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  • Setiap momen. Setiap hari. Setiap momen. Setiap hari. Setiap momen. Setiap hari.

    Headphone Nirkabel

    TAH6506BK/00

    Setiap momen. Setiap hari.

    Headphone nirkabel yang sangat ramping ini mengutamakan fokus. Di mana pun Anda mendengarkan, Active Noise Cancelling memungkinkan Anda menikmati musik yang favorit. Multitasking juga jadi mudah: Headphone bisa dipasangkan secara bersamaan dengan dua perangkat.

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    Headphone Nirkabel

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    Setiap momen. Setiap hari.

    • Active Noise Canceling
    • Ramping dan ringan
    • Pemasangan multititik
    Fokus pada musik Anda. Active Noise Canceling

    Fokus pada musik Anda. Active Noise Canceling

    Ingin mengurangi noise saat bepergian? Mikrofon internal di ear cup headphone over-ear nirkabel ini menyaring suara yang tidak diinginkan, jadi Anda bebas mendengarkan lagu yang Anda sukai.

    Konektivitas Bluetooth multititik. Bekerja lebih baik

    Konektivitas Bluetooth multititik. Bekerja lebih baik

    Permudah pekerjaan Anda. Headphone nirkabel ini dapat terhubung ke dua perangkat Bluetooth secara bersamaan-dan berganti antar keduanya sesuai kebutuhan. Anda pun bisa mendengarkan musik dari laptop dan menerima telepon dari ponsel.

    Desain over-ear ramping. Berpenampilan menawan

    Ear-cup oval dan frame ramping memberikan gaya yang khas. Desain over-ear menciptakan segel yang secara pasif mengisolasi noie eksternal. Driver 32 mm menghadirkan bass yang dalam serta suara yang jernih dan mendetail.

    Waktu pemutaran 30 jam. 25 jam dengan Active Noise Canceling

    Dengan waktu pemutaran 30 jam dari sekali pengisian daya-atau 25 jam jika menggunakan Active Noise Cancelling-headphone on-ear nirkabel ini menemani Anda sepanjang hari. Pengisian penuh membutuhkan waktu 2 jam. Butuh dorongan ekstra? Pengisian daya 15 menit memberi Anda waktu pemutaran 2 jam.

    Kontrol terintegrasi. Suara panggilan jernih

    Tombol dan kenop pada ear cup memungkinkan Anda menjeda daftar putar, menerima panggilan, mengontrol volume, dan membangunkan asisten suara ponsel. Suara panggilan jadi bagus dan jernih, dan Anda dapat memasangkan headphone ke dua perangkat secara bersamaan.

    Mudah disimpan. Desain lipat pipih dan lipat ringkas

    Ear cup bisa diputar sehingga headphone bisa dilipat pipih untuk disimpan di laci kantor. Atau Anda dapat melipatnya ke arah dalam, headphone menjadi lebih ringkas dan mudah dimasukkan ke dalam kantong lembut yang disertakan.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Jangkauan frekuensi
      20 - 20.000 Hz
      Diameter speaker
      32 mm
      Impedansi
      32 Ohm
      Input daya maksimum
      20 mW
      Kepekaan
      112 dB (1 KHz)
      Tipe driver
      Dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,0
      Nirkabel
      Y
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Kabel yang bisa dilepas
      Y
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Koneksi Multipoint
      Y
      Codec yang didukung
      SBC
      Tipe transmisi nirkabel
      Bluetooth
      Soket headphone
      3.5  milimeter

    • Kardus Luar

      Panjang
      20.5  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      15.5  cm
      Berat kotor
      1.086  kg
      Panjang
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 11759 1
      Berat bersih
      0.435  kg
      Berat tara
      0.651  kg

    • Mudah

      Mati otomatis
      Y
      Tipe kontrol
      Tombol

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jumlah baterai
      1 buah
      Waktu bicara
      30 jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Waktu putar musik (ANC aktif)
      25  jam
      Waktu putar musik (ANC nonaktif)
      30  jam
      Waktu pengisian cepat
      15 mins for 2 hrs
      Berat baterai (Total)
      7.08  g
      Kapasitas baterai (Headphone)
      300  mAh
      Tipe baterai (Headphone)
      Polimer litium (terpasang)

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      22.5  cm
      Jenis kemasan
      Kotak
      Jenis penempatan di rak
      Digantung
      Lebar
      18.5  cm
      Tinggi
      4.5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 11759 4
      Berat kotor
      0.293  kg
      Berat bersih
      0.145  kg
      Berat tara
      0.148  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      19  cm
      Lebar
      16.5  cm
      Tinggi
      3.8  cm
      Berat
      0.145  kg

    • Aksesori

      Casing pembawa
      1 buah Soft case
      Kabel audio
      Kabel stereo 3,5 mm, P=1,2 m
      Panduan Cepat
      Y
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C, 500 mm

    • Desain

      Warna
      Hitam
      Gaya pemakaian
      Headband
      Desain lipat
      Rata/Ke arah dalam
      Bahan sambungan telinga
      Kulit sintetis
      Pas di telinga
      Over-ear
      Jenis ear-cup
      Bagian belakang tertutup

    • Telekomunikasi

      Mikrofon untuk panggilan
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20195 8

    • Fitur ANC

      Teknologi ANC
      FB
      ANC Adaptif
      Y
      Mikrofon untuk ANC
      2 mikrofon
      ANC (Active Noise Cancelling)
      Y

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      • Apple Siri
      • Asisten Google
      Aktivasi asisten suara
      Manual
      Dukungan asisten suara
      Y

    Badge-D2C

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    • Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.
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