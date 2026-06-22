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  • Suara di sekitar tetap terdengar. Suara di sekitar tetap terdengar. Suara di sekitar tetap terdengar.

    3000 series Headphone nirkabel open-ear

    TAQ3220BK/70

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Suara di sekitar tetap terdengar.

    Dengan headphone nirkabel open-ear ini, Anda dapat mendengar segala hal yang terjadi di sekitar Anda sekaligus musik yang sedang diputar.

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    3000 series Headphone nirkabel open-ear

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    Suara di sekitar tetap terdengar.

    • Desain open-ear
    • Kualitas suara panggilan jernih

    Tombol multi-fungsi. Mengontrol musik dan panggilan dengan mudah

    Nikmati kemudahan mengontrol musik dan panggilan telepon hanya dengan satu tombol multifungsi. Kurang suka dengan lagu yang sedang diputar? Cukup tekan tombol tiga kali dengan cepat untuk mengganti lagu. Ingin menolak panggilan masuk dan lanjut mendengarkan musik? Cukup tekan tombol dua kali. Selain itu, mikrofon bawaan yang dilengkapi fitur peredam gema (echo cancellation) akan menjaga suara Anda tetap terdengar jernih saat mengobrol.

    Suara yang seimbang, kapan pun dan di mana pun

    Baik saat Anda berada di luar ruangan dengan volume kencang maupun di dalam ruangan dengan volume pelan, suara yang Anda dengar tetap jernih dan seimbang.

    Mikrofon AI untuk kualitas panggilan yang jernih

    Jangan biarkan suara di sekitar mengganggu Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring suara yang tidak diinginkan dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan lewat keduanya dengan jelas setiap saat.

    Desain open-ear. Ringan, nyaman, aman

    Headphone open-ear ini sangat ringan hingga hampir tak terasa saat dikenakan, tetapi tetap aman saat dibawa beraktivitas.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Diameter speaker
      11 mm
      Kepekaan
      114 dB (1 kHz)
      Impedansi
      16  ohm
      Jangkauan frekuensi
      20-20K  Hz

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      6.0
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m
      Codec yang didukung
      SBC

    • Kardus Luar

      GTIN
      1 48 95229 18362 6

    • Mudah

      Manajemen Panggilan
      Answer/End Call
      Kontrol volume
      yes
      Tipe kontrol
      Button

    • Daya

      Jumlah baterai
      3 buah
      Waktu pemutaran musik
      26  jam
      Waktu pengisian
      2  jam
      Kapasitas baterai (Casing)
      400  mAh
      Kapasitas baterai (Earbud)
      40  mAh

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      12.0  cm
      Jenis kemasan
      Kotak warna-warni
      Lebar
      9.0  cm
      Tinggi
      3.9  cm
      EAN
      48 95229 18362 9

    • Aksesori

      Panduan Cepat
      Yes
      Casing pengisi daya
      Ya
      Kabel pengisi daya
      Kabel USB-C

    • Desain

      Warna
      Black
      Gaya pemakaian
      Ear-clip
      Pas di telinga
      Open-ear

    • Asisten suara

      Kompatibel dengan Asisten suara
      Yes
      Aktivasi asisten suara
      Press Multi-Function button
      Dukungan asisten suara
      Yes

    Badge-D2C

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