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Dihentikan

Headphone over ear

SHP9600/00

Performa berkualitas

Mendambakan paduan sempurna antara performa, kenyamanan, dan kualitas? Headphone over-ear, open-back ini dirancang untuk meningkatkan kualitas musik saat Anda mendengarkan di rumah. Dengarkan suara berkualitas dengan konstruksi premium dan kabel berlapis emas.

Lihat semua manfaat

Performa berkualitas

  • Driver neodymium 50 mm

  • Desain open-back

  • Kabel 3 m yang dapat dilepas

Desain open-back. Suara kencang

Desain open-back. Suara kencang

Nikmati musik Anda. Driver 50 mm disetel sempurna untuk memberikan bass kencang, midrange seimbang, dan frekuensi tinggi yang jernih. Driver dirancang agar pas dengan geometri alami telinga untuk mempertahankan setiap detail suara.

Super nyaman dan tahan lama

Super nyaman dan tahan lama

Headband diperkuat dengan baja tahan lama untuk menambahkan tegangan yang pas agar pas saat dikenakan. Bantalan headband berlapis ganda meningkatkan kenyamanan, sedangkan bantalan ear-cup berpori sempurna untuk sesi mendengar jangka panjang.

Hubungkan ke perangkat apa pun. Mulai dari ponsel hingga amplifier headphone

Hubungkan ke perangkat apa pun. Mulai dari ponsel hingga amplifier headphone

Dengarkan album favorit Anda di perangkat cerdas, speaker rumah, TV, atau laptop. Kabel bawaan memiliki adaptor jack 3,5-6,3 mm berlapis emas untuk koneksi terbaik saat mendengarkan musik di perangkat kelas audiophile.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.