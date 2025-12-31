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5000 seriesHeadphone Nirkabel

TAH5255WT/97

Saatnya menikmati suara luar biasa

Di telinga Anda dan rasakan banyaknya lapisan suara! Headphone nirkabel ini dilengkapi kodek audio AAC, lebih jernih dan lebih mengagumkan. Cat metalik klasik menghadirkan penampilan yang bergaya. Dapatkan waktu putar hingga 29 jam.

Lihat semua manfaat

Saatnya menikmati suara luar biasa

  • Driver/closed-back 40 mm

  • Bluetooth®

Koneksi multipoin memberikan kenyamanan luar biasa

Headphone Anda bisa terhubung dengan lebih dari satu peralatan Bluetooth, ponsel, komputer tablet dan laptop, sehingga Anda bebas beralih perangkat dengan begitu mudah

Ear-cup lembut yang dapat dimiringkan untuk kenyamanan maksimum

Headband ringan dengan bantalan yang dapat disesuaikan.

Tersedia dalam warna matte yang menawan, headband yang terpasang di headphone on-ear ini juga sangat empuk dan ringan sehingga Anda pun merasa seperti tidak sedang memakainya. Selain terpasang penanda untuk membedakan headphone untuk telinga kiri/kanan, ear-cup yang lembut ini juga bisa disesuaikan hingga terasa pas.

Spesifikasi Teknis

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