2 year warranty
Dihentikan
TAH5255WT/97
Saatnya menikmati suara luar biasa
Di telinga Anda dan rasakan banyaknya lapisan suara! Headphone nirkabel ini dilengkapi kodek audio AAC, lebih jernih dan lebih mengagumkan. Cat metalik klasik menghadirkan penampilan yang bergaya. Dapatkan waktu putar hingga 29 jam.
Driver/closed-back 40 mm
Bluetooth®
Headphone Anda bisa terhubung dengan lebih dari satu peralatan Bluetooth, ponsel, komputer tablet dan laptop, sehingga Anda bebas beralih perangkat dengan begitu mudah
Tersedia dalam warna matte yang menawan, headband yang terpasang di headphone on-ear ini juga sangat empuk dan ringan sehingga Anda pun merasa seperti tidak sedang memakainya. Selain terpasang penanda untuk membedakan headphone untuk telinga kiri/kanan, ear-cup yang lembut ini juga bisa disesuaikan hingga terasa pas.
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