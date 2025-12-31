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8000 SeriesHeadphone nirkabel

TAH8856WT/97

Ramping. Suara menawan.

Ubah keseharian menjadi luar biasa dengan headphone nirkabel over-ear yang ramping ini. Suara hebat dan noise cancellation canggih akan membuat setiap daftar putar dan siniar terdengar luar biasa. Ingin mengobrol? Anda juga akan menikmati suara telepon yang jelas.

Lihat semua manfaat

Ramping. Suara menawan.

  • Noise Canceling Pro

  • Waktu putar hingga 60 jam

  • Bluetooth Multititik

Bobot ringan yang nyaman

Bluetooth Multititik. Hubungkan lebih dari satu perangkat

Tonton film di tablet Anda. Terima panggilan dari ponsel Anda. Dengan konektivitas Bluetooth Multititik, Anda dapat menghubungkan hingga dua perangkat pintar ke headphone ini secara bersamaan-dan beralih di antara keduanya sesuai kebutuhan.

Suara panggilan jernih

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Penafian

  1. Durasi baterai untuk pemutaran hanyalah estimasi dan dapat berbeda-beda, tergantung pada kondisi pemakaian.