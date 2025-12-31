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Dihentikan

CarePembersih layar

SVC1117M/10

Pembersih Layar Beraroma

Gunakan cairan pembersih yang aman dan efektif ini dengan kain serat mikro khusus untuk membersihkan debu, kotoran, dan sidik jari dari layar perangkat portabel. Formula anti-statisnya membantu mengusir debu.

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Dengan wangi mint

Pembersih Layar Beraroma

  • Tablet/Smartphone

Formula anti-statis untuk menangkal debu

Formula anti-statis cairan pembersih ini membantu menangkal debu dan kotoran dari layar.

Formula tak menetes yang aman

Formula tak menetes ini dengan mudah disemprotkan ke layar, lalu dilap. Formulanya benar-benar tak menetes sehingga peralatan Anda tetap kering dan aman.

Formula ramah lingkungan yang aman dan efektif

Formula ramah lingkungan pada cairan pembersih ini membuat Anda bisa membersihkan layar dengan aman dan efisien, sembari menjaga lingkungan.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 315.6 kB
  • 21 July 2026

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