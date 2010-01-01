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    SHP2500 TV headphones

    SHP2500/97

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    SHP2500 TV headphones

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    Seluruh telinga tertutup untuk mengoptimalkan kualitas suara

    Earshell ukuran penuh dari headphone Philips ini tidak hanya menutupi seluruh telinga untuk kualitas suara lebih baik, tetapi juga menyediakan ruang untuk driver performa tinggi yang lebih besar.

    Bantalan telinga meningkatkan kenyamanan dan respons bass

    Bantalan telinga berbentuk spesial terbuat dari bahan yang mewah memastikan headphone pas untuk segala ukuran, menjamin kenyamanan maksimal. Mencegah kebocoran audio dan meningkatkan performa bass. Bantalan telinga ini dibentuk sedemikian rupa sehingga pas dengan area di sekitar telinga Anda.

    Badge-D2C

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