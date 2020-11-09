Dari lari di pagi hari sampai sore hari di kantor. Earbud nirkabel ini dilengkapi desain kait telinga yang bisa dilepas sehingga Anda bisa memilih yang paling pas. Nikmati waktu pemutaran hingga 20 jam dengan kemasan pengisi daya serta ketahanan air IPX7.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dibuat untuk menemani latihan fisik Anda. Siap menjalani hari Anda
Driver 6 mm menghasilkan suara jernih dan jelas dengan bass yang membahana. Headphone ini mampu menemani Anda menjalani aktivitas sembari mendengarkan podcast dan daftar putar favorit Anda.
IPX7 tahan air dan keringat
Headphone olahraga nirkabel asli ini memiliki rating IPX7 yang mampu bertahan dalam air hingga kedalaman 1 m selama 30 menit. Headphone tidak akan terlepas meskipun Anda basah kuyup karena keringat dan tetap menyesuaikan dengan bentuk telinga Anda.
Desain kait telinga lepas-pasang. Untuk gaya yang Anda inginkan
Baik berjalan di taman maupun mengikuti sesi HIIT yang intens, desain kait telinganya membuat headphone ini tetap rapat dan aman. Anda mendapat tiga pilihan penutup ear tip silikon dengan ukuran berbeda, dan kait telinga dapat dilepas saat Anda tidak berolahraga.
Suara panggilan nan jernih. Mode mono
Gunakan kedua earbud atau salah satunya. Mode mono memungkinkan Anda menggunakan satu earbud untuk berbicara, dan berganti-ganti earbud tanpa melewatkan obrolan di panggilan. Ideal untuk mengobrol lama di panggilan.
Konektivitas yang kuat. Kontrol earbud terintegrasi
Koneksi Bluetooth yang stabil membuat headphone Anda siap dipasangkan dengan cepat saat Anda mengeluarkannya dari casing pengisian daya. Kontrol di setiap earbud memudahkan Anda mengendalikan musik dan panggilan.
Casing pengisi daya. Dapatkan waktu pemutaran hingga 20 jam
Casing yang terisi penuh memberi Anda waktu pemutaran tambahan selama15 jam. Anda mendapatkan waktu pemutaran selama 5 jam dengan sekali pengisian daya, dan setiap 15 menit pengisian daya cepat memberikan Anda 1 jam tambahan. Diperlukan waktu 2 jam untuk mengisi daya penuh pad casing ini melalui kabel USB-C yang disertakan.