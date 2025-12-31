Desain ramping dengan Noise Canceling Pro

Headphone nirkabel ringan ini tak hanya cantik, tapi juga membantu Anda fokus pada apa yang ingin Anda dengar. Noise cancellation canggih menyaring suara yang tidak diinginkan dari sekitar Anda. Awareness Mode memungkinkan Anda mendengar suara sekitar saat dibutuhkan.