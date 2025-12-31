2 year warranty
Dihentikan
SHP9600/00
Performa berkualitas
Mendambakan paduan sempurna antara performa, kenyamanan, dan kualitas? Headphone over-ear, open-back ini dirancang untuk meningkatkan kualitas musik saat Anda mendengarkan di rumah. Dengarkan suara berkualitas dengan konstruksi premium dan kabel berlapis emas.
Driver neodymium 50 mm
Desain open-back
Kabel 3 m yang dapat dilepas
Nikmati musik Anda. Driver 50 mm disetel sempurna untuk memberikan bass kencang, midrange seimbang, dan frekuensi tinggi yang jernih. Driver dirancang agar pas dengan geometri alami telinga untuk mempertahankan setiap detail suara.
Headband diperkuat dengan baja tahan lama untuk menambahkan tegangan yang pas agar pas saat dikenakan. Bantalan headband berlapis ganda meningkatkan kenyamanan, sedangkan bantalan ear-cup berpori sempurna untuk sesi mendengar jangka panjang.
Dengarkan album favorit Anda di perangkat cerdas, speaker rumah, TV, atau laptop. Kabel bawaan memiliki adaptor jack 3,5-6,3 mm berlapis emas untuk koneksi terbaik saat mendengarkan musik di perangkat kelas audiophile.
Ulasan
Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.