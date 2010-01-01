SHP2500/97
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Earshell ukuran penuh dari headphone Philips ini tidak hanya menutupi seluruh telinga untuk kualitas suara lebih baik, tetapi juga menyediakan ruang untuk driver performa tinggi yang lebih besar.
Bantalan telinga berbentuk spesial terbuat dari bahan yang mewah memastikan headphone pas untuk segala ukuran, menjamin kenyamanan maksimal. Mencegah kebocoran audio dan meningkatkan performa bass. Bantalan telinga ini dibentuk sedemikian rupa sehingga pas dengan area di sekitar telinga Anda.
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