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  • Untuk tampil rapi: steamer yang praktis Untuk tampil rapi: steamer yang praktis Untuk tampil rapi: steamer yang praktis
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    5000 Series Steamer Genggam

    STH5020/20

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Untuk tampil rapi: steamer yang praktis

    Sudah memilih pakaian untuk dikenakan, tapi tidak punya waktu untuk menyetrikanya? Jangan khawatir, kami siap membantu Anda! Lupakan setrika yang merepotkan dan gunakan steamer genggam Philips 5000. Steamer ini siap digunakan hanya dalam 35 detik dan penggunaannya pun sangat mudah. Pakaian Anda dijamin tidak akan gosong, tetapi justru akan terlihat elegan!

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    5000 Series Steamer Genggam

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    Untuk tampil rapi: steamer yang praktis

    Tingkatkan kesejukan lemari pakaian Anda dengan Philips

    • Ideal untuk pakaian halus & mudah kusut
    • Desain gaya & ramping - mudah digunakan
    • Portabel, praktis, dan mudah disimpan
    Desain cantik dengan kepala yang bisa diatur: mudah digunakan & disimpan

    Desain cantik dengan kepala yang bisa diatur: mudah digunakan & disimpan

    Steamer genggam Philips 5000 ini dapat digunakan kapan saja Anda memerlukannya. Cukup atur bagian kepala untuk merapikan pakaian yang ada di gantungan atau permukaan yang rata, dan pakaian Anda pun bisa langsung dirapikan. Kepalanya yang dapat dimiringkan sesuai kebutuhan membuatnya mudah dibawa bepergian dan mudah disimpan dengan cepat di rumah.

    Plug & play: siap dalam hitungan detik, tidak perlu papan setrika

    Plug & play: siap dalam hitungan detik, tidak perlu papan setrika

    Penggunaannya sangat mudah, steamer genggam Philips 5000 ini akan panas hanya dalam 35 detik. Anda tidak perlu lagi menyiapkan papan setrika yang merepotkan. Cukup gunakan steamer ini dan hilangkan kekusutan pada pakaian Anda yang ada di gantungan baju, atau di permukaan yang rata, dan selesai.

    Pengaturan Eco & Max: pilih yang paling sesuai untuk pakaian Anda

    Pengaturan Eco & Max: pilih yang paling sesuai untuk pakaian Anda

    Steamer genggam Philips 5000 ini dapat membantu Anda menghilangkan kekusutan pada pakaian di lemari pakaian Anda. Eco adalah pengaturan default yang ideal untuk hemat energi. Sementara Max, dengan kecepatan uap yang lebih kuat, sangat cocok untuk kusut dan kain yang lebih keras seperti katun.

    Pelat uap panas aktif untuk melindungi pakaian yang butuh perawatan ekstra

    Pelat uap panas aktif untuk melindungi pakaian yang butuh perawatan ekstra

    Pelat uap berpemanas aktif pada steamer genggam Philips 5000 ini memungkinkan Anda menekan steamer ke kain yang bisa disetrika dengan aman, bahkan kain yang paling halus sekalipun, tanpa perlu khawatir akan merusaknya. Jadi, steamer ini cocok digunakan untuk kain sutra halus hingga jeans yang kasar sekalipun. Steamer genggam Philips 5000 ini dijamin tidak akan menimbulkan cacat akibat panas dan dapat menjaga pakaian kesayangan Anda selalu terlihat rapi dan halus.

    Ujung lancip: ideal untuk bagian yang sulit disetrika

    Ujung lancip: ideal untuk bagian yang sulit disetrika

    Steamer genggam Philips 5000 memiliki bagian ujung yang lancip sehingga bisa masuk ke sudut paling sulit dan juga menghaluskan lipatan, kusut, dan manset yang paling rumit sekalipun. Itu berarti semua pakaian Anda yang paling halus dan rumit akan selalu siap untuk dipakai kapan pun Anda mau.

    Bekerja efektif: untuk hasil sempurna

    Bekerja efektif: untuk hasil sempurna

    Jika Anda memilih level Max, steamer genggam Philips 5000 ini akan menghasilkan keluaran uap yang sangat tinggi (Hingga 1400 Watt** dengan laju uap kontinu hingga 24 g/mnt). Jadi, Anda dapat dengan mudah menghilangkan kusut pada pakaian favorit Anda dengan sangat cepat dan tanpa kompromi.

    Tangki air lepas-pasang: mudah diisi ulang dan anti-tumpah

    Tangki air lepas-pasang: mudah diisi ulang dan anti-tumpah

    Steamer genggam Philips 5000 ini memiliki tangki air berkapasitas 120 ml yang bisa dilepas-pasang. Jadi, sangat mudah untuk diisi ulang saat diperlukan untuk bekerja lebih lama, dan mudah untuk dikosongkan sebelum disimpan atau dibawa bepergian. Untuk memastikan penggunaan produk dengan tepat, tangki airnya memiliki pola riak seperti aliran air.

    45% plastiknya adalah hasil daur ulang: tampilan keren dan ramah lingkungan

    45% plastiknya adalah hasil daur ulang: tampilan keren dan ramah lingkungan

    Untuk setiap seribu perangkat steamer genggam Philips 5000 yang kami jual, kami mengurangi penggunaan plastik murni (baru) yang setara dengan 295.000 sedotan plastik. Jadi, Anda juga boleh merasa nyaman ketika menggunakan perangkat ini, tidak hanya saat mengenakan pakaian sesudahnya.

    Uap membunuh 99,9% bakteri*

    Uap membunuh 99,9% bakteri*

    Untuk kesegaran maksimal, steamer genggam Philips 5000 ini membunuh 99,99% bakteri. Jadi, Anda boleh merasa sangat yakin bahwa pakaian yang akan Anda pakai benar-benar bersih dan segar, baik yang baru dicuci maupun yang sudah dipakai.

    GlovePouch 2-in-1: untuk perjalanan dan pelindung dari uap panas

    GlovePouch 2-in-1: untuk perjalanan dan pelindung dari uap panas

    Steamer genggam Philips 5000 ini disertai aksesori khusus bepergian 2-in-1, sehingga Anda dapat menyimpannya dengan rapi dan aman dari terjatuh selama perjalanan. Pakaian apa pun yang Anda bawa bisa dirapikan dengan aman dalam hitungan menit, karena aksesori ini bisa digunakan sebagai sarung tangan pengaman yang dapat melindungi Anda dari luka bakar akibat uap yang tidak disengaja saat di rumah atau di perjalanan.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Steamer Genggam
      Waktu pemanasan
      35 detik
      Bisa dilipat
      Kemiringan kepala
      Bahan tapak setrika
      Logam
      Pelat uap
      Logam
      Manajemen kerak
      Tidak
      Tangki air lepas-pasang
      Ya
      Kapasitas tangki air
      120 ml
      Tingkat uap dapat diubah
      2 pengaturan: Eco & Max
      Penggunaan vertikal
      Ya
      Penguapan Horizontal
      Ya
      Dijamin tanpa risiko terbakar
      Ya

    • Mudah

      Panjang kabel
      2 m
      Tangki air lepas-pasang
      Ya
      Bisa dilipat
      Kemiringan kepala
      Tangki air
      120 ml
      Indikator Lampu Uap
      Ya
      Sakelar daya
      Ya

    • Spesifikasi Teknis

      Daya
      1400 W
      Laju uap berkelanjutan
      24 g/mnt
      Tegangan
      220 - 240 V

    • Desain

      Warna
      Biru Muda

    • Aksesori

      Sarung Tangan & Kantong 2-in-1
      Ya

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Ya

    • Negara Asal

      Buatan
      Tiongkok

    • Keramahan lingkungan

      Kemasan
      100% kertas daur ulang
      Produk
      Terbuat dari 50% plastik daur ulang

    • Berat dan Dimensi

      Panjang Produk
      31,7 cm
      Lebar Produk
      9,7 cm
      Tinggi Produk
      8,6 cm
      Berat Produk
      800 g
      Panjang Kemasan
      33,2 cm
      Lebar Kemasan
      11 cm
      Tinggi Kemasan
      9,5 cm
      Berat Paket
      909 g

    Badge-D2C

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    • *Diuji dengan strain pengujian bakteri/ragi: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Diuji dengan spesies tungau pengujian: Dermatophagoides farinae (tungau jantan & betina dewasa dan nimfa)
    • **Rating daya 1400 W didasarkan pada alat yang dihubungkan ke catu daya 240 V. Rating daya sebenarnya bisa berbeda-beda, tergantung pada tegangan.
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