakkannya di posisi yang tepat, agar dapat memblendernya sesuai konsistensi yang diinginkan.

    Dari bubur hingga potongan kasar, untuk setiap tahapan

    Dari bubur hingga potongan kasar, untuk setiap tahapan

    Dari buah dan sayuran yang diblender halus hingga menggabungkan bahan seperti daging, ikan, dan pulse dan akhirnya menawarkan tekstur yang lebih kasar. Pembuat makanan bayi sehat 4-in-1 mendukung setiap tahapan.

    Mengukus, memblender, menghilangkan beku, dan memanaskan makanan rumahan

    Mengukus, memblender, menghilangkan beku, dan memanaskan makanan rumahan

    4-in-1 healthy baby food maker ini memungkinkan Anda mempersiapkan makanan rumahan bergizi dalam tabung yang sama. Anda dapat menyajikan makanan dengan segera atau menyimpannya dalam wadah yang disertakan, lalu memanaskannya nanti dengan fungsi memanaskan atau menghilangkan beku yang mudah digunakan.

    Resep penyapihan lezat dari Dr. Emma Williams

    Resep penyapihan lezat dari Dr. Emma Williams

    Dengan bantuan dari ahli nutrisi anak Dr. Emma Williams, kami menawarkan saran penyapihan, serta resep masakan lezat dan segar serta ide-ide makanan untuk membantu memberikan awal hidup yang sehat pada bayi Anda dan membentuk kebiasaan makan yang baik seumur hidup.

    Memasak hingga empat sajian sekaligus dengan tabung 1000ml

    Memasak hingga empat sajian sekaligus dengan tabung 1000ml

    4-in-1 healthy baby food maker ini juga membantu Anda menghemat waktu dan membuat rencana sebelumnya. Tabung memiliki kapasitas 1000ml, jadi Anda bisa memasak hingga empat sajian sekaligus. Hidangkan satu sajian dan simpan tiga lagi dalam kulkas atau pembeku untuk dimakan nanti.

    Tabung dan bilah pisau yang aman untuk mesin pencuci piring dan tangki air yang mudah diakses

    Tabung dan bilah pisau yang aman untuk mesin pencuci piring dan tangki air yang mudah diakses

    Bahkan ketika Anda sudah selesai memasak makanan, pembuat makanan bayi sehat 4-in-1 ini sangat praktis. Tabung dan bilah pisaunya aman untuk mesin pencuci piring, dan dengan desainnya yang terbuka, tangki airnya mudah dibersihkan dan diisi ulang, sehingga Anda bisa memasak dengan uap bersih setiap saat.

    Temukan resep sehat, video seru, serta tips dan trik

    Temukan resep sehat, video seru, serta tips dan trik

    Unduh aplikasi untuk mendapatkan saran tentang penyapihan si kecil. Temukan resep-resep bergizi dan mudah yang sesuai dengan tahap pertumbuhan bayi Anda. Baca panduan memasak langkah demi langkah, tonton video seru dan informatif, serta temukan banyak tips dan trik bermanfaat yang membantu memperlancar proses penyapihan.

    Pemberitahuan berbunyi bip

    Pemberitahuan berbunyi bip

    Tidak perlu cemas menunggu. Bunyi bip unik akan memberi tahu Anda bahwa makanan sudah dimasak sempurna. Anda hanya perlu membalik tabung, memblender, dan menyajikan atau menyimpannya untuk penggunaan berikutnya.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Kapasitas
      • 1L untuk mengukus, makanan padat
      • 720ml untuk memblender, cairan
      Panjang kabel
      70  m
      Konsumsi daya
      400  W
      Tegangan
      220-240V, 50-60Hz
      Klasifikasi Keamanan
      Kelas 1

    • Negara asal

      Tiongkok
      Y

    • Aksesori yang disertakan

      Spatula
      Y
      Buku resep
      Y
      Panci penyimpanan (120ml)
      Y

    • Tahap perkembangan

      Tahap
      • 1 tahun +
      • 6 - 12 bulan
      • 6 bulan+

    Badge-D2C

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