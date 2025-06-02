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  • Supernyaman, suara luar biasa Supernyaman, suara luar biasa Supernyaman, suara luar biasa

    2000 series Headphone nirkabel over-ear

    TAH2300BK/97

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Supernyaman, suara luar biasa

    Kenakan headphone over-ear nirkabel ini dan rasakan kenyamanan yang sesungguhnya. Dengarkan suara yang kaya dengan karakter bass yang kuat serta nikmati durasi penggunaan hingga 55 jam.

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    2000 series Headphone nirkabel over-ear

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    Supernyaman, suara luar biasa

    • Headphone over-ear ringan
    • Suara natural. Bass Ekstra
    • Durasi penggunaan hingga 55 jam
    • Suara panggilan jernih

    Ringan dan nyaman, gunakan berlama-lama tanpa beban

    Headphone over-ear ini dirancang demi kenyamanan sehari-hari. Headband yang empuk dan ringan terpasang dengan nyaman di kepala, sementara ear-cup yang lembut dan dapat disesuaikan sudutnya sangat pas di telinga. Masing-masing ear-cup dilengkapi bantalan kulit PU premium yang terasa halus dan ramah di kulit, membuatnya nyaman digunakan dalam waktu lama dan mudah dirawat.

    Suara luar biasa dengan mode Bass Ekstra

    Dapatkan suara yang luar biasa dengan driver 40 mm dan isolasi kebisingan pasif yang baik melalui desain over-ear yang pas di telinga. Nikmati musik favorit Anda secara maksimal.

    Durasi penggunaan hingga 55 jam dengan pengisian daya cepat

    Dengan durasi penggunaan hingga 55 jam, headphone nirkabel ini akan menemani Anda mendengarkan berbagai daftar putar musik. Isi daya hingga penuh hanya dalam 2 jam menggunakan kabel USB-C dan isi daya cepat 15 menit untuk penggunaan selama 10 jam.

    Koneksi multipoint Bluetooth tanpa putus

    Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

    Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas

    Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

    Desain portabel yang dapat dilipat rata sekaligus ciamik

    Temani ke mana pun Anda pergi! Dengan desain yang dapat dilipat rata, bawa headphone nirkabel over-ear ini ke mana pun Anda pergi. Ear-cup headphone ini dapat dilipat rata untuk memudahkan penyimpanan di dalam kantong atau tas.

    Tombol multifungsi yang mudah diakses di ear-cup kiri

    Ear-cup kiri dilengkapi tombol multifungsi untuk mengelola panggilan dan mengontrol pemutaran musik, sementara tombol volume khusus memberikan pengalaman penyesuaian audio yang intuitif. Tombol daya diposisikan dengan cermat untuk akses nyala/mati cepat yang praktis.

    Hangat, mendetail, natural. Ciri khas suara Philips

    Nikmati konten yang Anda sukai lewat headphone ini secara maksimal, mulai dari musik hingga podcast! Dapatkan karakter suara yang warm dan detail dengan bass yang kaya berkat driver miliknya yang disesuaikan dengan ciri khas suara Philips.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      20 mW
      Kepekaan
      112 dB (1 kHz)
      Diameter speaker
      40  milimeter

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,4
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Ya
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      Panjang
      21.50  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      18.00  cm
      Berat kotor
      1.405  kg
      Panjang
      27.20  cm
      GTIN
      1 48 95229 16638 4
      Berat bersih
      0.65  kg
      Berat tara
      0.755  kg

    • Mudah

      Kontrol volume
      Ya
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Daya

      Jumlah baterai
      1 buah
      Waktu pemutaran musik
      Up to 55  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 10 hrs
      Berat baterai (Total)
      9.6  g
      Kapasitas baterai (Headphone)
      500  mAh
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer litium (terpasang)

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      24.9  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Gantung
      Lebar
      20.1  cm
      Tinggi
      5.5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 16638 7
      Berat kotor
      0.373  kg
      Berat bersih
      0.216  kg
      Berat tara
      0.157  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      19.76  cm
      Lebar
      16.57  cm
      Tinggi
      8.29  cm
      Berat
      0.185  kg

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Y

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Gaya pemakaian
      Headband
      Desain lipat
      Pipih
      Bahan sambungan telinga
      Kulit sintetis
      Pas di telinga
      Over-ear
      Jenis ear-cup
      Bagian belakang tertutup

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 mic

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Tekan tombol Multifungsi
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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