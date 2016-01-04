Dari mengukus hingga memblender, semuanya dalam satu tabung praktis

Anda akan menemukan semua yang dibutuhkan untuk membuat makanan bayi bergizi dalam satu tabung. Setelah bahan-bahan dikukus, Anda hanya perlu mengangkat tabung, membaliknya, dan meletakkannya di posisi yang tepat, agar dapat memblendernya sesuai konsistensi yang diinginkan.