STH5020/40
Untuk tampil rapi: steamer yang praktis
Sudah memilih pakaian untuk dikenakan, tapi tidak punya waktu untuk menyetrikanya? Jangan khawatir, kami siap membantu Anda! Lupakan setrika yang merepotkan dan gunakan steamer genggam Philips 5000. Steamer ini siap digunakan hanya dalam 35 detik dan penggunaannya pun sangat mudah. Pakaian Anda dijamin tidak akan gosong, tetapi justru akan terlihat elegan!See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Steamer genggam Philips 5000 ini dapat digunakan kapan saja Anda memerlukannya. Cukup atur bagian kepala untuk merapikan pakaian yang ada di gantungan atau permukaan yang rata, dan pakaian Anda pun bisa langsung dirapikan. Kepalanya yang dapat dimiringkan sesuai kebutuhan membuatnya mudah dibawa bepergian dan mudah disimpan dengan cepat di rumah.
Penggunaannya sangat mudah, steamer genggam Philips 5000 ini akan panas hanya dalam 35 detik. Anda tidak perlu lagi menyiapkan papan setrika yang merepotkan. Cukup gunakan steamer ini dan hilangkan kekusutan pada pakaian Anda yang ada di gantungan baju, atau di permukaan yang rata, dan selesai.
Steamer genggam Philips 5000 ini dapat membantu Anda menghilangkan kekusutan pada pakaian di lemari pakaian Anda. Eco adalah pengaturan default yang ideal untuk hemat energi. Sementara Max, dengan kecepatan uap yang lebih kuat, sangat cocok untuk kusut dan kain yang lebih keras seperti katun.
Pelat uap berpemanas aktif pada steamer genggam Philips 5000 ini memungkinkan Anda menekan steamer ke kain yang bisa disetrika dengan aman, bahkan kain yang paling halus sekalipun, tanpa perlu khawatir akan merusaknya. Jadi, steamer ini cocok digunakan untuk kain sutra halus hingga jeans yang kasar sekalipun. Steamer genggam Philips 5000 ini dijamin tidak akan menimbulkan cacat akibat panas dan dapat menjaga pakaian kesayangan Anda selalu terlihat rapi dan halus.
Steamer genggam Philips 5000 memiliki bagian ujung yang lancip sehingga bisa masuk ke sudut paling sulit dan juga menghaluskan lipatan, kusut, dan manset yang paling rumit sekalipun. Itu berarti semua pakaian Anda yang paling halus dan rumit akan selalu siap untuk dipakai kapan pun Anda mau.
Jika Anda memilih level Max, steamer genggam Philips 5000 ini akan menghasilkan keluaran uap yang sangat tinggi (Hingga 1400 Watt** dengan laju uap kontinu hingga 24 g/mnt). Jadi, Anda dapat dengan mudah menghilangkan kusut pada pakaian favorit Anda dengan sangat cepat dan tanpa kompromi.
Steamer genggam Philips 5000 ini memiliki tangki air berkapasitas 120 ml yang bisa dilepas-pasang. Jadi, sangat mudah untuk diisi ulang saat diperlukan untuk bekerja lebih lama, dan mudah untuk dikosongkan sebelum disimpan atau dibawa bepergian. Untuk memastikan penggunaan produk dengan tepat, tangki airnya memiliki pola riak seperti aliran air.
Untuk setiap seribu perangkat steamer genggam Philips 5000 yang kami jual, kami mengurangi penggunaan plastik murni (baru) yang setara dengan 295.000 sedotan plastik. Jadi, Anda juga boleh merasa nyaman ketika menggunakan perangkat ini, tidak hanya saat mengenakan pakaian sesudahnya.
Untuk kesegaran maksimal, steamer genggam Philips 5000 ini membunuh 99,99% bakteri. Jadi, Anda boleh merasa sangat yakin bahwa pakaian yang akan Anda pakai benar-benar bersih dan segar, baik yang baru dicuci maupun yang sudah dipakai.
Steamer genggam Philips 5000 ini disertai aksesori khusus bepergian 2-in-1, sehingga Anda dapat menyimpannya dengan rapi dan aman dari terjatuh selama perjalanan. Pakaian apa pun yang Anda bawa bisa dirapikan dengan aman dalam hitungan menit, karena aksesori ini bisa digunakan sebagai sarung tangan pengaman yang dapat melindungi Anda dari luka bakar akibat uap yang tidak disengaja saat di rumah atau di perjalanan.
Spesifikasi Umum
Mudah
Spesifikasi Teknis
Desain
Aksesori
Servis
Negara Asal
Keramahan lingkungan
Berat dan Dimensi
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