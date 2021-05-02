Setiap momen. Setiap hari.

Headphone nirkabel yang sangat ramping ini mengutamakan fokus. Di mana pun Anda mendengarkan, Active Noise Cancelling memungkinkan Anda menikmati musik yang favorit. Multitasking juga jadi mudah: Headphone bisa dipasangkan secara bersamaan dengan dua perangkat.