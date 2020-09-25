Cari istilah

ID
EN
  • Solusi ringkas dan bisa dilipat Solusi ringkas dan bisa dilipat Solusi ringkas dan bisa dilipat
  • Play Pause

    3000 Series Steamer Genggam

    STH3020/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Solusi ringkas dan bisa dilipat

    Steamer genggam Seri 3000 kami memiliki desain yang ringan, ringkas, dan bisa dilipat sehingga mudah digunakan dan disimpan. Pakaian Anda selalu rapi kapan saja, di mana saja. Alat ini adalah pendamping sempurna untuk merapikan baju di rumah atau dalam perjalanan.

    See all benefits

    3000 Series Steamer Genggam

    Produk serupa

    See all Alat Uap Pakaian

    Solusi ringkas dan bisa dilipat

    Hilangkan kusut dengan mudah di rumah dan dalam perjalanan

    • Ringkas dan bisa dilipat
    • Siap digunakan dalam ˜30 detik
    • 1.000 W, hingga 20 g/mnt
    • Tidak perlu meja setrika
    Siap digunakan dalam 30 detik

    Siap digunakan dalam 30 detik

    Siap digunakan hanya dalam 30 detik. Lampu akan menyala bila alat sudah siap digunakan sehingga Anda tak perlu berlama-lama menunggu. Lebih cepat, bebas repot.

    Termasuk kantung untuk penyimpanan yang mudah

    Termasuk kantung untuk penyimpanan yang mudah

    Steamer genggam Seri 3000 Philips dilengkapi kantung yang berguna saat bepergian atau untuk penyimpanan di rumah.

    Tangki air 120 ml lepas-pasang sehingga mudah diisi

    Tangki air 120 ml lepas-pasang sehingga mudah diisi

    Steamer Genggam Seri 3000 Philips dilengkapi tangki air berkapasitas 120 ml lepas-pasang, mampu menguapi satu pakaian tanpa perlu diisi ulang. Tangkinya mudah dilepas dan diisi air keran.

    Tidak perlu meja setrika! Hemat waktu dan bebas repot!

    Tidak perlu meja setrika! Hemat waktu dan bebas repot!

    Bebas repot. Hemat waktu saat Anda sedang terburu-buru, tidak perlu meja setrika.

    Steamer yang ringkas dan bisa dilipat, mudah digunakan dan disimpan

    Steamer yang ringkas dan bisa dilipat, mudah digunakan dan disimpan

    Steamer genggam Seri 3000 kami memiliki desain yang ringan, ringkas, dan bisa dilipat sehingga mudah digunakan dan disimpan. Pakaian Anda selalu rapi kapan saja, di mana saja. Alat ini adalah pendamping sempurna untuk merapikan baju di rumah atau dalam perjalanan.

    Pelat uap logam untuk hasil penguapan yang lebih baik

    Pelat uap logam untuk hasil penguapan yang lebih baik

    Pelat uap logam ini memungkinkan Anda menggunakan steamer pada kain dengan aman saat menguapi. Hasilkan penguapan yang lebih baik tanpa risiko terbakar. Aman digunakan bahkan pada pakaian yang sangat halus.

    Pakaian segar, bau tak sedap hilang, pakaian tidak perlu sering dicuci

    Pakaian segar, bau tak sedap hilang, pakaian tidak perlu sering dicuci

    Uap panas steamer genggam Seri 3000 mampu menyegarkan pakaian Anda yang membutuhkan perawatan ekstra dan langsung menghilangkan bau tak sedap. Pakaian tidak perlu sering dicuci dan disetrika, hemat energi, dan lebih awet!

    Uap membunuh 99,9% bakteri*

    Uap membunuh 99,9% bakteri*

    Kondisi beberapa bulan terakhir membuat kita menginginkan solusi yang lebih sehat dan higienis. Steamer genggam kami mampu membunuh 99,9% bakteri*. Anda bahkan bisa menguapi gorden dan seprai.

    1.000 W dengan daya uap konsisten hingga 20 g/mnt

    1.000 W dengan daya uap konsisten hingga 20 g/mnt

    Steamer genggam kami mampu menghasilkan uap yang konsisten hingga 20 g/mnt berkat daya 1.000 W yang kuat. Proses menyetrika jadi makin cepat dan mudah.

    Aman pada pakaian yang bisa disetrika, dijamin tidak akan terbakar!

    Aman pada pakaian yang bisa disetrika, dijamin tidak akan terbakar!

    Steamer kami aman digunakan pada semua pakaian dan kain yang bisa disetrika. Pelat uapnya dapat dengan aman ditekan pada pakaian tanpa risiko terbakar. Solusi ini amat cocok untuk pakaian yang membutuhkan perawatan ekstra, seperti yang berbahan sutra.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Steamer Genggam
      Waktu pemanasan
      30 detik
      Bisa dilipat
      Ya
      Bahan tapak setrika
      Logam
      Pelat uap
      Logam
      Manajemen kerak
      Tidak
      Tangki air lepas-pasang
      Ya
      Kapasitas tangki air
      120 ml
      Tingkat uap dapat diubah
      1 setelan
      Penggunaan vertikal
      Ya
      Dijamin tanpa risiko terbakar
      Ya

    • Mudah

      Panjang kabel
      2 m
      Tangki air lepas-pasang
      Ya
      Bisa dilipat
      Ya
      Tangki air
      120 ml
      Indikator Lampu Uap
      Ya
      Sakelar daya
      Ya

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      1000 W
      Laju uap berkelanjutan
      20 g/mnt
      Tegangan
      220 V

    • Berat dan Dimensi

      Dimensi kemasan (PxTxL)
      10 x 12 x 22 cm

    • Desain

      Warna
      Hijau Tua

    • Aksesori

      Kantung
      Ya

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Ya

    • Negara Asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      100% kertas daur ulang

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      20,5 cm
      Lebar Produk
      9,5 cm
      Tinggi Produk
      17,5 cm
      Berat Produk
      660 g
      Panjang Kemasan
      22 cm
      Lebar Kemasan
      10 cm
      Tinggi Kemasan
      12 cm
      Berat Paket
      819 g

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    • Pengujian selama 10 detik dalam kondisi diam untuk mendeteksi bakteri luar tubuh, seperti Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, dan Canidia albicans ATCC 10231.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.