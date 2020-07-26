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  • Musik tanpa kabel kusut Musik tanpa kabel kusut Musik tanpa kabel kusut

    Headphone nirkabel in-ear dengan mikrofon

    TAE1205BK/00

    Musik tanpa kabel kusut

    Bawa musik ke mana saja. Headphone nirkabel tahan cipratan air dan keringat ini memberi Anda suara yang hebat, pemasangan in-ear yang nyaman, dan waktu putar hingga 7 jam. Jika ingin mendengarkan lebih lama, pengisian daya cepat 15 menit memberikan waktu putar 1 jam.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Headphone nirkabel in-ear dengan mikrofon

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    Musik tanpa kabel kusut

    • Driver 8mm/closed-back
    • Pas dan nyaman
    • IPX4 tahan cipratan air dan keringat
    • Isolasi noise pasif yang luar biasa

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Karena sudah memenuhi standar IPX4, headphone nirkabel sejati ini tahan terhadap cipratan air dari segala arah. Anda berkeringat? Tak masalah, karena headphone ini pun tetap bisa dipakai saat hujan turun.

    Aman, fleksibel, nyaman

    Wing tip fleksibel yang pas di lekukan telinga memungkinkan isolasi noise pasif yang lebih baik dan kedap. Tabung akustik oval dan penutup earbud yang dapat diganti memungkinkan penyesuaian agar pas di telinga. Kabel headphone yang datar terasa nyaman di bagian belakang leher, saat earbud dipakai atau tidak.

    Earbud magnetik. Kabel datar, antikusut

    Headphone memiliki earbud magnetik yang saling menempel dengan kabel headphone datar yang antikusut. Saat dikeluarkan dari tas atau saku, Anda tidak perlu menguntai kabel sebelum mendengarkan lagu dalam daftar putar.

    Remot inline. Mudah beralih dari daftar putar ke panggilan

    Menerima panggilan, menjeda daftar putar. Semuanya tanpa perlu menyentuh smartphone. Pemasangan Bluetooth cerdas memungkinkan headphone untuk mengingat perangkat terakhir yang dipasangkan.

    Waktu putar 7 jam. Pengisian daya USB-C

    Driver neodymium 8 mm menghadirkan suara jernih dan waktu putar hingga 7 jam dengan pengisian daya selama 2 jam melalui USB-C. Jika daya baterai mulai menipis, pengisian cepat selama 15 menit memungkinkan pemutaran musik tambahan selama 1 jam.

    3 penutup earbud karet yang dapat diganti

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    Driver neodymium 8 mm. Suara mengagumkan

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    Mikrofon internal dengan pembatalan gema untuk audio yang jernih

    Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.

    Pemasangan cerdas. Secara otomatis menemukan perangkat Bluetooth

    Tekan lama tombol multi-fungsi satu kali, headphone Bluetooth nirkabel ini akan siap dipasangkan. Setelah dipasangkan, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasangkan.

    Wing tip agar pas dipakai. Isolasi noise pasif yang lebih baik

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    Isi daya selama 15 menit, dapatkan waktu pemutaran 1 jam

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    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      8 mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      5 mW
      Kepekaan
      108,5 dB (1 kHz)
      Distorsi (THD)
      <3% THD
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Versi Bluetooth
      5,1
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth

    • Kardus Luar

      Panjang
      19  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      11.2  cm
      Berat kotor
      0.339  kg
      Panjang
      12.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 11031 8
      Berat bersih
      0.132  kg
      Berat tara
      0.207  kg

    • Nyaman

      Kontrol volume
      Y
      Anti air
      IPX4
      Earbud magnetik
      Y
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      1 buah
      Waktu pemutaran musik
      7  jam
      Waktu bicara
      5 jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15mins for 1 hr
      Berat baterai (Total)
      2.2  g
      Kapasitas baterai (Headphone)
      100  mAh
      Waktu masa pakai baterai
      60 hr
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer litium (terpasang)

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      17.2  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      9.5  cm
      Tinggi
      3  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 11031 1
      Berat kotor
      0.081  kg
      Berat bersih
      0.044  kg
      Berat tara
      0.037  kg

    • Dimensi produk

      Panjang kabel
      64  cm
      Panjang
      1.5  cm
      Lebar
      2.5  cm
      Tinggi
      0  cm
      Berat
      0.015  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y
      Ear-tip
      3 pasang (K/S/B)
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Gaya pemakaian
      In-ear
      Bahan sambungan telinga
      Silikon
      Pas di telinga
      In-ear
      Model in-ear
      Eartip berbahan silikon

    • UPC

      UPC
      8 40063 20150 7

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      Y
      Aktivasi asisten suara
      Manual
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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