TAA4216BK/00
Tetap aktif, segar, dan bergaya.
Headphone on-ear nirkabel yang tangguh dan ringan ini dibuat untuk gaya hidup aktif. Penutup ear-cup yang dapat dilepas dan dicuci membuat Anda tetap nyaman saat berolahraga di treadmill atau di pantai. 35 jam waktu putar berarti musik tak akan berhenti.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Satu kali pengisian daya memberikan waktu pemutaran 35 jam, sehingga headphone on-ear nirkabel ini bisa terus menemani Anda berolah raga dan seterusnya. Pengisian penuh membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Butuh dorongan ekstra? Pengisian daya 15 menit memberi Anda waktu pemutaran 2 jam.
Penutup bantalan telinga yang lembut dan berpori ini dapat dilepas agar mudah dibersihkan, serta berisi gel pendingin. Headphone ini mudah dibersihkan sehingga selalu terasa seperti baru, sehingga cocok untuk semua aktivitas!
Peringkat IP55 berarti headphone ini bisa digunakan saat hujan atau di lingkungan yang berdebu. Keringat dan lingkungan yang menantang tidak akan menghentikan headphone ini mendampingi Anda!
Driver neodymium 40 mm yang disetel sempurna menghasilkan bass yang akan ters menyemangati Anda. Desain closed-back memberikan isolasi noise pasif yang luar biasa. Kencangkan volume lagu Anda tanpa takut mengganggu orang lain.
Desain apiknya tampak luar biasa baik saat Anda mencoba mengalahkan rekor pribadi atau bersenang-senang di akhir pekan. Ear-cup lipat mendatar memudahkan penyimpanan.
Tombol multifungsi memungkinkan Anda menjeda daftar putar, menjawab telepon, mengontrol volume, dan mengaktifkan bantuan suara pada ponsel. Headphone akan langsung terpasang saat Bluetooth diaktifkan. Setelah dipasangkan, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasangkan.
Port audio 3,5 mm memungkinkan Anda menghubungkan headphone olahraga ini langsung ke ponsel atau pemutar musik yang kompatibel. Sempurna jika baterai hampir habis dan Anda tidak punya cara untuk mengisi daya headphone.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
UPC
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