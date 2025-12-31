ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Gambar utama
  • Gambar utama

Dihentikan

Kabel HDMI dengan Ethernet

SWV5102/59

Nikmati TV Hi-definition superior

Nikmati TV Hi-definition yang superior. HDMI™ berkecepatan tinggi menghadirkan kinerja audio dan video digital terbaik dengan resolusi hingga 4x 1080p+. Kabel anti-gores, anti-terurai, jack housing aluminium tahan gores, dan kabel nilon braided

Lihat semua manfaat

Kecepatan transfer tinggi hingga 18 Gbps

Nikmati TV Hi-definition superior

  • HDMI 2.0

  • 2 m

  • Sisi kanan

Casing logam dengan kabel braided

Casing logam dengan lapisan luar braided melindungi kabel sehingga lebih tahan lama.

UHD 2160p (4K)

Mendukung resolusi video hingga 4K atau UHD 2160p. Layar Anda akan dapat menyaingi sistem Digital Cinema yang digunakan di bioskop.

Audio Return Channel (ARC)

Memungkinkan TV dengan tuner bawaan yang terhubung dengan HDMI untuk mengirim data audio digital ke sistem audio surround, tanpa perlu menggunakan kabel audio terpisah.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 169.3 kB
  • 21 July 2026

Hubungi Philips

Kami siap membantu Anda

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.