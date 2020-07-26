Musik tanpa kabel kusut

Bawa musik ke mana saja. Headphone nirkabel tahan cipratan air dan keringat ini memberi Anda suara yang hebat, pemasangan in-ear yang nyaman, dan waktu putar hingga 7 jam. Jika ingin mendengarkan lebih lama, pengisian daya cepat 15 menit memberikan waktu putar 1 jam.