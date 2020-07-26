Bawa musik ke mana saja. Headphone nirkabel tahan cipratan air dan keringat ini memberi Anda suara yang hebat, pemasangan in-ear yang nyaman, dan waktu putar hingga 7 jam. Jika ingin mendengarkan lebih lama, pengisian daya cepat 15 menit memberikan waktu putar 1 jam.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Karena sudah memenuhi standar IPX4, headphone nirkabel sejati ini tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.
Aman, fleksibel, nyaman
Wing tip fleksibel yang pas di lekukan telinga memungkinkan isolasi noise pasif yang lebih baik dan kedap. Tabung akustik oval dan penutup earbud yang dapat diganti memungkinkan penyesuaian agar pas di telinga. Kabel headphone yang datar terasa nyaman di bagian belakang leher, saat earbud dipakai atau tidak.
Earbud magnetik. Kabel datar, antikusut
Headphone memiliki earbud magnetik yang saling menempel dengan kabel headphone datar yang antikusut. Saat dikeluarkan dari tas atau saku, Anda tidak perlu menguntai kabel sebelum mendengarkan lagu dalam daftar putar.
Remot inline. Mudah beralih dari daftar putar ke panggilan
Menerima panggilan, menjeda daftar putar. Semuanya tanpa perlu menyentuh smartphone. Pemasangan Bluetooth cerdas memungkinkan headphone untuk mengingat perangkat terakhir yang dipasangkan.
Waktu putar 7 jam. Pengisian daya USB-C
Driver neodymium 8 mm menghadirkan suara jernih dan waktu putar hingga 7 jam dengan pengisian daya selama 2 jam melalui USB-C. Jika daya baterai mulai menipis, pengisian cepat selama 15 menit memungkinkan pemutaran musik tambahan selama 1 jam.
3 penutup earbud karet yang dapat diganti
-
Driver neodymium 8 mm. Suara mengagumkan
-
Mikrofon internal dengan pembatalan gema untuk audio yang jernih
Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.
Pemasangan cerdas. Secara otomatis menemukan perangkat Bluetooth
Tekan lama tombol multi-fungsi satu kali, headphone Bluetooth nirkabel ini akan siap dipasangkan. Setelah dipasangkan, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasangkan.
Wing tip agar pas dipakai. Isolasi noise pasif yang lebih baik
-
Isi daya selama 15 menit, dapatkan waktu pemutaran 1 jam