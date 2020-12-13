TAH3155BK/97
Panggilan Anda. Ruang Anda.
Ciptakan ruang kerja Anda sendiri. Headphone on-ear ini memberikan suara sejernih kristal. Headbandnya sangat ringan sehingga hampir tidak terasa. Kabel datar anti-kusut. Ear cup lembut dan dapat dilipat saat dibawa bepergian.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Tersedia dalam warna matte yang menawan, headband yang terpasang di headphone on-ear ini juga sangat empuk dan ringan sehingga Anda pun merasa seperti tidak sedang memakainya. Selain terpasang penanda untuk membedakan headphone untuk telinga kiri/kanan, ear-cup yang lembut ini juga bisa disesuaikan hingga terasa pas.
Menerima panggilan telepon atau menjeda daftar putar, semua bisa dilakukan tanpa menyentuh smartphone. Konektor bersudutnya berfungsi agar headphone tetap tersambung ke perangkat cerdas Anda-praktis ketika ponsel berada di saku Anda.
Desain lipat ke dalam yang cocok untuk bepergian dan memungkinkan Anda bekerja di mana saja.
Hidupkan kembali semua momen lantai dansa terbaik Anda. Driver neodymium 32 mm menghasilkan suara bass yang menghentak dan jernih. Berkat desain closed-back-nya, suara jadi terisolasi sehingga Anda dapat menikmati setiap detik lagu favorit Anda.
Kabel USB dengan firmware driver menyediakan kekuatan dan fungsi profesional seperti headset komputer.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Desain
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