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  • Tetap aktif, segar, dan bergaya. Tetap aktif, segar, dan bergaya. Tetap aktif, segar, dan bergaya.

    Headphone olahraga nirkabel

    TAA4216BK/00

    Tetap aktif, segar, dan bergaya.

    Headphone on-ear nirkabel yang tangguh dan ringan ini dibuat untuk gaya hidup aktif. Penutup ear-cup yang dapat dilepas dan dicuci membuat Anda tetap nyaman saat berolahraga di treadmill atau di pantai. 35 jam waktu putar berarti musik tak akan berhenti.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Headphone olahraga nirkabel

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    Tetap aktif, segar, dan bergaya.

    • Bantalan ear-cup yang bisa dicuci
    • Ringan dan kuat
    • Perlindungan terhadap debu/air IP55
    Lebih tahan lama dengan waktu pemutaran 35 jam

    Lebih tahan lama dengan waktu pemutaran 35 jam

    Satu kali pengisian daya memberikan waktu pemutaran 35 jam, sehingga headphone on-ear nirkabel ini bisa terus menemani Anda berolah raga dan seterusnya. Pengisian penuh membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Butuh dorongan ekstra? Pengisian daya 15 menit memberi Anda waktu pemutaran 2 jam.

    Untuk olahraga atau di perjalanan. Bantalan ear-cup yang bisa dicuci

    Untuk olahraga atau di perjalanan. Bantalan ear-cup yang bisa dicuci

    Penutup bantalan telinga yang lembut dan berpori ini dapat dilepas agar mudah dibersihkan, serta berisi gel pendingin. Headphone ini mudah dibersihkan sehingga selalu terasa seperti baru, sehingga cocok untuk semua aktivitas!

    Perlindungan terhadap debu/air IP55

    Perlindungan terhadap debu/air IP55

    Peringkat IP55 berarti headphone ini bisa digunakan saat hujan atau di lingkungan yang berdebu. Keringat dan lingkungan yang menantang tidak akan menghentikan headphone ini mendampingi Anda!

    Desain closed-back mecegah kebocora suara

    Driver neodymium 40 mm yang disetel sempurna menghasilkan bass yang akan ters menyemangati Anda. Desain closed-back memberikan isolasi noise pasif yang luar biasa. Kencangkan volume lagu Anda tanpa takut mengganggu orang lain.

    Mudah disimpan. Desain lipat ringkas

    Desain apiknya tampak luar biasa baik saat Anda mencoba mengalahkan rekor pribadi atau bersenang-senang di akhir pekan. Ear-cup lipat mendatar memudahkan penyimpanan.

    Tombol multifungsi. Mikrofon internal. Pemsangan mudah

    Tombol multifungsi memungkinkan Anda menjeda daftar putar, menjawab telepon, mengontrol volume, dan mengaktifkan bantuan suara pada ponsel. Headphone akan langsung terpasang saat Bluetooth diaktifkan. Setelah dipasangkan, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasangkan.

    Kompatibel dengan kabel audio (jack 3,5 mm)

    Port audio 3,5 mm memungkinkan Anda menghubungkan headphone olahraga ini langsung ke ponsel atau pemutar musik yang kompatibel. Sempurna jika baterai hampir habis dan Anda tidak punya cara untuk mengisi daya headphone.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      40 mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      30 mW
      Kepekaan
      118 dB (1 KHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Versi Bluetooth
      5,0
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth
      Soket headphone
      3.5  milimeter

    • Kardus Luar

      Panjang
      22.1  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      18.5  cm
      Berat kotor
      1.282  kg
      Panjang
      25  cm
      GTIN
      1 48 95229 11756 0
      Berat bersih
      0.714  kg
      Berat tara
      0.568  kg

    • Mudah

      Kontrol volume
      Y
      Anti air
      IP55
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      1 buah
      Waktu pemutaran musik
      35  jam
      Waktu bicara
      35 jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 2 hrs
      Berat baterai (Total)
      6.75  g
      Kapasitas baterai (Headphone)
      350  mAh
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer litium (terpasang)

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      23.7  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      19.5  cm
      Tinggi
      5.5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 11756 3
      Berat kotor
      0.363  kg
      Berat bersih
      0.238  kg
      Berat tara
      0.125  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      19.9  cm
      Lebar
      17.2  cm
      Tinggi
      5  cm
      Berat
      0.214  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 500 mm

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Gaya pemakaian
      On-ear
      Desain lipat
      Ke arah dalam
      Bahan sambungan telinga
      Kain
      Pas di telinga
      On-ear
      Jenis ear-cup
      Bagian belakang tertutup

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20175 0

    Badge-D2C

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