STH3010/70
Solusi ringkas dan bisa dilipat
Steamer genggam Seri 3000 kami memiliki desain yang ringan, ringkas, dan bisa dilipat sehingga mudah digunakan dan disimpan. Pakaian Anda selalu rapi kapan saja, di mana saja. Alat ini adalah pendamping sempurna untuk merapikan baju di rumah atau dalam perjalanan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Steamer genggam Seri 3000 kami memiliki desain yang ringan, ringkas, dan bisa dilipat sehingga mudah digunakan dan disimpan. Pakaian Anda selalu rapi kapan saja, di mana saja. Alat ini adalah pendamping sempurna untuk merapikan baju di rumah atau dalam perjalanan.
Siap digunakan hanya dalam 30 detik. Lampu akan menyala bila alat sudah siap digunakan sehingga Anda tak perlu berlama-lama menunggu. Lebih cepat, bebas repot.
Steamer genggam kami mampu menghasilkan uap yang konsisten hingga 20 g/mnt berkat daya 1.000 W yang kuat. Proses menyetrika jadi makin cepat dan mudah.
Bebas repot. Hemat waktu saat Anda sedang terburu-buru, tidak perlu meja setrika.
Steamer genggam Seri 3000 dilengkapi tangki air 100 ml lepas-pasang, mampu menyetrika satu setel pakaian tanpa perlu diisi ulang. Tangkinya mudah dilepas dan diisi air keran.
Kondisi beberapa bulan terakhir membuat kita menginginkan solusi yang lebih sehat dan higienis. Steamer genggam kami mampu membunuh 99,9% bakteri*. Anda bahkan bisa menguapi gorden dan seprai.
Uap panas steamer genggam Seri 3000 mampu menyegarkan pakaian Anda yang membutuhkan perawatan ekstra dan langsung menghilangkan bau tak sedap. Pakaian tidak perlu sering dicuci dan disetrika, hemat energi, dan lebih awet!
Steamer kami aman digunakan pada semua pakaian dan kain yang bisa disetrika. Pelat uapnya dapat dengan aman ditekan pada pakaian tanpa risiko terbakar. Solusi ini amat cocok untuk pakaian yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti yang berbahan sutra.
Steamer genggam Seri 3000 Philips dilengkapi kantung yang berguna saat bepergian atau untuk penyimpanan di rumah.
Spesifikasi Umum
Mudah
Spesifikasi Teknis
Desain
Aksesori
Kualitas hasil
Servis
Menghilangkan kusut dengan mudah dan cepat
Negara Asal
Keramahan lingkungan
Berat dan Dimensi
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