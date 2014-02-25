Cari istilah

ID
EN
  • Ventilasi Bass Ventilasi Bass Ventilasi Bass

    Headphone earbud

    SHE1350/00

    Ventilasi Bass

    Dengan performa bass yang ditingkatkan, headphone in-ear ini menghadirkan musik berkualitas yang nyaman bagi telinga Anda.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Headphone earbud

    Produk serupa

    See all Headphone In Ear - Ear Bud
    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    Ventilasi Bass

    untuk peningkatan suara

    • Driver 14,8mm/open-back
    • Earbud

    Lubang dentuman bass memungkinkan pergerakan udara untuk suara yang lebih baik

    Lubang dentuman bass memungkinkan pergerakan udara untuk suara yang lebih baik dengan bass yang mendalam.

    Driver speaker 14,8 mm mengoptimalkan kenyamanan selama dipakai

    Driver speaker 14,8 mm adalah ukuran yang pas untuk menikmati mendengarkan musik, cukup kecil agar nyaman digunakan dan cukup besar untuk menghasilkan suara yang jernih tanpa distorsi.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      buka
      Respons frekuensi
      10 - 22 000  Hz
      Diameter speaker
      14.8  milimeter
      Kepekaan
      100  dB
      Input daya maksimum
      50  mW
      Impedansi
      32  ohm

    • Konektivitas

      Panjang kabel
      1  m

    • Kardus Luar

      EAN
      87 12581 33604 2
      Panjang
      43  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      96
      Lebar
      25  cm
      Berat kotor
      2.58  kg
      Panjang
      21  cm
      Berat bersih
      1.056  kg
      Berat tara
      1.524  kg

    • Kardus Dalam

      Panjang
      20.6  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      12  cm
      Panjang
      17.5  cm
      Berat bersih
      0.264  kg
      Berat kotor
      0.552  kg
      Berat tara
      0.288  kg
      EAN
      87 12581 33603 5

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      11.6  cm
      Jenis kemasan
      Baja semen
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      8.4  cm
      Tinggi
      2.7  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      87 12581 33602 8
      Berat kotor
      0.02  kg
      Berat bersih
      0.011  kg
      Berat tara
      0.009  kg

    • Dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      13,5 cm x 3,2 cm x 17,5 cm
      Berat
      0.011  kg

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.