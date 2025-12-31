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  • Hanyut dalam suara saat bepergian
  • Hanyut dalam suara saat bepergian

1000 seriesHeadphone true wireless

TAT1020WT/70

Hanyut dalam suara saat bepergian

Selalu nikmati pengalaman mendengarkan yang sempurna dengan earbud true wireless berperedam bising yang bereaksi terhadap lingkungan Anda secara real-time.

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Hanyut dalam suara saat bepergian

  • Earbud tanpa eartip

  • Casing pengisi daya berukuran saku

  • Panggilan yang jernih

  • <br>Desain ergonomis untuk kenyamanan

Kontrol sentuh. Penyandingan mudah

Kontrol sentuh membuat pengoperasian tetap sederhana dan nada akan memberi tahu Anda bahwa suatu fungsi telah diaktifkan.

Mikrofon AI untuk kualitas panggilan jernih

Jangan biarkan suara dari sekitar mengganggu aktivitas mendengarkan Anda. Headphone ini dilengkapi mikrofon AI untuk menyaring kebisingan yang tidak ingin Anda dengar dan memastikan kualitas panggilan yang jernih. Dengarkan satu sama lain dengan jelas setiap saat.

Panggilan jernih. Mereka akan mendengar ucapan Anda​

Suara Anda akan terdengar jelas saat melakukan panggilan. Mikrofon khusus menangkap suara Anda, sementara algoritme pengurang kebisingan meredam sebagian suara latar dari lingkungan sekitar Anda.

Spesifikasi Teknis

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