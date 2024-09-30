Untuk tampil rapi: steamer yang praktis

Sudah memilih pakaian untuk dikenakan, tapi tidak punya waktu untuk menyetrikanya? Jangan khawatir, kami siap membantu Anda! Lupakan setrika yang merepotkan dan gunakan steamer genggam Philips 5000. Steamer ini siap digunakan hanya dalam 35 detik dan penggunaannya pun sangat mudah. Pakaian Anda dijamin tidak akan gosong, tetapi justru akan terlihat elegan!