Headphone nirkabel yang sangat ramping ini mengutamakan fokus. Di mana pun Anda mendengarkan, Active Noise Cancelling memungkinkan Anda menikmati musik yang favorit. Multitasking juga jadi mudah: Headphone bisa dipasangkan secara bersamaan dengan dua perangkat.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Ingin mengurangi noise saat bepergian? Mikrofon internal di ear cup headphone over-ear nirkabel ini menyaring suara yang tidak diinginkan, jadi Anda bebas mendengarkan lagu yang Anda sukai.
Konektivitas Bluetooth multititik. Bekerja lebih baik
Permudah pekerjaan Anda. Headphone nirkabel ini dapat terhubung ke dua perangkat Bluetooth secara bersamaan-dan berganti antar keduanya sesuai kebutuhan. Anda pun bisa mendengarkan musik dari laptop dan menerima telepon dari ponsel.
Desain over-ear ramping. Berpenampilan menawan
Ear-cup oval dan frame ramping memberikan gaya yang khas. Desain over-ear menciptakan segel yang secara pasif mengisolasi noie eksternal. Driver 32 mm menghadirkan bass yang dalam serta suara yang jernih dan mendetail.
Waktu pemutaran 30 jam. 25 jam dengan Active Noise Canceling
Dengan waktu pemutaran 30 jam dari sekali pengisian daya-atau 25 jam jika menggunakan Active Noise Cancelling-headphone on-ear nirkabel ini menemani Anda sepanjang hari. Pengisian penuh membutuhkan waktu 2 jam. Butuh dorongan ekstra? Pengisian daya 15 menit memberi Anda waktu pemutaran 2 jam.
Kontrol terintegrasi. Suara panggilan jernih
Tombol dan kenop pada ear cup memungkinkan Anda menjeda daftar putar, menerima panggilan, mengontrol volume, dan membangunkan asisten suara ponsel. Suara panggilan jadi bagus dan jernih, dan Anda dapat memasangkan headphone ke dua perangkat secara bersamaan.
Mudah disimpan. Desain lipat pipih dan lipat ringkas
Ear cup bisa diputar sehingga headphone bisa dilipat pipih untuk disimpan di laci kantor. Atau Anda dapat melipatnya ke arah dalam, headphone menjadi lebih ringkas dan mudah dimasukkan ke dalam kantong lembut yang disertakan.