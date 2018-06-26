2 year warranty
Dihentikan
Untuk di rumah dan di perjalanan
Suara yang kuat dan portabilitas ringan berpadu dalam headphone stereo ini, menghadirkan suara hebat dan kenyamanan maksimum bagi Anda untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan
untuk di dalam dan luar ruangan
Bantalan telinga berbentuk spesial terbuat dari bahan yang mewah memastikan headphone pas untuk segala ukuran, menjamin kenyamanan maksimal. Mencegah kebocoran audio dan meningkatkan performa bass. Bantalan telinga ini dibentuk sedemikian rupa sehingga pas dengan area di sekitar telinga Anda.
Bahan berkualitas yang tangguh dan ringan dari headphone Philips ini meningkatkan kenyamanan saat dipakai dalam waktu lama.
Kabel hanya terhubung pada satu sisi, sehingga mengurangi risiko kusut dan mempermudah menggulung kabel untuk disimpan.
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
EnvyEncarnate
26/06/2018
Malaysia
Quite a balanced sound experience
Crisp, clear and balanced sound (as long as you don't put max volume on a device with an internal amplifier (DAC) Super light weight design Clarity gets a beating at max volume on a device with an internal amplifier (HTC One M9 in my case)
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP5401 Stereo Headphones
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk SHP5401 Stereo Headphones