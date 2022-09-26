Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
3 ear-cap karet yang dapat saling ditukar untuk ukuran yang pas di semua telinga
Dengan pilihan 3 ear-cap karet yang dapat saling ditukar dari ukuran kecil hingga besar, pasti ada ukuran earphone Philips yang pas di telinga Anda.
Mikrofon & tombol panggilan terpadu
Dengan mikrofon dan tombol panggilan terpadu, Anda bisa menggunakan headset Philips untuk musik dan panggilan telepon dari ponsel. Nikmati menelepon bebas-genggam, sekaligus menerima dan mengakhiri panggilan telepon dengan mudah dari headset.
Kabel 1,2 m yang ideal untuk penggunaan luar ruangan
Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.
Penguncian in-ear yang sempurna memblokir suara luar
Driver speaker earphone Philips yang sangat kecil pas dan nyaman di telinga. Karena sangat pas di telinga, suara luar terblokir dan memberikan pengalaman mendengarkan musik intensitas tinggi.
Kelegaan kabel berkaret meningkatkan daya tahan
Untuk memperpanjang masa pakai produk, karet lembut antara headphone dan kabel melindungi koneksi kabel dari kerusakan melalui tekukan yang berulang.