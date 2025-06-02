TAH2300BK/97
Supernyaman, suara luar biasa
Kenakan headphone over-ear nirkabel ini dan rasakan kenyamanan yang sesungguhnya. Dengarkan suara yang kaya dengan karakter bass yang kuat serta nikmati durasi penggunaan hingga 55 jam.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Headphone over-ear ini dirancang demi kenyamanan sehari-hari. Headband yang empuk dan ringan terpasang dengan nyaman di kepala, sementara ear-cup yang lembut dan dapat disesuaikan sudutnya sangat pas di telinga. Masing-masing ear-cup dilengkapi bantalan kulit PU premium yang terasa halus dan ramah di kulit, membuatnya nyaman digunakan dalam waktu lama dan mudah dirawat.
Dapatkan suara yang luar biasa dengan driver 40 mm dan isolasi kebisingan pasif yang baik melalui desain over-ear yang pas di telinga. Nikmati musik favorit Anda secara maksimal.
Dengan durasi penggunaan hingga 55 jam, headphone nirkabel ini akan menemani Anda mendengarkan berbagai daftar putar musik. Isi daya hingga penuh hanya dalam 2 jam menggunakan kabel USB-C dan isi daya cepat 15 menit untuk penggunaan selama 10 jam.
Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.
Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.
Temani ke mana pun Anda pergi! Dengan desain yang dapat dilipat rata, bawa headphone nirkabel over-ear ini ke mana pun Anda pergi. Ear-cup headphone ini dapat dilipat rata untuk memudahkan penyimpanan di dalam kantong atau tas.
Ear-cup kiri dilengkapi tombol multifungsi untuk mengelola panggilan dan mengontrol pemutaran musik, sementara tombol volume khusus memberikan pengalaman penyesuaian audio yang intuitif. Tombol daya diposisikan dengan cermat untuk akses nyala/mati cepat yang praktis.
Nikmati konten yang Anda sukai lewat headphone ini secara maksimal, mulai dari musik hingga podcast! Dapatkan karakter suara yang warm dan detail dengan bass yang kaya berkat driver miliknya yang disesuaikan dengan ciri khas suara Philips.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
Telekomunikasi
Asisten suara
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