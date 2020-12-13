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  • Panggilan Anda. Ruang Anda. Panggilan Anda. Ruang Anda. Panggilan Anda. Ruang Anda.

    3000 Series Headphone on ear

    TAH3155BK/97

    Panggilan Anda. Ruang Anda.

    Ciptakan ruang kerja Anda sendiri. Headphone on-ear ini memberikan suara sejernih kristal. Headbandnya sangat ringan sehingga hampir tidak terasa. Kabel datar anti-kusut. Ear cup lembut dan dapat dilipat saat dibawa bepergian.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    3000 Series Headphone on ear

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    • Driver/closed-back 40 mm
    • On-ear
    Isolasi suara luar biasa berkat desain closed-back

    Isolasi suara luar biasa berkat desain closed-back

    Headband ringan dengan bantalan yang dapat disesuaikan

    Tersedia dalam warna matte yang menawan, headband yang terpasang di headphone on-ear ini juga sangat empuk dan ringan sehingga Anda pun merasa seperti tidak sedang memakainya. Selain terpasang penanda untuk membedakan headphone untuk telinga kiri/kanan, ear-cup yang lembut ini juga bisa disesuaikan hingga terasa pas.

    Remot inline. Kendalikan musik dan panggilan dengan mudah

    Menerima panggilan telepon atau menjeda daftar putar, semua bisa dilakukan tanpa menyentuh smartphone. Konektor bersudutnya berfungsi agar headphone tetap tersambung ke perangkat cerdas Anda-praktis ketika ponsel berada di saku Anda.

    Desain lipat ke dalam agar mudah dibawa

    Desain lipat ke dalam yang cocok untuk bepergian dan memungkinkan Anda bekerja di mana saja.

    Bass menghentak, suara jernih

    Hidupkan kembali semua momen lantai dansa terbaik Anda. Driver neodymium 32 mm menghasilkan suara bass yang menghentak dan jernih. Berkat desain closed-back-nya, suara jadi terisolasi sehingga Anda dapat menikmati setiap detik lagu favorit Anda.

    Kabel masuk USB dengan firmware komputer sebagai headset profesional

    Kabel USB dengan firmware driver menyediakan kekuatan dan fungsi profesional seperti headset komputer.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Sistem akustik
      Tertutup
      Diameter speaker
      40 mm
      Diafragma
      PET
      Impedansi
      32 ohm
      Tipe magnet
      NdFeB
      Respons frekuensi
      20 - 20.000  Hz
      Kepekaan
      97 dB
      Jenis
      dinamis

    • Konektivitas

      Mikrofon
      Mikrofon terpasang
      Tipe kabel
      Tembaga
      Koneksi Kabel
      kabel satu sisi
      Lapisan konektor
      berlapis nikel
      Panjang kabel
      1.5  m
      Konektor
      USB  milimeter

    • Kardus Luar

      Panjang
      42  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      10
      Lebar
      40.5  cm
      Berat kotor
      3.703  kg
      Panjang
      27  cm
      GTIN
      1 48 95229 11736 2
      Berat bersih
      1.63  kg
      Berat tara
      2.073  kg

    • Mudah

      Manajemen Panggilan
      Mikrofon diam
      Kontrol volume
      Y

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      22.1  cm
      Lebar
      19  cm
      Tinggi
      8  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 11736 5
      Berat kotor
      0.328  kg
      Berat bersih
      0.163  kg
      Berat tara
      0.165  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      16.7  cm
      Lebar
      14.4  cm
      Tinggi
      6.9  cm
      Berat
      0.163  kg

    • Desain

      Warna
      Hitam

    Badge-D2C

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