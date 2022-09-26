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  • Bass yang dinamis Bass yang dinamis Bass yang dinamis

    Headphone dengan mikrofon

    TAE1126BK/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Bass yang dinamis

    Driver 10 mm yang kuat untuk bass yang dinamis dan suara yang jernih. Mikrofon in-line terintegrasi dan tombol angkat memuat bertelepon jadi praktis.

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    Headphone dengan mikrofon

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    Bass yang dinamis

    Memutar musik dan berbicara

    • Driver 10 mm/closed-back
    • In-ear
    • Hitam
    3 ear-cap karet yang dapat saling ditukar untuk ukuran yang pas di semua telinga

    3 ear-cap karet yang dapat saling ditukar untuk ukuran yang pas di semua telinga

    Dengan pilihan 3 ear-cap karet yang dapat saling ditukar dari ukuran kecil hingga besar, pasti ada ukuran earphone Philips yang pas di telinga Anda.

    Mikrofon & tombol panggilan terpadu

    Mikrofon & tombol panggilan terpadu

    Dengan mikrofon dan tombol panggilan terpadu, Anda bisa menggunakan headset Philips untuk musik dan panggilan telepon dari ponsel. Nikmati menelepon bebas-genggam, sekaligus menerima dan mengakhiri panggilan telepon dengan mudah dari headset.

    Kabel 1,2 m yang ideal untuk penggunaan luar ruangan

    Panjang kabel yang ideal membuat Anda bisa meletakkan peranti audio di mana pun Anda inginkan.

    Penguncian in-ear yang sempurna memblokir suara luar

    Driver speaker earphone Philips yang sangat kecil pas dan nyaman di telinga. Karena sangat pas di telinga, suara luar terblokir dan memberikan pengalaman mendengarkan musik intensitas tinggi.

    Kelegaan kabel berkaret meningkatkan daya tahan

    Untuk memperpanjang masa pakai produk, karet lembut antara headphone dan kabel melindungi koneksi kabel dari kerusakan melalui tekukan yang berulang.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Diameter speaker
      10 mm
      Impedansi
      32 Ohm (+/-20%)
      Kumparan suara
      Tembaga
      Respons frekuensi
      20 - 20.000  Hz
      Input daya maksimum
      5 mW
      Kepekaan
      104 dB (+/-3dB)
      Jenis
      dinamis

    • Konektivitas

      Koneksi Kabel
      Dua-paralel, simetris
      Panjang kabel
      1,2 m
      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Tipe kabel
      Tembaga
      Lapisan konektor
      berlapis krom

    • Kardus Luar

      Panjang
      39  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      96
      Lebar
      26.5  cm
      Berat kotor
      4.2  kg
      Panjang
      44.2  cm
      GTIN
      1 48 95229 13021 7
      Berat bersih
      1.344  kg
      Berat tara
      2.856  kg

    • Kardus Dalam

      Panjang
      36.5  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      24
      Lebar
      12  cm
      Panjang
      20.3  cm
      Berat bersih
      0.336  kg
      Berat kotor
      0.91  kg
      Berat tara
      0.574  kg
      GTIN
      2 48 95229 13021 4

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      5  cm
      Tinggi
      2.8  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 13021 0
      Berat kotor
      0.032  kg
      Berat bersih
      0.014  kg
      Berat tara
      0.018  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      12  cm
      Lebar
      3.2  cm
      Tinggi
      2  cm
      Berat
      0.013  kg

    Badge-D2C

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