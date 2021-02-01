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  • Solusi ringkas dan bisa dilipat Solusi ringkas dan bisa dilipat Solusi ringkas dan bisa dilipat
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    3000 Series Steamer Genggam

    STH3010/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Solusi ringkas dan bisa dilipat

    Steamer genggam Seri 3000 kami memiliki desain yang ringan, ringkas, dan bisa dilipat sehingga mudah digunakan dan disimpan. Pakaian Anda selalu rapi kapan saja, di mana saja. Alat ini adalah pendamping sempurna untuk merapikan baju di rumah atau dalam perjalanan.

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    3000 Series Steamer Genggam

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    Solusi ringkas dan bisa dilipat

    Hilangkan kusut dengan mudah di rumah dan dalam perjalanan

    • Ringkas dan bisa dilipat
    • Siap digunakan dalam ˜30 detik
    • 1.000 W, hingga 20 g/mnt
    • Tidak perlu meja setrika
    Steamer yang ringkas dan bisa dilipat, mudah digunakan dan disimpan

    Steamer yang ringkas dan bisa dilipat, mudah digunakan dan disimpan

    Steamer genggam Seri 3000 kami memiliki desain yang ringan, ringkas, dan bisa dilipat sehingga mudah digunakan dan disimpan. Pakaian Anda selalu rapi kapan saja, di mana saja. Alat ini adalah pendamping sempurna untuk merapikan baju di rumah atau dalam perjalanan.

    Siap digunakan dalam 30 detik

    Siap digunakan dalam 30 detik

    Siap digunakan hanya dalam 30 detik. Lampu akan menyala bila alat sudah siap digunakan sehingga Anda tak perlu berlama-lama menunggu. Lebih cepat, bebas repot.

    1.000 W dengan daya uap konsisten hingga 20 g/mnt

    1.000 W dengan daya uap konsisten hingga 20 g/mnt

    Steamer genggam kami mampu menghasilkan uap yang konsisten hingga 20 g/mnt berkat daya 1.000 W yang kuat. Proses menyetrika jadi makin cepat dan mudah.

    Tidak perlu meja setrika! Hemat waktu dan bebas repot!

    Tidak perlu meja setrika! Hemat waktu dan bebas repot!

    Bebas repot. Hemat waktu saat Anda sedang terburu-buru, tidak perlu meja setrika.

    Tangki air 100 ml lepas-pasang sehingga mudah diisi ulang

    Tangki air 100 ml lepas-pasang sehingga mudah diisi ulang

    Steamer genggam Seri 3000 dilengkapi tangki air 100 ml lepas-pasang, mampu menyetrika satu setel pakaian tanpa perlu diisi ulang. Tangkinya mudah dilepas dan diisi air keran.

    Uap membunuh 99,9% bakteri*

    Uap membunuh 99,9% bakteri*

    Kondisi beberapa bulan terakhir membuat kita menginginkan solusi yang lebih sehat dan higienis. Steamer genggam kami mampu membunuh 99,9% bakteri*. Anda bahkan bisa menguapi gorden dan seprai.

    Pakaian segar, bau tak sedap hilang, pakaian tidak perlu sering dicuci

    Pakaian segar, bau tak sedap hilang, pakaian tidak perlu sering dicuci

    Uap panas steamer genggam Seri 3000 mampu menyegarkan pakaian Anda yang membutuhkan perawatan ekstra dan langsung menghilangkan bau tak sedap. Pakaian tidak perlu sering dicuci dan disetrika, hemat energi, dan lebih awet!

    Aman pada pakaian yang bisa disetrika, dijamin tidak akan terbakar!

    Aman pada pakaian yang bisa disetrika, dijamin tidak akan terbakar!

    Steamer kami aman digunakan pada semua pakaian dan kain yang bisa disetrika. Pelat uapnya dapat dengan aman ditekan pada pakaian tanpa risiko terbakar. Solusi ini amat cocok untuk pakaian yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti yang berbahan sutra.

    Termasuk kantung untuk penyimpanan yang mudah

    Termasuk kantung untuk penyimpanan yang mudah

    Steamer genggam Seri 3000 Philips dilengkapi kantung yang berguna saat bepergian atau untuk penyimpanan di rumah.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Steamer Genggam
      Waktu pemanasan
      30 detik
      Pelat uap
      Plastik
      Tingkat uap dapat diubah
      1 setelan
      Penggunaan vertikal
      Ya
      Perlindungan anti-luka bakar
      Ya
      Dijamin tanpa risiko terbakar
      Ya

    • Mudah

      Panjang kabel
      2 m
      Tangki air lepas-pasang
      Ya
      Bisa dilipat
      Ya
      Tangki air
      100 ml
      Indikator Lampu Uap
      Ya
      Sakelar daya
      Ya

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      1000 W
      Laju uap berkelanjutan
      20 g/mnt
      Tegangan
      220 V

    • Desain

      Warna
      Desert Green

    • Aksesori

      Kantung
      Ya

    • Kualitas hasil

      Pelat uap
      Plastik

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Ya

    • Menghilangkan kusut dengan mudah dan cepat

      Penggunaan vertikal
      Ya

    • Negara Asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      100% kertas daur ulang

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      20,5 cm
      Lebar Produk
      9,5 cm
      Tinggi Produk
      17 cm
      Berat Produk
      630 g
      Panjang Kemasan
      22 cm
      Lebar Kemasan
      10 cm
      Tinggi Kemasan
      12 cm
      Berat Paket
      790 g

    Badge-D2C

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    • Pengujian selama 10 detik dalam kondisi diam untuk mendeteksi bakteri luar tubuh, seperti Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, dan Canidia albicans ATCC 10231.
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