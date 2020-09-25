Solusi ringkas dan bisa dilipat

Steamer genggam Seri 3000 kami memiliki desain yang ringan, ringkas, dan bisa dilipat sehingga mudah digunakan dan disimpan. Pakaian Anda selalu rapi kapan saja, di mana saja. Alat ini adalah pendamping sempurna untuk merapikan baju di rumah atau dalam perjalanan.