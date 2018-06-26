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Dihentikan

Headphone Stereo

SHP5401/00

4

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Untuk di rumah dan di perjalanan

Suara yang kuat dan portabilitas ringan berpadu dalam headphone stereo ini, menghadirkan suara hebat dan kenyamanan maksimum bagi Anda untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan

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Untuk di rumah dan di perjalanan

  • untuk di dalam dan luar ruangan

Bantalan telinga meningkatkan kenyamanan dan respons bass

Bantalan telinga berbentuk spesial terbuat dari bahan yang mewah memastikan headphone pas untuk segala ukuran, menjamin kenyamanan maksimal. Mencegah kebocoran audio dan meningkatkan performa bass. Bantalan telinga ini dibentuk sedemikian rupa sehingga pas dengan area di sekitar telinga Anda.

Desain ringan meningkatkan kenyamanan untuk penggunaan yang lama.

Bahan berkualitas yang tangguh dan ringan dari headphone Philips ini meningkatkan kenyamanan saat dipakai dalam waktu lama.

Kabel satu sisi mengurangi kekusutan dan menambah kenyamanan

Kabel hanya terhubung pada satu sisi, sehingga mengurangi risiko kusut dan mempermudah menggulung kabel untuk disimpan.

Spesifikasi Teknis

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

26/06/2018

Malaysia

Malaysia

Quite a balanced sound experience

Crisp, clear and balanced sound (as long as you don't put max volume on a device with an internal amplifier (DAC) Super light weight design Clarity gets a beating at max volume on a device with an internal amplifier (HTC One M9 in my case)

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP5401 Stereo Headphones

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk SHP5401 Stereo Headphones

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