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  • Selalu pas di telinga Selalu pas di telinga Selalu pas di telinga

    Headphone olahraga nirkabel in-ear

    TAA5205BK/00

    Selalu pas di telinga

    Dari lari di pagi hari sampai sore hari di kantor. Earbud nirkabel ini dilengkapi desain kait telinga yang bisa dilepas sehingga Anda bisa memilih yang paling pas. Nikmati waktu pemutaran hingga 20 jam dengan kemasan pengisi daya serta ketahanan air IPX7.

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    Headphone olahraga nirkabel in-ear

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    Selalu pas di telinga

    • Desain dua arah yang fleksibel
    • Waktu pemutaran 20 jam
    • Suara panggilan nan jernih. Mode mono
    • Tahan air dan keringat IPX7
    Dibuat untuk menemani latihan fisik Anda. Siap menjalani hari Anda

    Dibuat untuk menemani latihan fisik Anda. Siap menjalani hari Anda

    Driver 6 mm menghasilkan suara jernih dan jelas dengan bass yang membahana. Headphone ini mampu menemani Anda menjalani aktivitas sembari mendengarkan podcast dan daftar putar favorit Anda.

    IPX7 tahan air dan keringat

    IPX7 tahan air dan keringat

    Headphone olahraga nirkabel asli ini memiliki rating IPX7 yang mampu bertahan dalam air hingga kedalaman 1 m selama 30 menit. Headphone tidak akan terlepas meskipun Anda basah kuyup karena keringat dan tetap menyesuaikan dengan bentuk telinga Anda.

    Desain kait telinga lepas-pasang. Untuk gaya yang Anda inginkan

    Desain kait telinga lepas-pasang. Untuk gaya yang Anda inginkan

    Baik berjalan di taman maupun mengikuti sesi HIIT yang intens, desain kait telinganya membuat headphone ini tetap rapat dan aman. Anda mendapat tiga pilihan penutup ear tip silikon dengan ukuran berbeda, dan kait telinga dapat dilepas saat Anda tidak berolahraga.

    Suara panggilan nan jernih. Mode mono

    Gunakan kedua earbud atau salah satunya. Mode mono memungkinkan Anda menggunakan satu earbud untuk berbicara, dan berganti-ganti earbud tanpa melewatkan obrolan di panggilan. Ideal untuk mengobrol lama di panggilan.

    Konektivitas yang kuat. Kontrol earbud terintegrasi

    Koneksi Bluetooth yang stabil membuat headphone Anda siap dipasangkan dengan cepat saat Anda mengeluarkannya dari casing pengisian daya. Kontrol di setiap earbud memudahkan Anda mengendalikan musik dan panggilan.

    Casing pengisi daya. Dapatkan waktu pemutaran hingga 20 jam

    Casing yang terisi penuh memberi Anda waktu pemutaran tambahan selama15 jam. Anda mendapatkan waktu pemutaran selama 5 jam dengan sekali pengisian daya, dan setiap 15 menit pengisian daya cepat memberikan Anda 1 jam tambahan. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya penuh pad casing ini melalui kabel USB-C yang disertakan.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20 000 Hz
      Diameter speaker
      6 mm
      Impedansi
      16 Ohm
      Input daya maksimum
      5 mW
      Kepekaan
      111 dB (1 KHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Versi Bluetooth
      5,0
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      • AAC
      • SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      Panjang
      31  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      22  cm
      Berat kotor
      5.6  kg
      Panjang
      36  cm
      GTIN
      1 48 95229 11188 9
      Berat bersih
      2.9328  kg
      Berat tara
      2.6672  kg

    • Mudah

      Anti air
      IPX7
      Mode mono untuk TWS
      Y
      Tipe kontrol
      Sentuh

    • Kardus Dalam

      Panjang
      14.4  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      10  cm
      Panjang
      16  cm
      Berat bersih
      0.3666  kg
      Berat kotor
      0.654  kg
      Berat tara
      0.2874  kg
      GTIN
      2 48 95229 11188 6

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      5 +15  jam
      Waktu bicara
      5 jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 1 hr
      Tipe baterai (Casing pengisi daya)
      Lithium-ion (built-in)
      Tipe baterai (Earbud)
      Lithium-ion (built-in)
      Berat baterai (Total)
      13  g
      Kapasitas baterai (Casing)
      450  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      50  mAh
      Waktu masa pakai baterai
      200 hr

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17.5  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      4.5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 11188 2
      Berat kotor
      0.195  kg
      Berat bersih
      0.1222  kg
      Berat tara
      0.0728  kg

    • Dimensi produk

      Panjang kabel
      0  cm
      Panjang
      3.5  cm
      Lebar
      8.7  cm
      Tinggi
      6  cm
      Berat
      0.087  kg

    • Aksesori

      Lain-lain
      Sepasang penutup kunci
      Panduan Cepat
      Y
      Ear-tip
      3 pasang (K/S/B)
      Earhook yang bisa dilepas
      3 pasang
      Casing pengisi daya
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 500 mm

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Gaya pemakaian
      Ear-hook
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      • Earhook
      • Eartip berbahan silikon

    • UPC

      UPC
      8 40063 20162 0

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Dikontrol suara
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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