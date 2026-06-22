TAQ3220BK/70
Suara di sekitar tetap terdengar.
Dengan headphone nirkabel open-ear ini, Anda dapat mendengar segala hal yang terjadi di sekitar Anda sekaligus musik yang sedang diputar.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Nikmati kemudahan mengontrol musik dan panggilan telepon hanya dengan satu tombol multifungsi. Kurang suka dengan lagu yang sedang diputar? Cukup tekan tombol tiga kali dengan cepat untuk mengganti lagu. Ingin menolak panggilan masuk dan lanjut mendengarkan musik? Cukup tekan tombol dua kali. Selain itu, mikrofon bawaan yang dilengkapi fitur peredam gema (echo cancellation) akan menjaga suara Anda tetap terdengar jernih saat mengobrol.
Baik saat Anda berada di luar ruangan dengan volume kencang maupun di dalam ruangan dengan volume pelan, suara yang Anda dengar tetap jernih dan seimbang.
Jangan biarkan suara di sekitar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan lewat keduanya dengan jelas setiap saat.
Headphone open-ear ini sangat ringan hingga hampir tak terasa saat dikenakan, tetapi tetap aman saat dibawa beraktivitas.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Aksesori
Desain
Asisten suara
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