Headphone earbud
Ventilasi Bass
Dengan performa bass yang ditingkatkan, headphone in-ear ini menghadirkan musik berkualitas yang nyaman bagi telinga Anda.
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Ventilasi Bass untuk peningkatan suara Driver 14,8mm/open-back Earbud Lubang dentuman bass memungkinkan pergerakan udara untuk suara yang lebih baik
Lubang dentuman bass memungkinkan pergerakan udara untuk suara yang lebih baik dengan bass yang mendalam.
Driver speaker 14,8 mm mengoptimalkan kenyamanan selama dipakai
Driver speaker 14,8 mm adalah ukuran yang pas untuk menikmati mendengarkan musik, cukup kecil agar nyaman digunakan dan cukup besar untuk menghasilkan suara yang jernih tanpa distorsi.
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Suara
Sistem akustik
buka Respons frekuensi
10 - 22 000
Hz Diameter speaker
14.8
milimeter Kepekaan
100
dB Input daya maksimum
50
mW Impedansi
32
ohm
Konektivitas
Panjang kabel
1
m
Kardus Luar
EAN
87 12581 33604 2 Panjang
43
cm Jumlah kemasan konsumen
96 Lebar
25
cm Berat kotor
2.58
kg Panjang
21
cm Berat bersih
1.056
kg Berat tara
1.524
kg
Kardus Dalam
Panjang
20.6
cm Jumlah kemasan konsumen
24 Lebar
12
cm Panjang
17.5
cm Berat bersih
0.264
kg Berat kotor
0.552
kg Berat tara
0.288
kg EAN
87 12581 33603 5
Dimensi kemasan
Panjang
11.6
cm Jenis kemasan
Baja semen Jenis penempatan di rak
Keduanya Lebar
8.4
cm Tinggi
2.7
cm Jumlah produk yang disertakan
1 EAN
87 12581 33602 8 Berat kotor
0.02
kg Berat bersih
0.011
kg Berat tara
0.009
kg
Dimensi
Dimensi produk (PxLxT)
13,5 cm x 3,2 cm x 17,5 cm Berat
0.011
kg
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