Tetap aktif, segar, dan bergaya.

Headphone on-ear nirkabel yang tangguh dan ringan ini dibuat untuk gaya hidup aktif. Penutup ear-cup yang dapat dilepas dan dicuci membuat Anda tetap nyaman saat berolahraga di treadmill atau di pantai. 35 jam waktu putar berarti musik tak akan berhenti.