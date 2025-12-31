2 year warranty
Dihentikan
SVC1117M/10
Pembersih Layar Beraroma
Gunakan cairan pembersih yang aman dan efektif ini dengan kain serat mikro khusus untuk membersihkan debu, kotoran, dan sidik jari dari layar perangkat portabel. Formula anti-statisnya membantu mengusir debu.
Tablet/Smartphone
Formula anti-statis cairan pembersih ini membantu menangkal debu dan kotoran dari layar.
Formula tak menetes ini dengan mudah disemprotkan ke layar, lalu dilap. Formulanya benar-benar tak menetes sehingga peralatan Anda tetap kering dan aman.
Formula ramah lingkungan pada cairan pembersih ini membuat Anda bisa membersihkan layar dengan aman dan efisien, sembari menjaga lingkungan.