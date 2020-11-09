Selalu pas di telinga

Dari lari di pagi hari sampai sore hari di kantor. Earbud nirkabel ini dilengkapi desain kait telinga yang bisa dilepas sehingga Anda bisa memilih yang paling pas. Nikmati waktu pemutaran hingga 20 jam dengan kemasan pengisi daya serta ketahanan air IPX7.