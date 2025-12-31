2 year warranty
Dihentikan
TAH8856WT/97
Ramping. Suara menawan.
Ubah keseharian menjadi luar biasa dengan headphone nirkabel over-ear yang ramping ini. Suara hebat dan noise cancellation canggih akan membuat setiap daftar putar dan siniar terdengar luar biasa. Ingin mengobrol? Anda juga akan menikmati suara telepon yang jelas.
Noise Canceling Pro
Waktu putar hingga 60 jam
Bluetooth Multititik
Tonton film di tablet Anda. Terima panggilan dari ponsel Anda. Dengan konektivitas Bluetooth Multititik, Anda dapat menghubungkan hingga dua perangkat pintar ke headphone ini secara bersamaan-dan beralih di antara keduanya sesuai kebutuhan.
Ulasan
Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.