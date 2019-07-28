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  • Tetap dingin. Tetap dingin. Tetap dingin.

    Headphone Nirkabel

    TASH402LF/00

    Tetap dingin.

    Keluarkan gaya terbaik Anda dengan headphone olahraga over-ear tahan keringat ini. Ringan dan nyaman, headphone ini memiliki waktu putar hingga 20 jam dalam satu kali pengisian daya. Bantalan ear-cup pendingin memastikan Anda tetap fokus walau sedang berkeringat.

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    Headphone Nirkabel

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    Tetap dingin.

    Meskipun Anda berkeringat.

    • Driver/closed-back 40 mm
    • Over-ear
    • Tahan keringat/air

    Waktu pemutaran 20 jam

    Headphone ini menawarkan waktu pemutaran hingga 20 jam terus-menerus untuk menikmati musik tanpa rasa khawatir saat Anda mendengarkan musik dalam perjalanan.

    Driver akustik neodymium 40 mm

    Bawa daftar putar olahraga Anda ke tingkat berikutnya. Driver akustik neodymium 40 mm yang disetel sempurna menghadirkan suara bass agar Anda selalu aktif. Desain closed-back memberikan isolasi kebisingan pasif yang luar biasa. Anda dapat meningkatkan lagu Anda tanpa mengganggu orang lain.

    Bantalan ear-cup berpori. Bisa dilepaskan dengan mudah untuk membersihkan

    Bantalan ear-cup yang lembut dan berpori memiliki gel pendingin: meskipun Anda berolahraga dengan keras, headphone akan tetap dingin pada kulit Anda. Bantalannya juga dapat dilepas agar mudah dibersihkan.

    Mikrofon internal dengan pembatalan gema untuk audio yang jernih

    Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.

    Ear-cup dingin. Berlatih keras. Tetap sejuk

    Bantalan ear-cup yang lembut dan berpori memiliki gel pendingin: meskipun Anda berolahraga dengan keras, headphone akan tetap dingin pada kulit Anda. Bantalannya juga dapat dilepas agar mudah dibersihkan.

    Suara mendetail. Bass yang dahsyat. Isolasi kebisingan pasif yang luar biasa

    Masuk ke dunia suara sejernih kristal dan alami dengan driver 40mm yang disetel presisi. Headphone olahraga ini dirancang saksama untuk menghasilkan suara jernih dan detail – apa pun musik yang Anda dengarkan.

    Desain lipat mendatar. Penyimpanan mudah

    Ear-cup lipat mendatar memudahkan penyimpanan.

    IPX4 tahan cipratan air dan keringat

    Headphone olahraga ini memiliki peringkat IPX4 anti cipratan air. Dapat tahan cipratan air dari segala arah dan dapat menahan lebih dari sekadar keringat. Anda bisa berolahraga sekeras mungkin, bahkan di saat hujan.

    Pengisian Cepat. Isi daya selama 10 menit, dapatkan 2 jam pemutaran

    Jika Anda memerlukan tambahan daya, Pengisian Cepat menawarkan waktu pemutaran 2 jam setelah pengisian daya 10 menit.

    Desain apik. Ear-cup lipat mendatar

    Desain apiknya tampak luar biasa baik Anda bepergian sendiri atau bertemu dengan teman setelah sesi gym. Ear-cup lipat mendatar memudahkan penyimpanan.

    Pemasangan cerdas. Secara otomatis menemukan perangkat Bluetooth Anda

    Tombol ramah pengguna memungkinkan Anda menjeda daftar putar, melakukan panggilan, dan menyesuaikan volume. Semua tanpa menyentuh ponsel Anda. Headphone siap dipasangkan secara instan saat Anda menghidupkan Bluetooth. Begitu dipasangkan, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasangkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Penyempurnaan Suara
      • Kontrol Gema
      • Reduksi Noise
      Diameter speaker
      40mm
      Diafragma
      PET
      Impedansi
      32Ohm
      Tipe magnet
      Neodymium
      Kumparan suara
      Tembaga
      Respons frekuensi
      20 - 20.000  Hz
      Kepekaan
      90  dB
      Jenis
      dinamis

    • Konektivitas

      Versi Bluetooth
      5,0
      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Jangkauan maksimal
      Hingga 10  m

    • Kardus Luar

      Panjang
      22.1  cm
      Jumlah kemasan konsumen
      3
      Lebar
      17.6  cm
      Berat kotor
      1.02  kg
      Panjang
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10090 6
      Berat bersih
      0.537  kg
      Berat tara
      0.483  kg

    • Mudah

      Manajemen Panggilan
      • Panggilan Ditahan
      • Jawab/Akhiri Panggilan
      Kontrol volume
      Y

    • Daya

      Dapat diisi ulang
      Y
      Jenis Baterai
      LI-Polymer
      Waktu pemutaran musik
      20  jam
      Berat baterai
      2,5

    • Dimensi kemasan

      Panjang
      22.5  cm
      Jenis kemasan
      Kardus
      Jenis penempatan di rak
      Keduanya
      Lebar
      19.5  cm
      Tinggi
      5  cm
      Jumlah produk yang disertakan
      1
      EAN
      48 95229 10090 9
      Berat kotor
      0.28  kg
      Berat bersih
      0.179  kg
      Berat tara
      0.101  kg

    • Dimensi produk

      Panjang
      18  cm
      Lebar
      17  cm
      Tinggi
      4.5  cm
      Berat
      0.17  kg

    • Aksesori

      Panduan cepat
      Panduan cepat
      Kabel USB
      Disertakan untuk mengisi daya

    • Desain

      Warna
      Carbon lime & black

    Badge-D2C

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