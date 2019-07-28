TASH402BL/00
Tetap dingin.
Keluarkan gaya terbaik Anda dengan headphone olahraga over-ear tahan keringat ini. Ringan dan nyaman, headphone ini memiliki waktu putar hingga 20 jam dalam satu kali pengisian daya. Bantalan ear-cup pendingin memastikan Anda tetap fokus walau sedang berkeringat.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Headphone ini menawarkan waktu pemutaran hingga 20 jam terus-menerus untuk menikmati musik tanpa rasa khawatir saat Anda mendengarkan musik dalam perjalanan.
Bawa daftar putar olahraga Anda ke tingkat berikutnya. Driver akustik neodymium 40 mm yang disetel sempurna menghadirkan suara bass agar Anda selalu aktif. Desain closed-back memberikan isolasi kebisingan pasif yang luar biasa. Anda dapat meningkatkan lagu Anda tanpa mengganggu orang lain.
Bantalan ear-cup yang lembut dan berpori memiliki gel pendingin: meskipun Anda berolahraga dengan keras, headphone akan tetap dingin pada kulit Anda. Bantalannya juga dapat dilepas agar mudah dibersihkan.
Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.
Bantalan ear-cup yang lembut dan berpori memiliki gel pendingin: meskipun Anda berolahraga dengan keras, headphone akan tetap dingin pada kulit Anda. Bantalannya juga dapat dilepas agar mudah dibersihkan.
Masuk ke dunia suara sejernih kristal dan alami dengan driver 40mm yang disetel presisi. Headphone olahraga ini dirancang saksama untuk menghasilkan suara jernih dan detail – apa pun musik yang Anda dengarkan.
Ear-cup lipat mendatar memudahkan penyimpanan.
Headphone olahraga ini memiliki peringkat IPX4 anti cipratan air. Dapat tahan cipratan air dari segala arah dan dapat menahan lebih dari sekadar keringat. Anda bisa berolahraga sekeras mungkin, bahkan di saat hujan.
Jika Anda memerlukan tambahan daya, Pengisian Cepat menawarkan waktu pemutaran 2 jam setelah pengisian daya 10 menit.
Desain apiknya tampak luar biasa baik Anda bepergian sendiri atau bertemu dengan teman setelah sesi gym. Ear-cup lipat mendatar memudahkan penyimpanan.
Tombol ramah pengguna memungkinkan Anda menjeda daftar putar, melakukan panggilan, dan menyesuaikan volume. Semua tanpa menyentuh ponsel Anda. Headphone siap dipasangkan secara instan saat Anda menghidupkan Bluetooth. Begitu dipasangkan, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasangkan.
Suara
Konektivitas
Kardus Luar
Mudah
Daya
Dimensi kemasan
Dimensi produk
Aksesori
Desain
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.