Ringan dan nyaman, gunakan berlama-lama tanpa beban

Headphone over-ear ini dirancang demi kenyamanan sehari-hari. Headband yang empuk dan ringan terpasang dengan nyaman di kepala, sementara ear-cup yang lembut dan dapat disesuaikan sudutnya sangat pas di telinga. Masing-masing ear-cup dilengkapi bantalan kulit PU premium yang terasa halus dan ramah di kulit, membuatnya nyaman digunakan dalam waktu lama dan mudah dirawat.